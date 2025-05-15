Bambuyu sofraya taşıdı, Fildişi mutfaklarına kadar gitti

Nurdoğan A. ERGÜN

Bir girişim fikri olarak doğan ve bugün bambu­dan ev ve mutfak ürün­leri üretiminde markalaşan Bambum, bugün 57 ülkeye ih­racat yapıyor. İhracat çalışma­larına 2011 yılında başlayan ve 100 bin dolarlık bir ihracatla yola çıkan markanın 2024 yı­lı ihracatı 3 milyon doları geç­ti.

Bu yıl ise 5 milyon dolarlık bir ihracat hedefi koyan Bam­bum’un ürünleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa’nın yanı sıra Seyşeller, Mauriti­us, Fildişi Kıyısı ve Çeçenya gibi Türkiye’nin hedef pazarı olmayan bölgelere dahi satılı­yor. İstanbul Hadımköy’de yer alan üretim tesislerinde aylık 500 bin adetlik üretim kapasi­tesine sahip olduklarını ve ge­nellikle tam doluluk oranıyla çalıştıklarını açıklayan Bam­bum Genel Müdürü A. Sel­man Yar, “Bambu kullanarak yüzlerce farklı ürün üretiyo­ruz.

Geniş ürün yelpazemiz­de kahve demleme aparatla­rından sushi sunumlarına, çay ve kahve setlerinden kahval­tı takımlarına, çerezliklerden sosluklara, peynir setlerinden bıçaklara, çekmece düzenle­yicilerden baharatlıklara ve banyo ürünlerine kadar çok sa­yıda seçenek bulunuyor. Bam­bunun yanı sıra camdan demir döküme çelikten porselene ka­dar birçok malzemede geliş­tirilen ürünlerimizi müşteri­lerimizin beğenisine sunuyo­ruz” dedi.

Son yıllarda tüketicilerin doğallığa, sağlığa ve sürdürüle­bilirliğe verdiği önemin belir­gin şekilde arttığını söyleyen Yar, “Bu eğilim Bambum’un kuruluşundan bu yana benim­sediği değerlerle birebir örtü­şüyor. Dolayısıyla, artan bu ilgi markamızın büyüme ivmesi­ni daha da güçlendirdi. Biz de bu doğrultuda, hem ürün çe­şitliliğimizi artırmaya hem de üretim altyapımıza önemli ya­tırımlar gerçekleştirdik” diye konuştu. 2024 yılında hedefle­rinin üzerinde bir büyüme ger­çekleştirdiklerini kaydeden Yar, şöyle devam etti: “2025 yılında da bu ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. He­deflerimize ulaşmak adına üretim kapasitemizi artırdık ve portföyümüze yeni ürün­ler ekledik. Önümüzdeki dö­nemde de hem iç pazarda hem de ihracat yaptığımız ülkeler­de özgün ve yenilikçi ürünleri­mizle müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Bambum Boutique mağazaları açılıyor

Marka olarak Türkiye gene­linde seçkin züccaciye mağa­zalarına ürün tedarik ettikle­rini dile getiren Selman Yar, şu anda yaklaşık 3 binden faz­la satış noktasında tüketicile­re ulaştıklarını belirtti. Bunun yanı sıra franchise modeliy­le faaliyet gösteren Bambum Boutique mağazalarının da iç pazardaki önemli kanallardan olduğunu aktaran Yar, şu an­da sayısı 9 olan mağazaları bu yıl artırmayı hedefledikleri­ni, franchise ağına yeni mağa­zalar ekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca kendi web siteleri üze­rinden de satış yaptıklarını söyleyen Yar, “Oldukça olum­lu geri dönüşler alıyoruz. Ayrı­ca çeşitli e-ticaret platformla­rında da aktif olarak yer alıyor, ürünlerimizi dijital ortamda müşterilerimize ulaştırıyo­ruz. Geleneksel mağazacılığı dijital kanallarla destekleye­rek, markamızı Türkiye’nin her noktasına ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

‘Siz hayal edin Bambum tasarlasın’

2025 yılında ürün çeşitlili­ğini artırmaya odaklandıkla­rını kaydeden Yar, “Müşteri­lerimizin camda ya da çelikte görmeye alıştığı ürünlerin ya­nı sıra artık bambu alterna­tifi de olsun istiyoruz. Bu an­layışla ürün gamımızı geniş­letmek ve bambunun estetik, doğal ve sağlıklı yönünü daha fazla alanda görünür kılmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda müşterilerimi­zin ihtiyaç ve hayallerine daha özel çözümler sunabilmek adı­na WhatsApp Tasarım Hattı’nı hayata geçirdik. Artık müşteri­lerimiz diledikleri ürünü bam­budan tasarlatabiliyor, hatta bu ürünü kendi zevklerine gö­re kişiselleştirebiliyor. ‘Siz ha­yal edin, Bambum tasarlasın’ yaklaşımıyla birebir etkileşim kurduğumuz bu yeni hizmeti­mizle kişiye özel üretimi başla­tarak sektörde farklı etkileşim sağlıyoruz” diye konuştu.

“ABD pazarında önemli adımlar attık”

ABD’de bugüne kadar iki kez fuara katıldıklarını aktaran Selman Yar, “Bu fuarlar markamızı uluslararası pazarda tanıtmak ve potansiyelimizi görmek açısından son derece verimli geçti. Gerek ziyaretçilerden aldığımız geri bildirimler gerekse kurduğumuz iş bağlantıları sayesinde ABD pazarında da önemli adımlar attık. Şu anda bölgede faaliyet gösteren bayilerimiz mevcut. Bu sayede ürünlerimizin satış ve dağıtımını sürdürülebilir şekilde gerçekleştirirken, aynı zamanda yerel tüketicilere daha yakın olma imkanı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde Amerika’daki yapılanmamızı güçlendirmeyi ve yeni bölgelere açılmayı hedefliyoruz” dedi.