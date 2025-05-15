Bambuyu sofraya taşıdı, Fildişi mutfaklarına kadar gitti
Bambudan ürettiği sofra araç gereçlerini 57 ülkeye ihraç eden Bambum, iç pazarda da franchise ağını ve mağaza çeşitliliğini artırıyor. Aylık 500 bin adet üretim kapasitesi bulunan marka, bu yıl ürün çeşitliliğini artırıp ABD pazarında da yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Bir girişim fikri olarak doğan ve bugün bambudan ev ve mutfak ürünleri üretiminde markalaşan Bambum, bugün 57 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat çalışmalarına 2011 yılında başlayan ve 100 bin dolarlık bir ihracatla yola çıkan markanın 2024 yılı ihracatı 3 milyon doları geçti.
Bu yıl ise 5 milyon dolarlık bir ihracat hedefi koyan Bambum’un ürünleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa’nın yanı sıra Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı ve Çeçenya gibi Türkiye’nin hedef pazarı olmayan bölgelere dahi satılıyor. İstanbul Hadımköy’de yer alan üretim tesislerinde aylık 500 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olduklarını ve genellikle tam doluluk oranıyla çalıştıklarını açıklayan Bambum Genel Müdürü A. Selman Yar, “Bambu kullanarak yüzlerce farklı ürün üretiyoruz.
Geniş ürün yelpazemizde kahve demleme aparatlarından sushi sunumlarına, çay ve kahve setlerinden kahvaltı takımlarına, çerezliklerden sosluklara, peynir setlerinden bıçaklara, çekmece düzenleyicilerden baharatlıklara ve banyo ürünlerine kadar çok sayıda seçenek bulunuyor. Bambunun yanı sıra camdan demir döküme çelikten porselene kadar birçok malzemede geliştirilen ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.
Son yıllarda tüketicilerin doğallığa, sağlığa ve sürdürülebilirliğe verdiği önemin belirgin şekilde arttığını söyleyen Yar, “Bu eğilim Bambum’un kuruluşundan bu yana benimsediği değerlerle birebir örtüşüyor. Dolayısıyla, artan bu ilgi markamızın büyüme ivmesini daha da güçlendirdi. Biz de bu doğrultuda, hem ürün çeşitliliğimizi artırmaya hem de üretim altyapımıza önemli yatırımlar gerçekleştirdik” diye konuştu. 2024 yılında hedeflerinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini kaydeden Yar, şöyle devam etti: “2025 yılında da bu ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize ulaşmak adına üretim kapasitemizi artırdık ve portföyümüze yeni ürünler ekledik. Önümüzdeki dönemde de hem iç pazarda hem de ihracat yaptığımız ülkelerde özgün ve yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.”
Bambum Boutique mağazaları açılıyor
Marka olarak Türkiye genelinde seçkin züccaciye mağazalarına ürün tedarik ettiklerini dile getiren Selman Yar, şu anda yaklaşık 3 binden fazla satış noktasında tüketicilere ulaştıklarını belirtti. Bunun yanı sıra franchise modeliyle faaliyet gösteren Bambum Boutique mağazalarının da iç pazardaki önemli kanallardan olduğunu aktaran Yar, şu anda sayısı 9 olan mağazaları bu yıl artırmayı hedeflediklerini, franchise ağına yeni mağazalar ekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca kendi web siteleri üzerinden de satış yaptıklarını söyleyen Yar, “Oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca çeşitli e-ticaret platformlarında da aktif olarak yer alıyor, ürünlerimizi dijital ortamda müşterilerimize ulaştırıyoruz. Geleneksel mağazacılığı dijital kanallarla destekleyerek, markamızı Türkiye’nin her noktasına ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.
‘Siz hayal edin Bambum tasarlasın’
2025 yılında ürün çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını kaydeden Yar, “Müşterilerimizin camda ya da çelikte görmeye alıştığı ürünlerin yanı sıra artık bambu alternatifi de olsun istiyoruz. Bu anlayışla ürün gamımızı genişletmek ve bambunun estetik, doğal ve sağlıklı yönünü daha fazla alanda görünür kılmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaç ve hayallerine daha özel çözümler sunabilmek adına WhatsApp Tasarım Hattı’nı hayata geçirdik. Artık müşterilerimiz diledikleri ürünü bambudan tasarlatabiliyor, hatta bu ürünü kendi zevklerine göre kişiselleştirebiliyor. ‘Siz hayal edin, Bambum tasarlasın’ yaklaşımıyla birebir etkileşim kurduğumuz bu yeni hizmetimizle kişiye özel üretimi başlatarak sektörde farklı etkileşim sağlıyoruz” diye konuştu.
“ABD pazarında önemli adımlar attık”
ABD’de bugüne kadar iki kez fuara katıldıklarını aktaran Selman Yar, “Bu fuarlar markamızı uluslararası pazarda tanıtmak ve potansiyelimizi görmek açısından son derece verimli geçti. Gerek ziyaretçilerden aldığımız geri bildirimler gerekse kurduğumuz iş bağlantıları sayesinde ABD pazarında da önemli adımlar attık. Şu anda bölgede faaliyet gösteren bayilerimiz mevcut. Bu sayede ürünlerimizin satış ve dağıtımını sürdürülebilir şekilde gerçekleştirirken, aynı zamanda yerel tüketicilere daha yakın olma imkanı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde Amerika’daki yapılanmamızı güçlendirmeyi ve yeni bölgelere açılmayı hedefliyoruz” dedi.