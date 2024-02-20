Barkodlar 2027’de QRkod’a dönüşecek maliyetler düşecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Tüm dünyada 20 milyon, Türkiye’de ise 40 bin firmaya verdiği hizmetle stok, sipariş ve sevkiyat sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan GlobalStandartlar1 (GS1), 117 ülkenin üye olduğu küresel ağı ile firmalara dünya ticaretine giriş kapısı olarak rekabet gücü kazandırıyor. Türkiye’de TOBB’a bağlı GS1 Vakfı çatısı altında hizmet veren sistem, tüm dünyada ticaretin ortak dili olarak lanse ediliyor.

Bugün herhangi bir mağazadaki ürünlerin yüzde 99’unda GS1 barkodlarının bulunduğunu, bu barkodların dünyada her gün 10 milyar kez tarandığını, yani günde 10 milyar kez kasalarda “bip” sesi duyulduğunu anlatan GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Kasada duyduğunuz bip sesi, sistem akışındaki ürün adı, ürün markası, içerik bilgisi, alerjen bilgisi, fotoğraf, son kullanma tarihi, fiyat gibi bilgileri sağlıyor” dedi.

Yorgancılar, “GS1 Türkiye, üretim ve ticaret yapısının güçlendirici uygulamalarıyla yüzde 85’i KOBİ olan 40 bin üyesinin dijitalleşmesi ve uluslararası standartları kullanarak ticarette dünyaya açılmasında önemli bir görev üstleniyor” diye konuştu.

Dijital ürün pasaportu olacak

2027 yılından itibaren tüm dünyada barkod sisteminin dijital ürün pasaportu olarak QRkod’a dönüşeceğini açıklayan Yorgancılar, “2027’de QRkod dönüşümü başladığında, ambalaj üzerindeki bilginin yanı sıra ürünün üretim bilgileri, lot bilgisi, gerekirse seri numarası, hammadde bilgileri, karbon emisyon ölçümü yapılmışsa ölçüme ilişkin doğrulama bağlantısı, kampanya bilgileri gibi pek çok bilgiyi tek bir kodun içine gömebileceğiz.

QRkod’a dönüşüm, esasen tüketici güveni, gıda arzı yönetimi ve döngüsel ekonomi çerçevesindeki talepleri karşılamak ve bu talepleri karşılarken ticarette kesintisiz ve güvenilir bilgi akışını sağlayarak sektörün dijital dönüşümünü 50 sene daha güçlendirmeyi hedefliyor” dedi. Yorgancılar, sistemin KOBİ’lerdeki verimlilik kontrolünü sağlayarak üretim maliyetlerini düşüreceğini belirtti.

En temel amaçlarının tüm sektörlerde dijital dönüşümün hızlanması olduğunu vurgulayan Yorgancılar, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda GS1 hizmetlerinin sürekli evrimleştiğini belirtti. Türkiye tarafı olarak yazılımları kendilerinin yaptığını aktaran Yorgancılar, şunları söyledi: “1988 yılından beri GS1 üretici-dağıtıcı-satıcı arasında köprü oluyor. İhracatçılarımıza uluslararası rekabet gücü kazandırıyor. QRkod ile de KOBİ’lerimiz ticaret hacmini artırıp uluslararası regülasyonlara uyum sağlayacak, e-ticaret altyapısını güçlendirecek.”

Perakende, tekstil, ilaç, kozmetik, hızlı tüketim malları, elektrikli ev aletleri gibi birçok sektöre farklı hizmetler sunarak bu sektörlerin dijitalleşmesini amaçlayan GS1 Türkiye, hem ihraç edilen ürünlerin hedef pazarlarda takibine imkân tanıyor, hem de yurtdışından ithal edilen ürünlerin iç pazardaki takibini sağlıyor. Sistemden yararlanmak isteyen firmaların ciroya bağlı olarak ortalama 2 bin TL gibi bir kayır ücreti ve bin 500 TL gibi kullanım ücreti ödemesi yeterli.

“Bakanlıklara hizmet vermeye hazırız”

Türkiye’de GS1 barkodlarının işlevsel açıdan faydasının en çok ilaç takibinde ve özellikle covid aşıları döneminde görüldüğünü söyleyen Ender Yorgancılar, “Sağlık Bakanlığı covid aşı takibinde GS1 sistemini kullandı. GS1 uygulamaları perakendeden elektronik ticarette tüketici korumasından kamu hizmetlerine kadar hemen her yerde fayda sağlayan prosedürler içeriyor. Tüm bakanlıklara ücretsiz hizmet vermeye hazırız. Biz sadece sistemi sağlıyoruz, veriler bakanlıklarda kalıyor” dedi.