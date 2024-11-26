Bakan Kacır: İnsansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının 2028’de 19,5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediğini açıkladı. Savunma sanayisindeki büyük başarıya da değinen Kacır, insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin dünya lideri olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının 2028 yılı itibarıyla 19,5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediğini ifade etti. Kacır, Türkiye’nin 9 milyar doları aşan yüksek teknoloji ihracatının gelecekte daha da büyüyeceğini söyledi.

Bakan Kacır, savunma sanayisindeki büyük başarıları da vurguladı. Türkiye’nin savunma sanayisi ihracatının 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolara yükseldiğini, bu yıl ise 6,5 milyar doları aşarak 7 milyar dolara yaklaşmasının beklendiğini belirtti. Savunma sanayisindeki firmaların cirosunun 1 milyar dolardan 12 milyar dolara çıktığını, sektörde yaklaşık 90 bin kişinin istihdam edildiğini ve projelerin büyüklüğünün 96 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde yurt dışından ithal edilen ürünlerin oranının yüzde 80'lerden yüzde 20'lere gerilediğini de açıkladı.

Kacır ayrıca, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) pazarındaki başarısına dikkat çekerek, "Bugün dünyada insansız hava aracı pazarının yüzde 70'i Türkiye'de. İsrail, Amerika, Çin gibi ülkeler bu alanda üretim ve ihracat yapmaktayken, Türkiye bu pazarda açık ara dünya lideri." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, insansız hava araçları üretiminde yalnızca pazar büyüklüğü açısından değil, teknoloji açısından da dünya lideri olduğunu belirten Bakan Kacır, bu alandaki başarıların Türkiye'nin savunma sanayisinde nasıl büyük bir sıçrama yaşadığını gözler önüne serdi.