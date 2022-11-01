“Bal kayıt altına alınsın, apiterapi üretiminin önü açılsın”

Esra Özarfat

BURSA - Arıcılık sektöründe katma değerli ürün olarak öne çıkan apiterapi ürünleri alanında yapılan ithalata işaret eden TAB Başkanı Şahin, Türkiye’deki apiterapi merkezlerinin devlet tarafından desteklenerek sayısının artırılması gerektiğini kaydetti. Sertifikalı ve kontrollü üretim modeline geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Şahin, “Türkiye’de endemik bitkiler çok fazla. Bu zenginlikte poleni, arı ekmeğini, arı sütünü, arı zehrini ithal etmeniz abes. Yurt dışından gelen bütün ürünler sahte. Çin, Brezilya ve Arjantin ile sürekli rekabet halindeyiz. Daha çok Çin’den ithalat yapılıyor. İthalatta maalesef firmalarla işbirliği yapan bilim insanları da var. Katma değerli ürün olan Apiterapi ürünleri üreten işletmelerin devlet desteklerinden yararlanarak sayısının artırılmasını istiyoruz. Sertifikalandırarak hangi ürünü hangi işletmeden aldığımızı belirtebilelim. Kontrollü üretim modeline geçilmeli. Desteklemelerle arıcıların önü açılmalı. Türkiye’de kayıt altına alınmış 82 bin tane kaydı yapılmış işletme var. Kovanlarımız kayıt altında. Bakanlıktan balın da kayıt altına alınmasını istiyoruz. Sahte balın önüne geçmenin tek yolu bu” dedi. Türkiye’de 80 kadar arı sütü üreten işletme bulunduğunu dile getiren Ziya Şahin, bu alanda markalaşan ve sözleşmeli üretimle yerel üreticilerden ürün alan markaların bulunduğunu, sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.

Üretim alanlarının artırılması talebi

Yangınlardan sonra arı popülasyonunda değil ancak bal üretim alanlarında azalma olduğuna işaret eden Şahin, “2003 yılında Türkiye’de kovan başına bal üretimi 20 kilogramdı. 2003 yılında kovan sayımız 3 milyon 800 bindi. Üretim alanlarımız yine aynıydı. Günümüzde ise kovan sayımız 8 milyon 300 bin, üretim alanlarımız aynı. Türkiye’de kilometrekareye 9 kovan düşüyor. Dünyada 1 kovan düşüyor. Bizim her şeyden önce arıyı değil, üretim alanlarını artırmamız gerek” diye konuştu. Geçen yıl yaşanan yangınlarda 10 bin hektar bal ormanının yandığını hatırlatan Ziya Şahin, “Onu yerine koymadık, kendi haline bıraktık. Bazı alanların da ıslah edilmesi gerekiyor. Örneğin Bölgelerin florasına göre üretim alanları oluşturulmalı. Bu alanda planlama yapılmalı” değerlendirmesini yaptı.

Dikbıyık Arı Çiftliği Genel Müdürü İslam Dikbıyık da şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık Bakanlığı’nın geleneksel ve tamamlayıcı tıp hastanelerinde görev yapan sertifikalı apiterapi doktorları bulunuyor. Hastalarına arı ürünlerini tavsiye ediyorlar. Ancak Türkiye’de yeterli üretim olmadığı için bu ürünler ithal ediliyor. Oysa bu alana yatırım yapmak isteyen, girişimci olmak isteyen genç arkadaşlarımız var. Onların desteklenmesi, böylece apiterapi merkezlerinin sayısının çoğalarak bu alanda üretilen ürünlerin ithalatının engellenmesi mümkün olacaktır.”