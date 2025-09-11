Bankalar uzlaşmayınca konkordatoya başvurdu
Banka borçlarındaki anlaşmazlık yüzünden konkordato ilan eden Polin Group, projeleri bitirmeye ve yeni siparişler almaya odaklandı. Polin Group Yönetim Kuruu Başkanı Barış Pakiş, bu süreçte 150 proje tamamladıklarını 42 projeyi de devam ettirdiklerini dile getirdi.
Recep ERÇİN
Gebkim OSB’de kurulu kompozit şirketi Polin Group, su parklarında kullanılan kaydırak üretimi ve projesinde dünyada ilk üçte olmasına karşın pandemide eğlence sektörünün tamamen durması, sonrasında gelen faiz artışı ve kur yükselişinin enflasyonun altında kalması nedeniyle nakit akışını döndüremedi. Bankalardan TL borçlarını dövize çevirmesini isteyen firma olumsuz yanıt alınca 20 milyon dolar civarındaki finansal borçla konkordatoya gittiklerini anlattı. Önce geçici daha sonra bir yıl kesin mühlet aldı.
Kocaeli Gebkim OSB’deki üretim merkezinde sorularımızı cevaplayan Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, 2026’nın şirketin 50. kuruluş yılı olduğunu söyledi.
Şirketin konkordato süreciyle ilgili bilgi veren Pakiş şunları söyledi:
“Ticari borçlarımızdan yana sıkıntı yoktu ama bankalar tarafında zorlandık. Eğlence sektörü pandemide durunca riskli değerlendirildik. Ya borç ödemeye odaklanacaktık ya siparişleri teslim etmeye ve üretmeye. Konkordato ile borçları bir kenarda dondurup siparişleri teslim etmeye ve yeni iş almaya odaklandık. Dünyada bu alanda 5 kıtada 120 ülkede 4 bin proje yapmış ve hatta gemilere su kaydırağı koymuş başka şirket yok. Şu anda 42 projemiz halihazırda devam ediyor. Eylül ayı sonunda Barselona’da düzenlenecek IAAPA Expo Europe’ta yine ödül almayı bekliyoruz. İhracat şampiyonu bir şirketiz.”
“O dönem Kanadalı rakibimiz istihdam azalttı”
Bu süreçte yaşadıkları zorluklara değinen Barış Pakiş, “Pandemide eğlence sektörü durunca bizim en yakın rakiplerimizden Kanadalı firma işçi çıkardı. Birçok firma bunu yaptı. Biz bu yola gitmedik. O süreçte birçok sipariş durdu. Çalışanlarımızı dünyanın dört bir tarafından ülkemize döndürdük.
Akabinde dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalar, küresel ekonomik zorluklar, Türkiye’deki enflasyonist ortam ve yükselen işçi maliyetleri, ham madde fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle şirket olarak bazı güçlükler yaşadık. Bu sebeple ocak ayında konkordato ilan ettik. Bir yıllık mühlet aldık. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim: İş ortaklarımız bizim en önemli yol arkadaşlarımız ve bu zorlukları onlarla birlikte aşarak en kısa sürede süreci sonlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rakipleri ‘iflas’ propagandası yaptı
Pandemi ve sonrasında gelen zorluklar yüzünden bir anlamda gemiyi limana çekmek zorunda kaldıklarını dile getiren Barış Pakiş, sektörün yapısı gereği hammadde ve diğer giderler peşin ödenirken alacakların ancak proje bitiminde temin edilmesi yüzünden finansman zorluğu oluştuğunu aktardı. KDV alacaklarının da birikmesinin bunda önemli bir etken olduğunu ifade eden Pakiş, “Konkordato iflas değildir.
Maalesef teknoloji ve inovasyonda bizi geçemeyen yabancı rakiplerimiz bunu dışarda iflas gibi yansıtmaya çalıştılar. Projelerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte de teslim sürelerine uygun şekilde tüm siparişlerimizi tamamlayacağız. Fabrikamızda 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl şu ana kadar teslim ettiğimiz proje sayısı da 150’ye yaklaştı” dedi.
Barış Pakiş, Polin olarak; Avrupa’nın en büyük kapalı su parkı Suntago Water World (Polonya), Asya’nın en dikkat çeken projelerinden Tayland’daki Cartoon Network iş birliğiyle hayata geçirilen Cartoon Network Amazone (Tayland), Amerika’da eğlence merkezinin başkenti Las Vegas, Türkiye’nin en büyük entegre eğlence destinasyonu The Land of Legends (Antalya), Aquascope (Fransa), Tropical Islands Resort (Almanya) ve Neverland City (Mısır) gibi projelerde yer aldıklarını söyledi.
Kruvaziyer gemilerine su kaydırağı kurabiliyor
Polin, Yugoslavya göçmeni Enver Pakiş’in eğitim hayatı sonunda inşaat sektörüne kompozit malzemeler üretmek için 1970’lerde kurduğu bir şirket. Şirket yıllar içinde, kompozitteki yetkinliğin ilerlemesiyle su kaydırakları alanında dünya ölçeğinde proje alır hale geliyor.
Eğlence sektöründe üretimin yanında, işletme ve proje de üretir hale gelen şirket holdingleşiyor. Dünyanın birçok noktasında kurulu eğlence parklarına hizmet veren grup, bu alanda standartları belirleyen ABD ve AB’deki otorite kurumlarda üye olarak ülkemizi temsil ediyor. Türkiye’de böyle bir sektör yok iken Polin öncülüğünde geliştiğini, şirket olarak tedarikçilerini de geliştirdiklerini anlatan Pakiş, “Alaska’da bile proje yaptık.
Carnival, Royal Carribean, P&O Cruise, MSC’nin de bulunduğu birçok kruvaziyer gemilerine su kaydırakları kurduk. Bu sıra Çin’de bu revaçta Çinli gemilere proje yapıyoruz. İhracat kilogram değeri tasarım ürünlerde 25-30 euroya çıkıyor. Türkiye’nin 383. Ar-Ge merkezine sahibiz” diye konuştu.