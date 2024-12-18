Barceló Hotel’in yatırımları 100 milyon euroyu aşacak
Türkiye pazarında hedef büyüten Barceló Hotel Group, doğrudan yatırımını 100 milyon euronun üzerine çıkarmaya odaklandı. Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, Antalya, Bodrum ve İzmir’in yanı sıra, Mardin, Gaziantep, Konya gibi şehirleri de radarlarına aldıklarını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
İspanya’nın önde gelen turizm gruplarından biri olan ve 30’dan fazla ülkede 303 oteliyle hizmet veren Barceló Hotel Group, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’deki 4’üncü otel yatırımını Kapadokya’da hizmete açtı. Grup, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alarak global turizmde dikkat çeken Kapadokya’da 5 yıldızlı oteli Barceló Cappadocia’nın ardından, Türkiye’deki yeni yatırım planlarını hazırladı.
Türkiye’de İstanbul'da Barceló İstanbul ile Occidental Taksim’i, Ankara'da ise Occidental Ankara'yı yöneten ve işleten grubun Kapadokya’da açtığı 5 yıldızlı otel, mimarı tasarımı ile 2024 yılında Ortadoğu’da açılan en büyük 15 otel listesine 4’üncü sırada yer aldı. Otelin açılışına yerel yöneticilerin yanı sıra Guatemala, El Salvador, Endonezya, Büyükelçileri, İspanya Büyükelçilik temsilcileri, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Kapadokya’nın önde gelen iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Kültürel açıdan zengin şehirleri radarına aldı
Barceló Cappadocia’nın resmi açılışında konuşan Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, “Turizmdeki çeşitliliği, gücü ve konumu ile 26 yıldır faaliyette bulunduğumuz Türkiye’ye güveniyoruz. Bugüne kadar 70 milyon euroluk doğrudan yatırım yaptığımız ülkemizde hedefimiz, önümüzdeki 4 yıl içinde bu rakamı 100 milyon euronun üzerine çıkarmak. Akdeniz ve Ege’de, Antalya, Bodrum ve İzmir gibi kıyı turizmi açısından önemli şehirler kadar Mardin, Gaziantep, Konya gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin şehirler de radarımızda” dedi.
“Türkiye’de büyümeyi hedefliyoruz”
Türkiye'deki yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, kısa ve orta vadede büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Ekmen, Türkiye’ye 70 milyon euroya yakın doğrudan yatırım yaptıklarını ve hedeflerinin Türkiye’deki 30’uncu yıllarında bu rakamı 100 milyon euronun üzerine çıkarmak olduğunu açıklayarak, “Bu yatırımlar, yeni otellerin yanı sıra mevcut otellerin yenilenme projelerini de kapsayacak.
Özellikle Akdeniz bölgesinde Antalya ve Ege bölgesinde Bodrum gibi kıyı turizmi açısından önemli şehirler kadar, Mardin, Gaziantep ve Konya gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bölgelerde de yatırımlar yaparak, farklı segmentlere hitap etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
“Türkiye’de 167 milletten ziyaretçi ağırladık”
Bu yılın ilk 11 ayında Barceló’nun Türkiye otellerinde 167 farklı milliyetten misafir ağırladıklarını ileten Ekmen, Türkiye’nin bu cazibesini ve markalarının bu çeşitliliğe katkı sağladığını bildirdi. Ekmen, Kapadokya’daki otellerinin 4 ayda 70 farklı milliyetten misafir ağırladığını aktardı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın son yıllarda dünya çapında bir cazibe merkezi haline geldiğine işaret eden Ekmen, “Barceló Cappadocia ile hem bölgenin kültürel mirasını korumayı hem de sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Kapadokya’nın mistik mağaraları, peri bacaları, yeraltı şehirleri ve tarihle harmanlanmış atmosferi, otelimizin mimari tasarımı ve konseptiyle mükemmel bir uyum oluşturuyor” dedi. Öte yandan, Barceló Cappadocia, 35 metrekareden 120 metrekareye kadar 9 farklı kategorideki odalarının yanı sıra Kapadokya’nın en büyük SPA merkezi bulunuyor.
“Charterla Kapadokya’ya daha çok turist getireceğiz”
Otel biriminin yanı sıra Avoris Seyahat birimiyle de hizmet verdiklerini açıklayan Hasan Ekmen, “3 kıtada 30 acente markası ve bin 645 satış noktasıyla 50 milyon yolcuya hizmet veren seyahat birimimiz ile Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Asya gibi büyük pazarlarda küresel ölçekte faaliyet gösteriyoruz. İberojet havayolu şirketimizle ise nisan ayından itibaren charter uçuşlarla Kapadokya Havalimanı’na daha fazla turist getirmeyi planlıyoruz. Grubumuzdan aldığımız güç, bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız ile bölgemize ve ülkemiz turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.