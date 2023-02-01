Balıkesir’in ihracatında 1 milyar dolara ramak kaldı

Balıkesir’in 2022 yılındaki ihracatı sektörler bazında irdelendiğinde, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 207 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan sektör konumunu sürdürdü. İhracatta yüzde 34’lük artış yakalayan elektrik-elektronik sektörü, Balıkesir ihracatına yaptığı katkıyı 108 milyon dolardan, 144.5 milyon dolara taşıdı. Otomotiv endüstrisi sektörü 80 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 73 milyon dolar, kimya sektörü 66 milyon dolar, madencilik sektörü 56 milyon dolar, çelik ve makine sektörleri 46’şar milyon dolar, Mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü 35 milyon dolar ve demir ve demirdışı metaller sektörü 34 milyon dolarlık ihracat performansıyla ilk 10’da yer alan diğer sektörler olarak sıralandı. Balıkesir’in sektörel ihracat tablosu, Balıkesir ihracatının sektörel derinliğini de ortaya koymuş oldu. Balıkesir bu yönüyle de ihracatta başarılı bir geleceğe sahip olacağını ortaya koydu.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihracat artış rekortmeni

Balıkesir’in 2022 yılındaki ihracatında sektörlerin performansına bakıldığında; Ayvalık, Burhaniye, Edremit’i barındıran ve sofralık zeytin ve zeytinyağı ile meşhur olan Körfez Bölgesi’ndeki ihracatçıların 2022 yılında başarılı bir yıl geçirdikleri ve zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracat artış rekortmeni olduğu gözüküyor. Balıkesir, 2021 yılında 1 milyon 187 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihraç etmişken, 2022 yılında yüzde 1332’lik artışla 17 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı. Balıkesirli ihracatçılar 2022 yılında 155 ülkeye ihracat yaparken, en çok ihracat yaptıkları ülke 132 milyon dolarla Irak oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ne 73 milyon dolarlık ihracata imza atan Balıkesirli ihracatçılar, Almanya’ya da 67 milyon dolarlık ihraç ürünleri gönderdi. İtalya, Balıkesir’den 45 milyon dolarlık ithalat yaparken, Balıkesir’den İspanya’ya yapılan ihracat yüzde 49’luk artışla 24.3 milyon dolardan 36.2 milyon dolara ilerledi. İsrail, 36 milyon dolarla İspanya’yı izledi. Bu ülkeleri 33.5 milyon dolarla Brezilya, 31 milyon dolarla Fransa, 24 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 22.5 milyon dolarla Polonya izledi.

İhracat artış hızında Estonya en önde

Balıkesir’in ülkeler bazında ihracat artış hızında en dikkat çeken ülke yüzde 14 bin 394 ile Estonya oldu. Balıkesir’in 2021 yılında Estonya’ya yaptığı ihracat sadece 38 bin dolar iken, 2022 yılında 5.6 milyon dolara fırladı. Balıkesir’den Litvanya’ya yapılan ihracatta yüzde 4 bin 283’lük artışla 231 bin dolardan 10 milyon 130 bin dolara yükseldi. Balıkesir, 2022 yılında; Polonya, Belçika, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Sri Lanka, Senegal, Kamerun, Singapur, Güney Kore, Bosna Hersek, Peru, Kenya, Venezüella ve Bolivya’nın aralarında bulunduğu 20’den fazla ülkeye de üç rakamlı ihracat artış yüzdeleri yakaladı.

Balıkesir’i, “Türkiye’nin sektörel zenginliği en fazla olan illerinden biri” olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarım, sanayi ve madencilik alanlarında büyük potansiyele sahip olan ve bu potansiyelini katma değerli bir şekilde üretime ve ihracata kazandıran Balıkesir’i 10 numara bir kent olarak niteledi. Balıkesir iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşları arasındaki uyuma dikkati çeken Eskinazi, “Bu uyum, Balıkesir’i çok daha ileriye taşıyacak itici güç konumunda. 2023 yılında Balıkesir’in ihracatta 1 milyar doları aşacağına inanıyorum. Balıkesir’in ihracatçı kimliğinin daha net bir şekilde ortaya çıkması için EİB olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.