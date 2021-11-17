Bakan Ersoy’dan Yunan mevkidaşına feribot seferlerinin başlatılması talebi

Türk-Yunan 9. Turizm Forumu, 4. Turizm Karma Komite Toplantısı ile eş zamanlı olarak İzmir’de düzenlendi. Forumun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan ile Türkiye ilişkilerinin her alanda ilerletilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin siyasi sorunların çözümüne de olumlu katkıları olacağına inandıklarına işaret eden Ersoy, "Şunu biliyoruz ki turizm sektörü, ikili düzeyde diyalog sürecinin kazanımlarını devamlı kılacak şekilde halkların birbirlerini tanımalarına hizmet etmektedir." diye konuştu.

Yunanistan'ın 1 Ekim 2021 itibarıyla özel gezi tekneleri ile Kuşadası ve İstanbul çıkışlı yolcu gemilerinin Kavala ile bazı Yunan adalarına geçişine izin vermeye başladığını aktaran Ersoy, "Ancak iki ülke arasındaki turist trafiğinin çok önemli bir parçasını oluşturan feribot seferlerine en kısa sürede başlanması turist trafiğimizi olumlu yönde artıracaktır. Bu hem Türk işletmeciler hem de Yunan işletmecileri çok olumlu yönde etkileyecektir. Feribot seferlerinin tekrar başlatılabilmesi için bu toplantı vesilesiyle hızlı bir diyalog mekanizması oluşturmayı istiyoruz. Yarın gerçekleştireceğimiz Turizm Karma Komitesi toplantısında bu konunun tüm paydaşlarınca ayrıntılı bir şekilde ele alınarak bir yol haritası belirlenmesini bekliyoruz." dedi.

"Vize muafiyeti gündemimizin öncelikli maddeleri arasında"

Pegasus Hava Yollarının Sabiha Gökçen-Atina uçuşlarını haftalık 10’dan 14’e, Sabiha Gökçen-Selanik hattında haftada 7 sefer ve yaz dönemlerinde ise Midilli, Girit, Rodos ve Mikonos'a haftalık üçer sefer düzenleme talebinin bulunduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "2011 yılına kadar düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Turizm Forumları ve Turizm Karma Komite Toplantıları neticesinde, 2012 yılından itibaren turizm sezonu boyunca Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, Rodos, Meis ve Simi adalarındaki limanlarda vize verilmesi uygulamasına başlanması neticesinde ülkemizden Yunanistan’a giden turist sayısında büyük bir artış yaşanmış, 2015 yıl sonu itibariyle Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısı tarihi bir rekorla bir milyonu aşmıştır. Vize rejiminin turizm iş birliğinin önünde bir engel oluşturmasını el birliği ile engellemeliyiz. Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması gündemimizin öncelikli maddeleri arasındadır. Bu gerçekleşene kadar turizm sezonu boyunca adalardaki limanlarda vize verilmesi uygulamasına devam edilmesinden ve benzer bir uygulamanın Türk turistlerin Kuzey Yunanistan seyahatleri bağlamında da değerlendirilmesinden memnuniyet duyacağız."

“Yunanistan'ı rakip değil partner olarak görüyoruz”

Ege Denizi'nin potansiyelini dikkate alındığında, iki ülke arasında kruvaziyer turizmi ile ilgili ortak çalışmalar yapılmasının da yararlı olacağının altını çizen Ersoy, İstanbul'da faaliyete geren kruvaziyer limanının sektör temsilcilerinden tam not aldığını belirtti.

Bakan Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Taşınmaz Kültürel Mirasın Korunması İçin İşbirliği Protokolü"nü en kısa zamanda sonuçlandırmak istediklerine de belirterek, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında diğer ülkelerle kurdukları iş birliğinin de büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın turizm profesyonellerini 2-4 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilecek olan "Travel Turkey İzmir" turizm fuarı ile 9-12 Şubat 2022'de İstanbul'da düzenlenecek EMITT turizm fuarına katılmaya davet eden Ersoy, "Toplantı öncesi mevkidaşım ile ikili görüşme yaptık. Varmış olduğumuz sonuç aslında çok pratik. Biz Yunanistan'ı rakip ülke değil, partner ülke olarak gördüğümüz zaman iki ülkenin de bu işten ne kadar kazançlı çıkacağının farkındayız. Bundan sonra stratejilermizi de iki partner ülke olarak dünyadan en yoğun turist alan Ege Bölgesi üzerinde odaklanmak istiyoruz. Bu yönde stratejilerimizi iş birliklerimizi geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

"Dostane ilişkilerle bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz"

Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas ise bugünkü görüşmenin son derece yapıcı olduğu belirtti. Mümkün olduğu kadar bürokrasiyi azaltmak istediklerini aktaran Kikilyas, "Turizm temel parçalarıyla ilgili işlemleri mümkün mertebede en basit seviyeye indirmek durumundayız. Turizm gelirlerinin her iki ülkede de gayri safi milli hasılanın bir parçası haline getirmek durumundayız. Çünkü turizm hem Yunanistan hem de Türkiye için önemli bir gelir kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmin iki ülke arasında iş birliği ve yakınlaşma imkanı verdiğini işaret eden Kikilyas, "Bizim de hedefimiz deniz yolu ile bağlanacak şehirlerin sayısını artırılması. Tabi iki İzmir'in de Selanik ile deniz yoluyla birleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Ersoy'a 'Bu konuyla ilgili çalışabiliriz' diye söyledim." dedi.

Salgın ve sağlık protokollerini dikkate alarak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Kikilyas, iki ülke arasındaki turist hareketliğinin artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kendisinin de Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini belirten Kikilyas, "Hava yolu şirketleriyle ilgili olarak bu uçuş sayılarının artmasıyla ilgili konuyu Sayın Bakan ile görüştük. Bu konuyu daha ayrıntılı bir şeklide ilerleyen süreçte dikkate alacağız. " diye konuştu.

Kikilyas, uzak destinasyonlarla ilgili yapılacak ortak çalışmalarının da iki ülkeye büyük fayda sağlayacağını belirterek şunları kaydetti: "Hepimiz biliyoruz ki zaman zaman hassas dönemlerden geçiyoruz. Ancak şu konuda mutabık kalmalıyız. Turizm, şehirlerimizin birbirleriyle bağlanması, seyahatler üzerinde daha sıkı ve yoğun çalışmamız gereken konular. Ben inanıyorum ki kişisel ve dostane ilişkilerle bütün zorluklarını üstesinden gelebiliriz.”