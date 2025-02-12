Balsu Gıda, halka arz ile 2 yılda 3,1 milyar TL yatırım yapacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Globalde önde gelen şekerleme, çikolata ve gıda üreticilerine fındık tedarik yapan Balsu, dünyada halka açılacak ilk fındık firması olacak. Şireketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak yer alacak.

Halka arz edilecek payların yüzde 60’ının yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 20’si yurt içi kurumsala ve yüzde 20’si de yurt dışı kurumsallara tahsis edilecek. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım önderliğinde 45 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek olan halka arzda pay başına 17,57 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan Balsu, toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 4,9 milyar TL büyüklükte olması bekleniyor. Anbarlılar, halka arzın dünya fındık pazarında liderlik hedeflerine ivme kazandıracağını söyledi.

Türkiye’nin dünyada fındık piyasasına yön verdiğine dikkat çeken Anbarlılar, dünyada yıllık fındık üretim ortalamasının 1,2 milyon ton civarında olduğunu ve Türkiye’nin ortalama 750 bin ton ile yüzde 65’ini tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Türkiye’nin fındık işleme endüstirisi ve teknolojiyle de dünyada önde geldiğini ifade eden Anbarlılar, firma olarak Hendek yerleşkelerinde fındık granülden fındık ununa kadar üretim yaptıkları bilgisini verdi.

Anbarlılar, “Ayrıca Ordu’da da fındık kırım tesisimiz, depo ve lojistik hatlarımız bulunuyor. 2023 fındık sezonu itibarıyla günlük 900 ton fındık kırma, 500 ton iç fındık natürel seçme ve 160 ton kavurma kapasitemiz var. 2023 sonu itibarıyla 35 bin ton iç ve kabuklu fındık depolama kapasitesine ulaştık” diye konuştu. İhracat pazarlarının Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, İspanya, Polonya, Avusturya, ABD ve Kanada’nın olduğunu dile getrien Anbarlılar, 2024’te iyi bir performansla tamamladıklarını iletti.

2023’te 40 milyon kg iç fındık karşılık, 10 milyar TL üstünde satış hasılatı gerçekleştirdiklerini açıklayan Anbarlılar, “2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 2023’ün aynı dönemine göre satış hacmimiz yüzde 64 ve net satış tutarını yüzde 91 oranında artırdık. 2024’te ilk 9 aylık döneminde ihracatımızın toplam satışlara oranı ise yüzde 43,8 oldu” dedi.

Fındık kabuğundan aktif karbon üretecek

Fındık kabuğu ile ülkemiz için katma değer yaratacak bir proje üzerinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Anbarlılar, şöyle devam etti: “Aktif karbon üretme projemiz var. TÜİK verilerine göre ülkemizde aktif karbon yüzde 99 oranında ithal ediliyor. Bu proje ile ihracatçı kimliğimizin yanına kendimize ithalatı azaltma misyonu ekledik. Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz.”

Şili’de fındık işleme tesisi kurmayı planlıyor

Yurt içi ve yurt dışında 2027 yılına kadar 3,1 milyar TL’lik yatırım planladıklarını açıklayan Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arz geliriyle işletme sermayesini güçlendirirken, yatırımlara da kaynak sağlayacaklarını belirtti. Yurt dışında Şili’ye odaklandıklarına dikkat çeken Anbarlılar, “Şili’de ülkemizdeki gibi modern bir fındık işleme tesisi kurma planımız da bulunuyor. Teknolojisini Türkiye’den götüreceğiz ve bu yatırımımız tamamlandığında Güney Amerika fındık pazarındaki varlığımızı da güçlendireceğiz” dedi.