Bakan Pakdemirli: 2021'de önceliğimiz üreticiyi korumak, tüketiciyi kollamak olacaktır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Tarım ve Orman Şurası Eylem Planları 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, yıl içinde hayata geçirilen eylem planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bu yıl kırsal kalkınma alanında, ekonomik yatırımlar, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD), Kırsal Kalkınmada Uzman Eller ve ORKÖY destekleri kapsamında 16 bin 629 projeye 1,1 milyar lira destekleme yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 545 genç ve kadın yatırımcıya 137 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pakdemirli, yapılan yasal düzenlemeyle köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinin kırsal mahalleye dönebileceğine ve bu sayede kırsal alan avantajlarından yararlanabileceğine dikkati çekerek şöyle devam etti: "Bu yerler, tarımsal üretim amacıyla kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken olarak kullanılan binalar emlak vergisinden muaf olacak. Tarımsal amaçlı ve diğer yapılar için alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak. Alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanacak. İçme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin iş yerleri için yüzde 50'sini, konutlar için yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenecek." diye konuştu.

Bu yıl yatırım kapsamına alınan 13 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (OSB) ile toplam sayının 47'ye yükseldiğini belirten Pakdemirli, bu projelerin tamamı faaliyete geçtiğinde 50 bin kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi. Pakdemirli, Türkiye'nin doğa turizminde uluslararası marka haline gelmesi için de uluslararası ve yurt içi kullanıma açılacak Doğa Turizmi Mobil Uygulama Projesi'ni tamamladıklarını, çalışmalar kapsamında Artvin, Kahramanmaraş, Amasya, Kütahya ve İstanbul'un eko turizm planlarını hazırladıklarını ifade etti.

"133 ürüne coğrafi işaret tescili alındı"

Tarım ve orman ürünlerindeki markalaşma altyapı çalışmaları kapsamında bu yıl 133 ürünün daha coğrafi işaret olarak tescil edildiği bilgisini veren Pakdemirli, "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısında sahip olduğumuz AB coğrafi işaret tescillerimize, 2020 yılında Aydın kestanesi ve Milas zeytinyağını ekleyerek AB coğrafi işaretini 5'e çıkarıyoruz. Coğrafi işaret ve geleneksel ürünlerin denetlenmesine ilişkin yönetmelik taslağını hazırladık. Marka yönetmeliğini ise hazırlayarak hukuki süreci de başlattık." dedi.

Pakdemirli, desteklerle su ürünleri yetiştiriciliği üretim miktarının bu yıl 400 bin tona ulaşmasını beklediklerini dile getirerek şunları ifade etti: "Denizlerde ve iç sularda taşıma kapasitesi belirlenen yetiştiricilik alanları sayısını 28'den 32'ye çıkardık. Su kaynaklarımızda 8,2 milyon balıklandırma yaptık. Ülkemizin ve Avrupa'nın ilk tarıma dayalı ihtisas su ürünleri organize sanayi bölgesini Adana Karataş'ta kuruyoruz. Bu OSB, 215 havuz, işleme tesisi ile yeni türleri geliştirmek için ileri teknolojide teknokente sahip olacak ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak."

Pakdemirli, tarım topraklarının korunması kapsamında, arazilerin hobi bahçeleriyle bölünmelerini engellediklerine dikkati çekerek, "2020 yılında koruma alanı ilan edilen büyük ova sayısını 264'ten 315'e çıkardık. 2023 için belirlediğimiz 300 ova hedefine, 2020'de ulaşmış olduk. 2020'de yaklaşık 545 bin hektar alanın toplulaştırma çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.

Kırsalda su ve sulama için 11 milyar liralık yatırım

Kırsalda su ve sulama sorunu kalmaması için bu yıl 11 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "15 baraj, 38 gölet, 6 HES, 150 taşkın koruma tesisi, 18 içme suyu ve atık su, 75 sulama tesisi faaliyete alınmıştır. 2021'i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak tasarladık. 2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet ve bent bitirilerek depolama sayısı 1617'ye, arazi toplulaştırma çalışmalarında biten proje sayısı 307'ye, toplulaştırma yapılan alan 6 milyon hektara ulaşacaktır. İçme suyu tesis sayısı 382'ye ulaşacak ve temin edilecek içme suyu miktarı yıllık 4,8 milyar metreküp olacaktır. 137 taşkın tesisi daha bitirilerek tesis sayısı 10 bin 244 olacaktır. Biten sulama tesisi 3 bin 313'e ve sulamaya açılan saha 6,9 milyon hektara ulaşacaktır. Ülkemiz su kaynaklarının bütüncül yönetiminin, korunmasının, iyileştirilmesinin, sektörel ve münferit tahsisinin sağlanmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 'Su Kanunu Taslağı' hazırlandı ve Ulusal Su Bilgi Sistemi'ni kurduk."

