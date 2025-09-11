Bankalar uzlaşmayınca konkordatoya başvurdu

Recep ERÇİN

Gebkim OSB’de kuru­lu kompozit şirketi Po­lin Group, su parkların­da kullanılan kaydırak üretimi ve projesinde dünyada ilk üçte olmasına karşın pandemide eğ­lence sektörünün tamamen dur­ması, sonrasında gelen faiz artışı ve kur yükselişinin enflasyonun altında kalması nedeniyle nakit akışını döndüremedi. Bankalar­dan TL borçlarını dövize çevir­mesini isteyen firma olumsuz yanıt alınca 20 milyon dolar ci­varındaki finansal borçla kon­kordatoya gittiklerini anlattı. Önce geçici daha sonra bir yıl ke­sin mühlet aldı.

Kocaeli Gebkim OSB’deki üre­tim merkezinde sorularımızı cevaplayan Polin Group Yöne­tim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, 2026’nın şirketin 50. kuruluş yılı olduğunu söyledi.

Şirketin konkordato süreciy­le ilgili bilgi veren Pakiş şunları söyledi:

“Ticari borçlarımızdan yana sıkıntı yoktu ama bankalar tara­fında zorlandık. Eğlence sektö­rü pandemide durunca riskli de­ğerlendirildik. Ya borç ödeme­ye odaklanacaktık ya siparişleri teslim etmeye ve üretmeye. Kon­kordato ile borçları bir kenarda dondurup siparişleri teslim et­meye ve yeni iş almaya odaklan­dık. Dünyada bu alanda 5 kıtada 120 ülkede 4 bin proje yapmış ve hatta gemilere su kaydırağı koy­muş başka şirket yok. Şu anda 42 projemiz halihazırda devam edi­yor. Eylül ayı sonunda Barselo­na’da düzenlenecek IAAPA Expo Europe’ta yine ödül almayı bek­liyoruz. İhracat şampiyonu bir şirketiz.”

“O dönem Kanadalı rakibimiz istihdam azalttı”

Bu süreçte yaşadıkları zorluk­lara değinen Barış Pakiş, “Pan­demide eğlence sektörü durun­ca bizim en yakın rakiplerimiz­den Kanadalı firma işçi çıkardı. Birçok firma bunu yaptı. Biz bu yola gitmedik. O süreçte birçok sipariş durdu. Çalışanlarımı­zı dünyanın dört bir tarafından ülkemize döndürdük.

Akabin­de dünyanın farklı bölgelerin­deki çatışmalar, küresel ekono­mik zorluklar, Türkiye’deki enf­lasyonist ortam ve yükselen işçi maliyetleri, ham madde fiyatla­rında yaşanan artışlar nedeniy­le şirket olarak bazı güçlükler yaşadık. Bu sebeple ocak ayında konkordato ilan ettik. Bir yıllık mühlet aldık. Ancak şunu özel­likle vurgulamak isterim: İş or­taklarımız bizim en önemli yol arkadaşlarımız ve bu zorlukla­rı onlarla birlikte aşarak en kısa sürede süreci sonlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifa­delerini kullandı.

Rakipleri ‘iflas’ propagandası yaptı

Pandemi ve sonrasında gelen zorluklar yüzünden bir anlam­da gemiyi limana çekmek zorun­da kaldıklarını dile getiren Ba­rış Pakiş, sektörün yapısı gereği hammadde ve diğer giderler pe­şin ödenirken alacakların ancak proje bitiminde temin edilme­si yüzünden finansman zorluğu oluştuğunu aktardı. KDV alacak­larının da birikmesinin bunda önemli bir etken olduğunu ifa­de eden Pakiş, “Konkordato iflas değildir.

Maalesef teknoloji ve inovasyonda bizi geçemeyen ya­bancı rakiplerimiz bunu dışar­da iflas gibi yansıtmaya çalıştı­lar. Projelerimize devam ediyo­ruz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte de teslim sürelerine uygun şekil­de tüm siparişlerimizi tamam­layacağız. Fabrikamızda 3 var­diya çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl şu ana kadar teslim ettiği­miz proje sayısı da 150’ye yaklaş­tı” dedi.

Barış Pakiş, Polin olarak; Avrupa’nın en büyük kapalı su parkı Suntago Water World (Po­lonya), Asya’nın en dikkat çeken projelerinden Tayland’daki Car­toon Network iş birliğiyle haya­ta geçirilen Cartoon Network Amazone (Tayland), Amerika’da eğlence merkezinin başkenti Las Vegas, Türkiye’nin en büyük entegre eğlence destinasyonu The Land of Legends (Antalya), Aquascope (Fransa), Tropical Islands Resort (Almanya) ve Ne­verland City (Mısır) gibi proje­lerde yer aldıklarını söyledi.

Kruvaziyer gemilerine su kaydırağı kurabiliyor

Polin, Yugoslavya göçmeni Enver Pakiş’in eğitim hayatı sonunda inşaat sektörüne kompozit malzemeler üretmek için 1970’lerde kurduğu bir şirket. Şirket yıllar içinde, kompozitteki yetkinliğin ilerlemesiyle su kaydırakları alanında dünya ölçeğinde proje alır hale geliyor.

Eğlence sektöründe üretimin yanında, işletme ve proje de üretir hale gelen şirket holdingleşiyor. Dünyanın birçok noktasında kurulu eğlence parklarına hizmet veren grup, bu alanda standartları belirleyen ABD ve AB’deki otorite kurumlarda üye olarak ülkemizi temsil ediyor. Türkiye’de böyle bir sektör yok iken Polin öncülüğünde geliştiğini, şirket olarak tedarikçilerini de geliştirdiklerini anlatan Pakiş, “Alaska’da bile proje yaptık.

Carnival, Royal Carribean, P&O Cruise, MSC’nin de bulunduğu birçok kruvaziyer gemilerine su kaydırakları kurduk. Bu sıra Çin’de bu revaçta Çinli gemilere proje yapıyoruz. İhracat kilogram değeri tasarım ürünlerde 25-30 euroya çıkıyor. Türkiye’nin 383. Ar-Ge merkezine sahibiz” diye konuştu.