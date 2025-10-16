Bakır fiyatları ABD-Çin gerilimi ve hükümet kapanmasıyla geriledi

ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanması ve ABD hükümetinin devam eden kapanmasının yol açtığı ekonomik belirsizlik nedeniyle bakır fiyatları düştü.

LME'de bakır, resmi işlemlerde yüzde 1,1 düşüşle ton başına 10 bin 528 dolara geriledi ve geçen haftaki 16 ayın en yüksek seviyesi olan 11 bin dolardan daha da uzaklaştı.

Hazine yetkilisi, iki haftadır süren ABD hükümetinin kapanmasının ekonomiye haftada 15 milyar dolara mal olabileceği uyarısında bulunarak piyasalardaki baskıyı daha da artırdı. Doların zayıflaması bir miktar destek sağlasa da tüccarlar Çin'in talebine ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıktığını, özellikle de üçüncü çeyrek GSYH'nın daha yavaş bir büyüme göstereceğinin beklendiğini belirtti.

Alüminyum, LME arzındaki sıkışıklık nedeniyle yüzde 0,3 artışla 2.755 dolara yükseldi. Çinko yüzde 0,2 artışla 2.953 dolara, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 1.980 dolara, kalay 35 bin 400 dolarda sabit kaldı ve nikel yüzde 0,3 düşüşle 15 bin 150 dolara geriledi.