Pakdemirli, Antarktika'da meteoroloji gözlem istasyonu kurduklarını ve yerli otomobil TOGG'un meteorolojik verilerinin entegrasyon çalışmasını başlattıklarını belirterek, "Meteorolojik veriler kullanılarak bitkisel üretimde turunçgiller, fındık ve üzümde rekolte tahmini çalışmaları başlatılmıştır." dedi.

Orman varlığının 22,6 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarıldığını söyleyen Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelede Avrupa ve Türkiye'de ilk defa insansız hava araçları (İHA) kullanılmaya başlandı. 2021'de İHA sayısını 4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni nesil, çevreci ve milli yangın söndürme kimyasalları kullanılmaya başlandı. Hızlı haberleşme ve takip için bu yıl Yangın-CELL Haberleşme Sistemi ile Navigasyon Takip Sistemi Dijital Sistemi'ni uygulamaya aldık." diye konuştu. Pakdemirli, odun dışı orman mamulleri dış ticaretinde artık artıya geçildiğini ve yıl sonu hedeflerinin 1 milyar dolar dış ticaret fazlası olduğunu bildirdi.

"20 elektrikli traktör tamamlanmak üzere"

Tarımda Ar-Ge ve teknoloji kullanımı konusundaki çalışmalara değinen Pakdemirli, "İlk yerli ve milli elektrikli traktörümüzün üretimine geçtik. 105 beygir gücünde olan bu traktörden 20 adedinin üretimi tamamlanmak üzere. Ayrıca 65 beygir gücündeki Elektrikli Bahçe Traktörü Prototipi Geliştirme Projesi, Bakanlığımız ve üniversite iş birliği çerçevesinde otonom ilaçlama robotu ile değişken oranlı ilaç uygulama projesi çalışmaları devam etmekte. Akıllı küpe uygulamasının 20 bin hayvanda deneme çalışmasına başlanılmıştır." dedi.

Pakdemirli, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan yazılım entegrasyonuyla tarım arazilerinin devir işlemlerinde 5 günlük işlem süresini 24 saatin altına düşürdüklerine dikkati çekti.

Dijital Tarım Pazarı uygulamasıyla "tohumdan çatala" dijital değer zincirini kurmak için önemli bir adım attıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Tohumdan sofraya kadar bütün süreci kayıt altına aldık. Böylece üretim, tüketim, fiyat, ihracat ve ithalat dengesini kurmuş olduk. Ürün ve fiyat izleme sistemiyle fiyat hareketliliğini izleyerek üretim-tüketim dengesi ve fiyat dalgalanmalarının kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde tarım sektörünün gelişme alanı yapay zeka, tarımsal teknolojiler ve dijitalleşmeyi içeren Tarım 4.0 sürecidir. Türkiye'nin tarımda öne çıkması, bu ve bunun gibi teknolojileri üretmekle mümkün olacaktır. Bu kapsamda YÖK ve üniversitelerimizle iş birliği protokolleri imzaladık." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu yıl yeni tip koronavirüs salgınına rağmen eylemleri ve faaliyetleri hız kesmeden hayata geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Verdiğimiz sözleri ve planladığımız çalışmaları başarıyla tamamladık. 2021'de önceliğimiz, üreticiyi korumak, tüketiciyi kollamak olacaktır. 2021'de sektörümüzü tarımsal destekler ve müdahale alımlarının yanında tarım, orman ve sulama yatırımlarıyla büyütmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Tarım Orman Şurası kapsamında belirlediğimiz bütün eylemleri, 2020'de olduğu gibi 2021, 2022 ve 2023 yılları için aynı gayret ve özveriyle bir bir hayata geçirerek tarım orman altyapımızı daha da güçlendireceğiz."