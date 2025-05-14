Bakan Kurum: Bursa’da deprem dönüşümün hızlanması şart

Nezaket ÇETİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gündemdeki konuları değerlendirdi.

“Biz Türkiye Yüzyılı’nda milli güvenlik meselesi dediğimiz depremi şehirlerimizden ve vatandaşımızın gündeminden bir an önce çıkarmak istiyoruz” diyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı örnek bir çalışmayla 11 ilimizde şu anda adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ediyoruz. Şu an teslim edeceğimiz konutların tamamının yapımı 11 ilde ilçelerde köylerde 3 bin 500 şantiyede başlamıştır. Yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza söz verdiğimiz 453 bin konuta tamamlayacağız.”

“Deprem bölgesindeki tecrübeyi Marmara’ya aktaracağız”

Deprem bölgesindeki çalışmaların bitmesiyle bakanlığın başta İstanbul olmak üzere Marmara’ya odaklanacağını kaydeden Bakan Kurum, “Marmara ülke üretiminin istihdamının yüzde 50’den fazlası. Marmara’ya hepimizin gözü gibi bakması lazım. Her şeyden kıymetli. Biz deprem bölgesinde edindiğimiz tecrübeyi hızlıca Marmara’daki illerimize aktaracağız.

Başta İstanbul olmak üzere 23 Nisan depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır. Bursa, Yalova Tekirdağ, Kocaeli etkilenmiştir. Bu anlamda işte ekonominin yüzde 50’sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara’da yaşanacak deprem Türkiye’miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum. Kentsel dönüşüm; belediyelerin, özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur. Çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz.

6 Şubat sabahı nasıl el ele verdiysek, şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı, şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz. Üreticimiz büyümeye, ticaretimizi güçlendirmeye devam edecek” diye konuştu. Bursa’da deprem dönüşümün hızlanmasının şart olduğuna da vurgu yapan Bakan Kurum şöyle devam etti: “Yeşil Bursa ile uyumlu bir şekilde, yeşili gözeten deprem dönüşümünü sanayi dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Bakanlık olarak BTSO ve belediyelerimizle beraber şehrin merkezinden başlamak üzere öncelikli sanayi alanlarının dönüşümüne hız vereceğiz.

Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, vatandaşlarımız, sanayicimiz üstüne düşen vazifeyi hep birlikte gerçekleştirecek. Biz de bakanlık olarak valimizin koordinasyonunda yürütülen; alınan kararların hepsinin destekçisi olacağız. Bütün kararların yanında olacağız. Ama yapımda ama finansmanda ama plan yapımında yardımcı olacağız. Gidip o işin açılışına, temel atılmasına katılarak destek olacağız. Bu konu çok önemli.”

“Türkiye, oyun kurucu ülke konumuna geldi”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, zirvede yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte oyun kurucu ülke konumuna yükseldiğini vurguladı. Burkay, “Artık oyunun sadece iyi oyuncusu değil, oyunu kurgulayan ülkeyiz. Türkiye bu vizyona sahip” dedi. BTSO olarak son dönemde enerji kongresi, dirençli kentler zirvesi ve çevre zirvesi gibi birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Burkay, bu organizasyonların yalnızca Bursa’ya değil, Türkiye ekonomisine de katkı sunduğunu söyledi.

“Bursa’nın ortaya koyduğu üretim, ihracat ve istihdam gücü, ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor” dedi. Konuşmasında dünyadaki değişimlere de dikkat çeken Burkay, sanayi ve üretimin Batı’dan Asya Pasifik’e kaymasıyla yeni ekonomik alanların doğduğunu, bu süreçte yeşil dönüşüm ve karbon ayak izinin öne çıktığını söyledi. Türkiye’nin bu alanlarda da liderlik edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Sanayi devrimini kaçırmış olabiliriz ama bu dönüşümde geç kalmamalıyız. Türkiye artık oyunu kuran, ortaklarını seçen güçlü bir ülke haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Orhangazi’ye atık su arıtma tesisi müjdesi

Yarın Orhangazi’de açılacak olan, Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik arıtma sistemiyle çalışan atık su arıtma tesisinin müjdesini de veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ise zirvede gerçekleştirdiği konuşmada, “Bu tesis sayesinde atık sular doğaya zarar vermeden arıtılacak, geri kazanım olanakları genişleyecek. Aynı zamanda bu yatırımın yaşam kalitesini artıran ve halk sağlığını doğrudan gözeten önemli bir kalkınma hamlesidir. Tesisimiz ile özellikle müsilajla mücadelede de etkili bir ilerleme sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.