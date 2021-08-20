Banka dışı finans sektörü, büyümesini ilk yarıda da sürdürdü

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2021 yılı ilk yarıyıl konsolide verilerini açıkladı.

Buna göre, FKB çatısı altındaki dört sektörün işlem hacmi 130,8 milyar TL, aktif toplamı 179,6 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 32,3 milyar TL, müşteri sayısı 6,9 milyon olarak gerçekleşti.

Sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke, sektörlerin hacimlerinde belirgin artışların yaşandığını söyledi. Eke, finansal kiralama sektörünün alacaklarının 63,4 milyar TL, aktif büyüklüğünün ise 79,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Faktoring sektöründe işlem hacminin 89 milyar TL, alacakların ise 46,8 milyar TL olduğunu aktaran Eke, "Aktif büyüklükler 51,6 milyar TL, öz kaynaklar ise 9,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi ise 25,4 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 43,2 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,2 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 38,1 milyar TL olarak gerçekleşti.” dedi.

“Özellikle işlem hacmindeki artışlar dikkat çekiyor”

Birliğin çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) finansal performansına da ilişkin bilgi veren Eke, “Bugün itibariyle yönettiği alacak tutarı 66,6 milyar TL olan VYŞ’lerin 2021 yılı ilk 6 ayda yeni devraldığı alacak tutarı 1,1 milyar TL, sektörün aktif büyüklüğü 4,9 milyar TL, özkaynakları ise 2,4 milyar TL, müşteri sayısı ise 4,6 milyon kişi olarak gerçekleşti. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, 2021’in ilk yarısında özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. 2021 yılı ilk yarıyılda geçen yılın aynı dönemine göre; finansal kiralama sektörü yüzde 61, finansman sektörü yüzde 155, faktoring sektörü yüzde 47 oranında büyüme kaydetti.” şeklinde konuştu.