Balık tüketimi arttı, son 4 yılda tonajını ikiye katladı
Sürdürülebilir balıkçılığa yönelik birçok projeyi hayata geçiren Metro Türkiye, artan balık tüketimiyle son 4 yılda satış tonajını ikiye katladı. Metro Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, yıllık balık satışlarının 10 bin tonu geçtiğini ve son 1 yılda da yaklaşık yüzde 20 büyüme yakaladıklarını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Balığı kaynağından sürdürülebilir şekilde temin ederek ve denizlerdeki ekosistemi gözeterek hareket ettiklerini kaydeden Hamit Baykal, bu doğrultuda 100’den fazla deniz ürününü sezonuna bağlı olarak yıl içinde reyonlarına taşıdıklarını aktardı. Son yılda artan balık tüketimi ile satış tonajlarını ikiye katladıkları bilgisini veren Baykal, yıllık balık satışlarının ise 10 bin tonu geçtiğini ve son 1 yılda da yaklaşık yüzde 20 büyüme yakaladıklarını açıkladı.
Balıkçılığa yönelik 2010 yılından bu yana attıkları adımlar ile sürdürülebilirliğinin sağlanması adına Kızına Bak Anasını Al, Palamutlar Nerede?, Bugünün Balığını Yarına da Bırakalım ve Yediği Önünde Yemediği Yarında gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Baykal, Türkiye’nin her yerinde tekneler ve kooperatiflerle iş birliği yaparak balığı kaynağından temin ettiklerini aktardı. Baykal, bu sayede baştan sona Metro kalite standartlarını koruyabildiklerini belirterek, “Balıkları kaynağından özenle seçmekle kalmıyoruz.
Balık haline yönelik deniz balığında 20 soruluk gıda güvenliği denetim soru listesi, 12 kriterde izlenebilirlik kontrolü, 30 farklı platform kalite kontrol süreci ve 5 farklı parametrede yapılan analizlerle balığın kalitesini güvence altına alıyoruz. Ağır metalden balığın nereden hasat edildiğine kadar pek çok bilgiyi izlenebilirlik çözümleri ile şeffaflıkla sunuyoruz. Soğuk zinciri ile beyaz straforlarda maksimum 4C sıcaklıkta gıda güvenliğini gözeterek, taze üretilmiş, hijyenik şekilde balığın tazeliğini koruyoruz” dedi.
Bu yıl lüferde artış bekleniyor
Baykal, dünyadaki önemli balık üreticileri arasında yer alan Türkiye’nin levrek ve çipura yetiştiriciliğinde birinci, alabalıkta ise ikinci sırada olduğunu iletti. Reyonlarında yerli balıkların payının çok yüksek olduğuna işaret eden Baykal, “Reyonlarımızda ithal balık oranı oldukça düşük. Geçtiğimiz yıl büyük tonajlardaki palamut bolluğunu bu yıl için öngörmüyoruz ancak gelecek ay itibarıyla Boğaziçi Lüferi, tekir, torik, hamsi gibi balıklarla reyonlardaki çeşitliliğin daha da artacağını bekliyoruz” diye konuştu.
Balığı ticari bir ürün olarak görmenin ötesinde; geleceğe bırakılması gereken bir değer olarak görüyoruz” diyen Baykal, “Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 94’ü ile doğrudan çalışabiliyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık konusunda Türkiye’de ilk projemiz olan “Kızına Bak Anasını Al” ile lüfer balıklarının neslini korumak için üreme boylarını dikkate alarak çinekop ve sarıkanat da dahil olmak üzere 24 cm altındaki lüfer balıklarını satmama kararı aldık.
Metro Türkiye olarak av ve boy yasaklarına uygun balıkları kalite standartlarımıza göre kontrol edip alıyoruz. Birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizden talep ettiğimiz gıda güvenliği ve sürdürülebilir balıkçılığa yönelik sertifikasyonlar tedarikçilerin dünya pazarlarına açılmasının önünü açıyor” şeklinde konuştu.
“Sofradaki trendleri yakından takip ediyoruz”
Metro Türkiye'nin yeme içme sektörünün en önemli çözüm ortaklarından biri olduğuna dikkat çeken Baykal, doğrudan 2 milyon, dolaylı olarak 20 milyon kişinin tabağına ulaşan bir kurum olarak tüketici trendlerinde yaşanan değişimi yakından gözlemleme fırsatı elde ettiklerini bildirdi. Balık satışlarında geçtiğimiz 4 yılda 2 kat artış yakaladıklarını hatırlatan Baykal, “Geride bıraktığımız sezon oldukça bol olan palamut, müşterilerimizin de en çok tercih ettiği balık çeşitlerinden biri oldu. Satışlarda yakaladığımız yukarı yönlü ivme uzun yıllardır devam ediyor.
Türkiye’de 2019 yılında kişi başı tüketim ortalaması 6 kilogram civarındayken, 2024 yılı kişi başı balık tüketiminin 8 kilograma yükseldiği tahmin ediliyor. Metro olarak hem tazelik hem de yüksek kalite standartlarımız nedeniyle tercih edilen nokta oluyoruz. Hızlı ve yüksek kaliteli hizmet anlayışımızla ekiplerimizi hem nicelik hem de nitelik bakımından daha da güçlendirip, uzmanlaştırarak ‘Metro Balık Takımı’nı kurduk” dedi.