Bankalar z kuşağına TikTok’tan ulaşıyor

Birol BOZKURT

Türkiye’de finansal sek­törün yüzde 80’inden fazlasını oluşturan ban­kalar dijitalleşme çalışmaları­na hız kesmeden devam ediyor. Statista verilerine göre, Tür­kiye’deki bankacılık sektörü 2022 itibariyle finansal siste­min 3’te 2’sini kapsıyor.

‘Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Raporu’na göre, aktif mobil bankacılık müşteri sayısı da 2022’ye kıyasla 2023 yılında artarak 16,2 milyona ulaştı. Sektördeki rekabet ar­tarken bankalar dijitalde müş­teri kazanmak, yeni hedef kit­leleri keşfetmek, onlarla etkin ve uzun vadeli ilişkiler kurmak için en iyi stratejileri arıyor.

Genç ve dinamik bir ülke olan Türkiye’nin 2022 yılındaki nü­fus yaş ortalaması 32,2. Yaş or­talaması giderek artsa da ülke­deki tüketici davranışlarının dijital platformlardan etkilen­me oranı da önemli oranda yük­seliyor. Price Water House Coo­pers (PwC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüketim alışkanlıkları da çoğunlukla dijitale doğru kayıyor. Veriler, bankacılık sektörünün dönüşü­me daha açık olması gerektiğini vurgular nitelikte. Yöneticile­rin 3’te 2’siyse bir kurumun dö­nüşüm yeteneğinin o kurumun geleceği için son derece önemli olduğunu savunuyor.

Bankaların pazarlama yakla­şımlarını yeni bir seviyeye ta­şımaları ve dijital platformlar­da hedef kitleleriyle doğal diya­loglar kurmak için kendilerini zorlamaları da doğal olarak dö­nüşümün bir parçası. Redse­er araştırması, bankaların ve finans uzmanlarının finansal tavsiyeler için çevrimiçi plat­formlarda en çok takip edilen kesim olduğunu gösteriyor ve bu da sektör için pek çok yeni fırsatı beraberinde getiriyor.

Dijital pazarlamada TikTok dönemi

Türkiye’deki tüketiciler alış­veriş içgörüleri de dahil ol­mak üzere fikir veya ilham al­mak için ilkönce TikTok’a baş­vuruyor. TikTok’un ‘What’s Next 2024 Trend Raporu’na göre, Türkiye’deki kullanıcıla­rın yüzde 80’i TikTok’un ken­dilerine ilham veren, hoşlan­dıkları içeriklerin yanı sıra sa­tın almak istedikleri ürünleri de reklam olarak gösterdiğini söy­lüyor. Yine aynı araştırmaya gö­re, Türk kullanıcıların ki bun­ların önemli bir kısmını z kuşa­ğı oluşturuyor, yüzde 80›i diğer platformlarla kıyaslandığında TikTok'ta reklam görme fikrine daha sıcak yaklaşıyor.

Dijital müşterilerin yüzde 35’i TikTok’tan

TikTok’tan müşteri kazanma yoluna giden bankalardan birisi de Yapı Kredi oldu. TikTok’un bankacılık sektöründeki pazar­lamacılara işlerini büyütmek için sağladığı fırsatlardan nasıl yararlanabileceğine dair bir ör­nek oluşturuyor. Yapı Kredi’nin dijital mecralarda edindiği müşterilerin yaklaşık yüzde 35’ini son 1,5 yıl içinde TikTok reklamlarından kazandı.

Ban­ka, TikTok üzerinden kazandı­ğı yeni müşterileri güçlü bağ­lar kurabildiği bir müşteri gru­bu oluşturmak için fırsat olarak değerlendirdi. Banka, yalnızca maliyet/gelir oranını iyileşti­rirken aynı zamanda bankayla sağlam, uzun süreli ilişkiler ge­liştirebilecek yeni kullanıcılar elde etmeyi hedefledi.

“Maliyet gelir oranımız yarıya indi”

Yapı Kredi Dijital Pazarlama ve Satış Direktörü Oktay Kalem konuyla ilgili şunları şöyledi: “TikTok’taki strateji değişimimiz sadece maliyet-gelir oranını yarıya indirmekle kalmadı, aynı zamanda platformu bizim için sadece sayısal anlamda kazanım getiren bir kanal olmaktan çıkarak Yapı Kredi’nin ana faaliyet alanındaki genel kârlılığı artırmada önemli bir araç haline getirdi.

Ayrıca, TikTok’ta elde ettiğimiz sonuçlar, müşteri ilişkilerinin yalnızca niceliğini değil, niteliğini de hedefleyen stratejik vizyonumuzla uyumlu. TikTok’ta içerik üretmeye ve müşterilerimizin dikkatini çekip onlarla daha güçlü ilişkiler kurmamızı sağlayacak yeni yollar bulmaya devam edeceğiz.”

“Finans sektörünün dijitalleşmesini destekliyoruz”

TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz ise “Türkiye’deki bankaların ve finansal hizmet şirketlerinin TikTok’ta yaratıcı, veriye dayalı stratejiler deneyerek ve bunlara yatırım yaparak pazarlamalarını tamamen yeni bir seviyeye taşıdıklarını görmek önemli bir aşama. Gerçekten ilham verici sonuçlar elde eden Yapı Kredi, bu dijital pazarlama dönüşümünün ön saflarında yer alıyor. Umarım, finans sektöründen daha fazla marka TikTok’un kendilerine sağladığı fırsatları benimser ve harekete geçer. Biz her daim stratejilerini şekillendirmeleri ve iş hedeflerine ulaşmaları için onları desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.