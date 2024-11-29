“Bankalar önümüzdeki 10 yılda kimlik değiştirecek”

Sevilay ÇOBAN

Finans ve teknoloji kesişiminde yenilikçi fikirler ve dijital dönüşüm fırsatlarının masaya yatırıldığı zirvede sektörün önde gelenleri görüş alışverişinde bulundu. Zirvede açılış konuşmasını yapan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, fintechlerin finansal kapsayıcılığı artırmadaki rolüne ve “rekaberlik” anlayışının ekosisteme katkılarına dikkat çekti.

Adaca, “Katlanarak artan yatırımlar ve dijitalleşmeye duyulan güvenle büyüyen bu ekosistemin, global düzeyde istikrarlı büyümesini sürdürebilmesi iş birliği odaklı yaklaşımlarla mümkün. ‘Rekaberlik’ anlayışı, ekosistemi büyütürken hepimiz için ‘kazan-kazan’ fırsatlar sunacak” dedi.

Dönüşüm, finans dünyası için bir tehdit değil

Ünlü fintech düşünürü ve yazar Chris Skinner da teknoloji ve iş birliğinin bankacılığın geleceğini yeniden tanımlayacağını ifade ederek, “Bankalar 10 yıl içinde şu anki halleriyle var olmayacak. Ancak bankacılık, yepyeni bir şekilde var olmaya devam edecek. Bankalar ile fintechlerin gerçekleştirdikleri iş birlikleri ve sundukları müşteri odaklı çözümler yükseliyor. Bu dönüşüm finans dünyası için bir tehdit değil, fırsatlarla birlikte geliyor. Teknoloji, insan merkezli bir anlayışla birleşiyor ve yarattığı ‘hiberkişiselleştirilmiş’ çözümlerle kapımızı çalıyor” dedi.

“Kaygılar, finansal davranışları etkiliyor”

Zirvenin konuşmacılarından araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır ise toplumsal değişimin finansal dönüşüme etkilerini vurguladı.”“Özellikle orta yaşlı nüfusun artışı, oyunun kurallarını değişiyor. Bu değişim, finansal hizmetlerin bu gruba uygun olarak yeniden tasarlanmasını gerektiriyor. Teknolojik değişim ‘yaratıcı bir yıkım’ yaratırken, finans sektöründeki dönüşüm yeni fırsatlar sunuyor” diye konuştu.