Barceló Hotel’in yatırımları 100 milyon euroyu aşacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

İspanya’nın önde gelen tu­rizm gruplarından biri olan ve 30’dan fazla ülkede 303 ote­liyle hizmet veren Barceló Hotel Group, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’deki 4’üncü otel ya­tırımını Kapadokya’da hizmete açtı. Grup, UNESCO Dünya Mi­rası Listesi’nde yer alarak global turizmde dikkat çeken Kapadok­ya’da 5 yıldızlı oteli Barceló Cap­padocia’nın ardından, Türkiye’de­ki yeni yatırım planlarını hazırla­dı.

Türkiye’de İstanbul'da Barceló İstanbul ile Occidental Taksim’i, Ankara'da ise Occidental Anka­ra'yı yöneten ve işleten grubun Kapadokya’da açtığı 5 yıldızlı otel, mimarı tasarımı ile 2024 yılında Ortadoğu’da açılan en büyük 15 otel listesine 4’üncü sırada yer al­dı. Otelin açılışına yerel yönetici­lerin yanı sıra Guatemala, El Sal­vador, Endonezya, Büyükelçileri, İspanya Büyükelçilik temsilcileri, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Kapadokya’nın önde ge­len iş insanlarının yoğun katılı­mıyla gerçekleşti.

Kültürel açıdan zengin şehirleri radarına aldı

Barceló Cappadocia’nın resmi açılışında konuşan Barceló Ho­tel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, “Turizmdeki çe­şitliliği, gücü ve konumu ile 26 yıl­dır faaliyette bulunduğumuz Tür­kiye’ye güveniyoruz. Bugüne ka­dar 70 milyon euroluk doğrudan yatırım yaptığımız ülkemizde he­defimiz, önümüzdeki 4 yıl içinde bu rakamı 100 milyon euronun üzerine çıkarmak. Akdeniz ve Ege’de, Antalya, Bodrum ve İzmir gibi kıyı turizmi açısından önem­li şehirler kadar Mardin, Gazian­tep, Konya gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin şehirler de radarı­mızda” dedi.

“Türkiye’de büyümeyi hedefliyoruz”

Türkiye'deki yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, kısa ve orta vadede büyümeyi hedefledik­lerini söyleyen Ekmen, Türkiye’ye 70 milyon euroya yakın doğrudan yatırım yaptıklarını ve hedefle­rinin Türkiye’deki 30’uncu yılla­rında bu rakamı 100 milyon euro­nun üzerine çıkarmak olduğunu açıklayarak, “Bu yatırımlar, yeni otellerin yanı sıra mevcut otelle­rin yenilenme projelerini de kap­sayacak.

Özellikle Akdeniz bölge­sinde Antalya ve Ege bölgesinde Bodrum gibi kıyı turizmi açısın­dan önemli şehirler kadar, Mar­din, Gaziantep ve Konya gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bölge­lerde de yatırımlar yaparak, farklı segmentlere hitap etmeyi hedefli­yoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de 167 milletten ziyaretçi ağırladık”

Bu yılın ilk 11 ayında Barceló’nun Türkiye otellerinde 167 farklı milliyetten misafir ağırladıklarını ileten Ekmen, Türkiye’nin bu cazibesini ve markalarının bu çeşitliliğe katkı sağladığını bildirdi. Ekmen, Kapadokya’daki otellerinin 4 ayda 70 farklı milliyetten misafir ağırladığını aktardı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın son yıllarda dünya çapında bir cazibe merkezi haline geldiğine işaret eden Ekmen, “Barceló Cappadocia ile hem bölgenin kültürel mirasını korumayı hem de sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Kapadokya’nın mistik mağaraları, peri bacaları, yeraltı şehirleri ve tarihle harmanlanmış atmosferi, otelimizin mimari tasarımı ve konseptiyle mükemmel bir uyum oluşturuyor” dedi. Öte yandan, Barceló Cappadocia, 35 metrekareden 120 metrekareye kadar 9 farklı kategorideki odalarının yanı sıra Kapadokya’nın en büyük SPA merkezi bulunuyor.

“Charterla Kapadokya’ya daha çok turist getireceğiz”

Otel biriminin yanı sıra Avoris Seyahat birimiyle de hizmet verdiklerini açıklayan Hasan Ekmen, “3 kıtada 30 acente markası ve bin 645 satış noktasıyla 50 milyon yolcuya hizmet veren seyahat birimimiz ile Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Asya gibi büyük pazarlarda küresel ölçekte faaliyet gösteriyoruz. İberojet havayolu şirketimizle ise nisan ayından itibaren charter uçuşlarla Kapadokya Havalimanı’na daha fazla turist getirmeyi planlıyoruz. Grubumuzdan aldığımız güç, bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız ile bölgemize ve ülkemiz turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.