Bankalar z kuşağına TikTok’tan ulaşıyor
Dijitalleşmeyi merkezine alan bankacılık sektörü müşteri kazanımı için yeni yollar aramaya devam ediyor. Gençleri hedefleyen bankalar TikTok’tan müşteri edinmeye başladı. Araştırmalar, Z kuşağının daha çok vakit geçirdiği TikTok’un bankalara önemli katkı sağladığını gösteriyor.
Birol BOZKURT
Türkiye’de finansal sektörün yüzde 80’inden fazlasını oluşturan bankalar dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Statista verilerine göre, Türkiye’deki bankacılık sektörü 2022 itibariyle finansal sistemin 3’te 2’sini kapsıyor.
‘Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Raporu’na göre, aktif mobil bankacılık müşteri sayısı da 2022’ye kıyasla 2023 yılında artarak 16,2 milyona ulaştı. Sektördeki rekabet artarken bankalar dijitalde müşteri kazanmak, yeni hedef kitleleri keşfetmek, onlarla etkin ve uzun vadeli ilişkiler kurmak için en iyi stratejileri arıyor.
Genç ve dinamik bir ülke olan Türkiye’nin 2022 yılındaki nüfus yaş ortalaması 32,2. Yaş ortalaması giderek artsa da ülkedeki tüketici davranışlarının dijital platformlardan etkilenme oranı da önemli oranda yükseliyor. Price Water House Coopers (PwC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tüketim alışkanlıkları da çoğunlukla dijitale doğru kayıyor. Veriler, bankacılık sektörünün dönüşüme daha açık olması gerektiğini vurgular nitelikte. Yöneticilerin 3’te 2’siyse bir kurumun dönüşüm yeteneğinin o kurumun geleceği için son derece önemli olduğunu savunuyor.
Bankaların pazarlama yaklaşımlarını yeni bir seviyeye taşımaları ve dijital platformlarda hedef kitleleriyle doğal diyaloglar kurmak için kendilerini zorlamaları da doğal olarak dönüşümün bir parçası. Redseer araştırması, bankaların ve finans uzmanlarının finansal tavsiyeler için çevrimiçi platformlarda en çok takip edilen kesim olduğunu gösteriyor ve bu da sektör için pek çok yeni fırsatı beraberinde getiriyor.
Dijital pazarlamada TikTok dönemi
Türkiye’deki tüketiciler alışveriş içgörüleri de dahil olmak üzere fikir veya ilham almak için ilkönce TikTok’a başvuruyor. TikTok’un ‘What’s Next 2024 Trend Raporu’na göre, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 80’i TikTok’un kendilerine ilham veren, hoşlandıkları içeriklerin yanı sıra satın almak istedikleri ürünleri de reklam olarak gösterdiğini söylüyor. Yine aynı araştırmaya göre, Türk kullanıcıların ki bunların önemli bir kısmını z kuşağı oluşturuyor, yüzde 80›i diğer platformlarla kıyaslandığında TikTok'ta reklam görme fikrine daha sıcak yaklaşıyor.
Dijital müşterilerin yüzde 35’i TikTok’tan
TikTok’tan müşteri kazanma yoluna giden bankalardan birisi de Yapı Kredi oldu. TikTok’un bankacılık sektöründeki pazarlamacılara işlerini büyütmek için sağladığı fırsatlardan nasıl yararlanabileceğine dair bir örnek oluşturuyor. Yapı Kredi’nin dijital mecralarda edindiği müşterilerin yaklaşık yüzde 35’ini son 1,5 yıl içinde TikTok reklamlarından kazandı.
Banka, TikTok üzerinden kazandığı yeni müşterileri güçlü bağlar kurabildiği bir müşteri grubu oluşturmak için fırsat olarak değerlendirdi. Banka, yalnızca maliyet/gelir oranını iyileştirirken aynı zamanda bankayla sağlam, uzun süreli ilişkiler geliştirebilecek yeni kullanıcılar elde etmeyi hedefledi.
“Maliyet gelir oranımız yarıya indi”
Yapı Kredi Dijital Pazarlama ve Satış Direktörü Oktay Kalem konuyla ilgili şunları şöyledi: “TikTok’taki strateji değişimimiz sadece maliyet-gelir oranını yarıya indirmekle kalmadı, aynı zamanda platformu bizim için sadece sayısal anlamda kazanım getiren bir kanal olmaktan çıkarak Yapı Kredi’nin ana faaliyet alanındaki genel kârlılığı artırmada önemli bir araç haline getirdi.
Ayrıca, TikTok’ta elde ettiğimiz sonuçlar, müşteri ilişkilerinin yalnızca niceliğini değil, niteliğini de hedefleyen stratejik vizyonumuzla uyumlu. TikTok’ta içerik üretmeye ve müşterilerimizin dikkatini çekip onlarla daha güçlü ilişkiler kurmamızı sağlayacak yeni yollar bulmaya devam edeceğiz.”
“Finans sektörünün dijitalleşmesini destekliyoruz”
TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz ise “Türkiye’deki bankaların ve finansal hizmet şirketlerinin TikTok’ta yaratıcı, veriye dayalı stratejiler deneyerek ve bunlara yatırım yaparak pazarlamalarını tamamen yeni bir seviyeye taşıdıklarını görmek önemli bir aşama. Gerçekten ilham verici sonuçlar elde eden Yapı Kredi, bu dijital pazarlama dönüşümünün ön saflarında yer alıyor. Umarım, finans sektöründen daha fazla marka TikTok’un kendilerine sağladığı fırsatları benimser ve harekete geçer. Biz her daim stratejilerini şekillendirmeleri ve iş hedeflerine ulaşmaları için onları desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.