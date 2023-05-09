Bakan Kurum: İşçilerin ev sahibi olabilmesi için proje yürütüyoruz

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye'deki DES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen Sanayi Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci başladığını, sanayide mevcut potansiyelin kullanılması kadar, çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmanın da önemli hale geldiğini söyledi.

"Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi"

Avrupa Birliği'nin "Sanayide Yeşil Dönüşüm" diyerek Türkiye gibi ihracatçı ülkelere bazı zorunluluklar getirdiğini belirten Kurum, önümüzdeki dönemde sanayicilerin birinci gündeminin yeşil dönüşüm olacağını vurguladı.

Bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicinin yanında olduklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye hedefiyle, içerisinde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel iklim dostu sanayi siteleri inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor, ekonomimize güç katıyoruz. Bugün itibarıyla 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan, esnafımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4 bin 120 dükkanı sıfır atık konseptiyle dönüştürdük.

Aynı şekilde 6 ilimizde 6 bin 238 dükkanımızın dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Tabi bununla da yetinmedik. 'İlk Evim, İş Yerim' Projesi kapsamında 29 ilimize 10 bin dükkan daha kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Sanayide yeşil dönüşüm uygulamalarından bahseden Kurum, 2022 yılında 2,8 milyon ton atığın, alternatif ham madde olarak sanayide kullanımını sağladıklarını kaydetti.

"Yüz binlerce gencimize istihdam sağlayacağız”

Tüm organize sanayi bölgelerini (OSB) "Yeşil OSB"ye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenliyoruz. Bu belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin, yeşil finansmandan faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz.

Bu sayede, sanayimizi, dünya standartlarının da üzerine çıkararak rekabet gücüne erişmesini ve piyasalarda yüksek payla yer almasını sağlayacağız. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz, yeşil bir ekonomi oluşturacağız ve inşallah 10 yıl içerisinde yüz binlerce gencimize istihdam sağlayacağız."

Bakan Kurum’dan işçilere 'uygun fiyatlı' ev müjdesi

Kurum, ev sahibi olmayan işçiler için şu açıklamaları yaptı:

"Evi olmayan işçi kardeşlerimiz için de yeni yapacağımız yerlerde onların uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerinin ve TOKİ Başkanlığı’mızla, sanayi bölgelerimizle birlikte yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız. Hem onlara uygun şartlarda yer tahsisini, sanayi sitelerinin yapılması noktasında TOKİ’mizle yapım desteğini, diğer taraftan da burada çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev sahibi olması için hep birlikte proje yürütüyoruz.

Bilhassa burada MODOKO, İMES, tüm sanayi bölgesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev alabilmesi ve üretim devamı için çalışmayı yürüteceğiz."