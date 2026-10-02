Barınma ihtiyacı için konut almada en uygun dönem

Hamide HANGÜL

Gayrimenkul sektöründe konut fiyatları ağustosta da reelde yüzde 6,5 geriledi. Fiyatlarda reel bazdaki düşüş alıcılar için dönemsel bir fırsat kapısı da açıyor. Bu dönemin konut almak için en uygun dönem olduğunu söyleyen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, sektörde bir arz eksikliği olduğunu, gelecekte talep artışının fiyat oluşumlarında etkili olabileceğini ifade ederek, “Özellikle barınma ihtiyacı için konut alacaklar için çok geç kalmamak gerekiyor. Konut almak için en uygun dönem” diye konuştu.

VYeniKonak 12,6 milyar TL büyüklüğünde

İzmir Konak’ta hayata geçirilen VYeniKonak projesinin basın toplantısında konuşan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İncehasan, İzmir’de 12.6 milyar TL büyüklüğünde bir yatırıma imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Projemiz, 17 bin 700 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Yaklaşık 130 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip.

İki kuleden oluşan projemiz VYeniKonak’ta 386 ofis ve 174 konut olmak üzere toplam 560 bağımsız ofis ve konutun yanı sıra 51 ticari ünite yer alıyor. Konut ve ofislerimizi 1+1’den başlayıp 5+1’e kadar uzanan farklı büyüklük ve tiplerde tasarladık. Böylece tek bir kullanıcı profiline değil; farklı yaşam biçimlerine, çalışma modellerine ve yatırım tercihlerine cevap veren geniş bir ürün çeşitliliği ortaya koyduk” dedi.

Yüzde 20 peşinatla 48 ay vade

Gayrimenkul sektöründe ödeme esnekliğinin önemine dikkat çeken İncehasan, VYeniKonak’ta farklı finansal planlara uyum sağlayabilecek alternatifler sunduklarını belirterek, şöyle devam etti: ‘Fiyat ve ödeme koşulları itibarıyla, rakiplerimize göre daha avantajlı olduğumuzu biliyoruz. ‘Şimdi al, 2027’de ödemeye başla’ modelimizin yanı sıra; yüzde 5 peşinat ile 36 ay, yüzde 20 peşinat ile 48 aya kadar vadeli ödeme seçeneklerimiz bulunuyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik ticari alan ve 12 bin metrekarelik peyzaj alanıyla VYeniKonak’ın günün farklı saatlerinde yaşayan bir proje olmasını hedefliyoruz” dedi.

Projenin yapımı İlk İnşaat’ta

İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan ise Vakıf GYO güvencesiyle paydaşı oldukları projede, geliştirici olarak sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Hikayelerinin 2002’de başladığını, zaman içinde farklı coğrafyalarda çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, “Bugün kuruluşumuzdan bu yana 8 milyar doların üzerinde sözleşme üstlenen, yıllık yaklaşık yarım milyar dolarlık taahhüt gerçekleştiren bir yapıya ulaştık” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Detaylı zemin etüdüne dayalı temel çözümünden afet sonrasında yapının kullanılabilirliğine kadar her süreci bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü burada yalnızca bir yapı inşa etmiyoruz. İnsanların aileleriyle birlikte yaşayacağı bir yaşam alanı oluşturuyoruz.”

Anahtar teslimleri Ekim 2029’da

Toplantıda verilen bilgilere göre, 13 Mart 2026 tarihinde inşaatına başlanan ve Ekim 2029’da teslim edilmesi planlanan VYeniKonak, karma proje özelliğine sahip. 17 bin 703 metrekarelik arsa üzerinde yükselen proje, yaklaşık 130 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip. İki kuleden oluşan projede farklı büyüklük ve tiplerde 386 ofis, 174 konut ve 51 ticari ünite olmak üzere toplam 611 bağımsız bölüm bulunuyor. Metrekare fiyatı ise ortalama 180 bin TL.