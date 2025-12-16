Baran Çelik: İz bırakan büyük adımlar cesaret ister

BTÜ’de her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen BTÜ Konuşmaları’nın 5’inci sezon 49’uncu bölümünde düzenlenen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleşen etkinlikte Çelik, “İz Bırakan Adımlar” başlıklı sunumuyla Beyçelik markasının kuruluşundan bugüne uzanan gelişim sürecini anlattı.

Otomotiv tedarik sanayinin holdingin ana faaliyet alanı olduğunu belirten Çelik, Türkiye’deki tüm otomotiv markalarına ve Avrupa’daki birçok markaya tedarik sağladıklarını söyledi. Farklı sektörlerde de faaliyet gösterdiklerini ifade eden Çelik, Beyçelik Holding’in İSO ilk 500 ve ikinci 500 listelerinde yer aldığını hatırlattı. Çelik, “Bugünkü başarımızı üniversite eğitiminin yanı sıra büyüklerimizden aldığımız tecrübeyi doğru kullanmaya borçluyuz. En büyük birikimimiz bu deneyimdir” diye konuştu.

Öğrencilere kariyer yolculuklarında hatalardan ders çıkarmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Çelik, “Yapılan hataları tekrarlamamak, tecrübeli insanların bilgisinden faydalanmak ve bu bilgiyi doğru kullanabilmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ve kariyer planlamasına da değinen Çelik, “Aslında şanslı insan yoktur; şans kapıya geldiğinde hazır olan insan vardır. Önemli olan o ana hazır olmaktır. Kariyer yolculuğunuzda başkalarının koyduğu hedefe değil, kendi hedefinize yürümelisiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimin üniversiteyle sınırlı olmadığını vurgulayan Çelik, öğrencilerin sosyal ve kişisel alanlarda da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Otomotiv sektöründeki dönüşüm, yapay zekânın etkileri ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın Baran Çelik’e plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.