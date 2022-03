Bakan Varank: Birincil alüminyum için adım atma zamanı

Takip Et

İstanbul'da düzenlenen ALUEXPO 7. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nun açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu sene fuara salgın şartlarına rağmen 29 farklı ülkeden 348 firmanın katıldığını ve alanında Avrasya’nın en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük fuarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Türk alüminyum sektörünün Avrupa'nın ikinci büyük tedarikçisi olduğuna dikkat çeken Varank, "2021 yılında sektör 5,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Tabi burada bir önceki yıla göre elde edilen yüzde 70’lik ihracat artışını da güçlü şekilde vurgulamamız gerekir. Bilhassa son zamanlarda yakaladığımız ivme ile dünyadaki pozisyonumuzu çok daha geliştirebileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

“Türkiye’deki potansiyelin iyi kullanılması gerekiyor”

Hafif malzemelere olan ihtiyacın artmasıyla beraber alüminyum artık her alanda yaygın şekilde kullanıldığını ifade eden Varank, bu bağlamda Türkiye'deki potansiyelin iyi kullanması gerektiğini vurguladı.

Alüminyum sektörünün verilen desteklerden ziyadesiyle istifade eden bir sektör olduğuna dikkati çeken Varank, şimdiye kadar kalkınma ajanslarıyla 29 proje yaptıklarını, son 20 yılda TÜBİTAK’la alüminyum sektöründeki 391 projeye 241 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.

Yeşil dönüşümün, alüminyum sektörünün de en önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu ve bu çerçevede sektörün uyum planlarına başlamış durumda olduklarını belirten Varank, bu çalışmalarda ön plana çıkan noktanın, hurdadan üretim olduğunu aktardı. Bu konunun artık dünyanın konuştuğu projeksiyonların başında geldiğini belirten Varank, şunları kaydetti: “Ülkemiz zaten emisyonu daha düşük olan bu ikincil üretim kabiliyetlerinde gayet yetkin konumda. Bu yönümüzü daha da geliştirerek alüminyum sektöründe Avrupa'nın üretim üssü olmak istiyoruz. Bunun için sektörde faaliyet gösteren üreticilerimizin ürün envanterlerinin tespiti, teknolojik ve yapısal dönüşümlerini yerli imkanlarla karşılayabilecek firmalarımızın belirlenmesi amacıyla bir projeye başlıyoruz. Evet bunları söylüyoruz ama maalesef hala eksik olduğumuz taraflar var. Bu bağlamda, birincil alüminyum ve sıcak hadde ürünleri için adım atmanın tam zamanı. Hem kendi talebimizi hem de uluslararası ihtiyacı karşılamak, sektördeki konumumuzu güçlendirmek için bu yatırımlar şart.”

"Gelin hep birlikte fırsatları değerlendirelim”

Alüminyum üretiminin en önemli hammaddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşandığını belirten Bakan Varank, şunları söyledi: “63 milyon ton boksit rezervine sahip olan ülkemizde yeni saha araştırmaları sürüyor. Bu rezervleri de bize ülkemize kazandırmak istiyoruz. Sanayicimizin bu rezervleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmesi ülkemize büyük fayda sağlayacaktır. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu yatırımların yapılabilmesi için teşvik ve desteklerimizle her daim yanınızdayız. Şartları sağladığınız takdirde bölgesel teşviklerden proje bazlı desteklere kadar bütün imkanlardan faydalanabilirsiniz. Araştırma, geliştirme, inovasyon noktasında da tüm kurumlarımızla seferberlik durumdayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Buradan tüm sektöre açık çağrı yapıyorum gelin hep birlikte bu fırsatları değerlendirip ülkemizi hak ettiği noktalara taşıyalım. Çünkü Türkiye, stratejik konumu ve kabiliyetleri ile bugün her sektörde ön plana çıkabilecek kapasiteye sahip.”