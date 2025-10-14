Balık tüketimi arttı, son 4 yılda tonajını ikiye katladı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Balığı kaynağından sürdürüle­bilir şekilde temin ederek ve denizlerdeki ekosistemi gö­zeterek hareket ettiklerini kaydeden Hamit Baykal, bu doğrultuda 100’den fazla deniz ürününü sezonuna bağlı olarak yıl içinde reyonlarına taşıdık­larını aktardı. Son yılda artan balık tü­ketimi ile satış tonajlarını ikiye kat­ladıkları bilgisini veren Baykal, yıllık balık satışlarının ise 10 bin tonu geçti­ğini ve son 1 yılda da yaklaşık yüzde 20 büyüme yakaladıklarını açıkladı.

Balıkçılığa yönelik 2010 yılından bu yana attıkları adımlar ile sürdürülebi­lirliğinin sağlanması adına Kızına Bak Anasını Al, Palamutlar Nerede?, Bu­günün Balığını Yarına da Bırakalım ve Yediği Önünde Yemediği Yarında gi­bi birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Baykal, Türkiye’nin her ye­rinde tekneler ve kooperatiflerle iş bir­liği yaparak balığı kaynağından temin ettiklerini aktardı. Baykal, bu sayede baştan sona Metro kalite standartları­nı koruyabildiklerini belirterek, “Ba­lıkları kaynağından özenle seçmekle kalmıyoruz.

Balık haline yönelik deniz balığında 20 soruluk gıda güvenliği de­netim soru listesi, 12 kriterde izlenebi­lirlik kontrolü, 30 farklı platform kalite kontrol süreci ve 5 farklı parametre­de yapılan analizlerle balığın kalitesini güvence altına alıyoruz. Ağır metalden balığın nereden hasat edildiğine kadar pek çok bilgiyi izlenebilirlik çözümleri ile şeffaflıkla sunuyoruz. Soğuk zinci­ri ile beyaz straforlarda maksimum 4C sıcaklıkta gıda güvenliğini gözeterek, taze üretilmiş, hijyenik şekilde balığın tazeliğini koruyoruz” dedi.

Bu yıl lüferde artış bekleniyor

Baykal, dünyadaki önemli balık üre­ticileri arasında yer alan Türkiye’nin levrek ve çipura yetiştiriciliğinde bi­rinci, alabalıkta ise ikinci sırada oldu­ğunu iletti. Reyonlarında yerli balıkla­rın payının çok yüksek olduğuna işaret eden Baykal, “Reyonlarımızda ithal ba­lık oranı oldukça düşük. Geçtiğimiz yıl büyük tonajlardaki palamut bolluğunu bu yıl için öngörmüyoruz ancak gele­cek ay itibarıyla Boğaziçi Lüferi, tekir, torik, hamsi gibi balıklarla reyonlarda­ki çeşitliliğin daha da artacağını bekli­yoruz” diye konuştu.

Balığı ticari bir ürün olarak görme­nin ötesinde; geleceğe bırakılması ge­reken bir değer olarak görüyoruz” di­yen Baykal, “Türkiye’nin toplam üre­tim kapasitesinin yüzde 94’ü ile doğrudan çalışabiliyoruz. Sürdürüle­bilir balıkçılık konusunda Türkiye’de ilk projemiz olan “Kızına Bak Anasını Al” ile lüfer balıklarının neslini koru­mak için üreme boylarını dikkate ala­rak çinekop ve sarıkanat da dahil olmak üzere 24 cm altındaki lüfer balıkları­nı satmama kararı aldık.

Metro Türki­ye olarak av ve boy yasaklarına uygun balıkları kalite standartlarımıza göre kontrol edip alıyoruz. Birlikte çalıştı­ğımız tedarikçilerimizden talep etti­ğimiz gıda güvenliği ve sürdürülebilir balıkçılığa yönelik sertifikasyonlar te­darikçilerin dünya pazarlarına açılma­sının önünü açıyor” şeklinde konuştu.

“Sofradaki trendleri yakından takip ediyoruz”

Metro Türkiye'nin yeme içme sektörünün en önemli çözüm ortaklarından biri olduğuna dikkat çeken Baykal, doğrudan 2 milyon, dolaylı olarak 20 milyon kişinin tabağına ulaşan bir kurum olarak tüketici trendlerinde yaşanan değişimi yakından gözlemleme fırsatı elde ettiklerini bildirdi. Balık satışlarında geçtiğimiz 4 yılda 2 kat artış yakaladıklarını hatırlatan Baykal, “Geride bıraktığımız sezon oldukça bol olan palamut, müşterilerimizin de en çok tercih ettiği balık çeşitlerinden biri oldu. Satışlarda yakaladığımız yukarı yönlü ivme uzun yıllardır devam ediyor.

Türkiye’de 2019 yılında kişi başı tüketim ortalaması 6 kilogram civarındayken, 2024 yılı kişi başı balık tüketiminin 8 kilograma yükseldiği tahmin ediliyor. Metro olarak hem tazelik hem de yüksek kalite standartlarımız nedeniyle tercih edilen nokta oluyoruz. Hızlı ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla ekiplerimizi hem nicelik hem de nitelik bakımından daha da güçlendirip, uzmanlaştırarak ‘Metro Balık Takımı’nı kurduk” dedi.