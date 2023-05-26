Bangladeş Türk yatırımcılar için özel bölge tahsis etti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Son dönemlerde özellikle hazır giyim, ayakkabı gibi sektörlerde global üretici olmaya soyunan ve uluslararası pazarda Türk ihracatçısının karşısına çıkan Bangladeş, Türk yatırımcılara göz kırpıyor. Asya pazarının yıldızı parlayan ülkesi, özellikle altyapı ve ihracata dönük yatırım yapmak isteyenlere çeşitli avantajlar da sunuyor.

Türkiye ve Bangladeş arasındaki 2022 yılında ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak yaklaşık 1.2 milyar dolar oldu. Türkiye’nin Bangladeş ile ikili ticari ilişkilerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdiği gözlemlense de 2023 yılında bu açığın dengeli bir biçimde kapatılması hedefleniyor. Bangladeş’in 2050 yılında dünyanın en büyük 23’üncü ekonomisi olması bekleniyor.

Tüketim günden güne artıyor

Bangladeş hükümetinin özel ekonomik bölgelerin bir kısmını Türkiye’den gelen yatırımcılara tahsis ettiğini açıklayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hidayet Onur Özden, hükümetin Türk firmalarına destek olunması ve çalışma ortamı sağlanması yönünde öneride bulunduğunu belirtti.

Özden, bunun da ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen iş insanları için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı. Bangladeş’in tüketim oranı günden güne artan bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Özden, “Bangladeş hükümetinin altyapı hamlesi, lojistik ortamı iyileştirerek büyüme için fırsatlar yaratabilir.

Bu sebeple, gelişen Asya ekonomisi içerisinde Bangladeş’te de yatırım fırsatları artıyor. Bangladeş’te bulunan özel ekonomik bölgeler, yatırımcılar için vergi muafiyetleri ve uygun krediler gibi avantajlara sahip. Bangladeş hükümeti; özel ekonomik bölgelerin bir kısmının Türkiye’den gelen yatırımcılara tahsis ediyor” dedi.

Özden, Bangladesh Export Processing Zone Authority’nin (BEPZA) de ihracata yönelik yatırımlara teşvik sağladığını belirtti. Türkiye’nin Bangladeş’e ihraç ettiği başlıca kalemler arasında tekstil, makine ve motorlu kara taşıtları yer alıyor.

Ülkede, tarım başta olmak üzere üretim ve bankacılık alanlarında da potansiyel bulunuyor. “Bangladeş’in mevcut gelişim planları kapsamında yakın zamanda gelişmekte olan ülkeler statüsüne geçmesi bekleniyor” diyen Hidayet Onur Özden, hızlı ekonomik büyüme için elverişli, geniş ve genç bir nüfusa sahip bir ülke olan Bangladeş’in Çin ve Hindistan gibi ülkelere yakınlığının da sürdürülebilir ticaret ve yatırım açısından olumlu etki yarattığını söyledi.

Türk iş insanlarının ülkedeki finansal işlemlerini hızlandırması ve güvenli hale getirmesi için Türk bankalarının Bangladeş’te yer almasının önemine dikkat çeken Özden’e göre, iki ülke bankaları, iş birliği yaparak ticari ilişkilerin gelişmesi ve finansal işlemlerin kolaylaştırılması için karşılıklı olarak temsilcilik ofisi kurabilir, temsilci atayabilir. Bölgeye ihracat için üretimde de Bangladeş’in avantaj sağladığını söyleyen Özden, bu kapsamda tarım ürünleri başta olmak üzere çeşitli üretim alanlarında Bangladeş ile iş birliği yapılabileceğine işaret etti.

Bangladeş’te ne iş yapılır?

-Tekstil, makine ve yan sanayi ile motorlu kara taşıtları satılabilir

-Tarım sektörü başta olmak üzere üretim yatırımları yapılabilir

-Bankacılık ve finans alanında yerel kuruluşlarla işbirlikleri kurulabilir

- Endüstri tesisleri kurulumunda malzeme ve mühendislik hizmetleri ihraç edilebilir

- İnşaat ve altyapı alanında işbirlikleri yapılabilir