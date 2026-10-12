Barut: Dünün başarılı formülüne yarının sermayesi yatırılmaz

Hamit VAROL

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çalışan ve Türkiye'nin turizmin tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu devlet kurumu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölgesi Temsilcisi Cengiz Barut, önümüzdeki dönemde turizm sektörünün en büyük riskin yatırım yapmamak olmadığını, dünün başarı formülüne, yarının sermayesini yatırmak olduğunu söyledi.

“Bugünkü otellere gelecekte ihtiyaç var mı?”

“Bence bugün turizm sektörünün kendisine sorması gereken en önemli soru, gelecekte nasıl oteller yapacağımız değil” diyen Barut, “Bugün yaptığımız otellere gelecekte gerçekten ihtiyaç duyulacak mı?

Çünkü biz hâlâ büyük ölçüde geçmişin başarılı iş modellerine yatırım yapıyoruz. Oysa geleceğin tüketicisi, bugünün tüketicisinden çok farklı olacak” şeklinde konuştu.

Bir tarafta milyarlarca dolarlık otel yatırımları, diğer tarafta giderek değişen seyahat alışkanlıkları olduğunu kaydeden Barut, sektörün burada ciddi bir çelişki ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Barut, “Biz yatırımlarımızı büyütürken, misafir aslında daha küçük, daha özgün, daha esnek ve daha az standartlaştırılmış deneyimlere yöneliyor. Belki de geleceğin en başarılı hospitality (ağırlama endüstrisi) yatırımı, en fazla odaya sahip olan değil, metrekare başına en fazla değeri üretebilen yatırım olacak” dedi.

“Turizmin geleceğini tasarlayan ülke olmalıyız”

Bugün otelcilik sektöründe herkesin teknolojiye yatırım yaptığını, ancak gelecekte asıl rekabet avantajının teknolojiye sahip olmak olmayacağını düşündüğünü vurgulayan Barut, “Çünkü teknoloji satın alınabilir. Yapay zekâ herkes tarafından kullanılabilir.

Tasarım bile taklit edilebilir. Ama güçlü bir kimlik, gerçek bir kültür ve aidiyet duygusu kolay kolay kopyalanamaz. Bence gelecekte hospitality ile gayrimenkul yatırımı arasındaki fark çok daha belirginleşecek. Bir bina inşa etmekle, insanların hayatında yer edinen bir marka yaratmak aynı şey değil. Türkiye açısından da artık şu soruyu sormamız gerekiyor: Dünyanın en güçlü turizm ülkelerinden biriyiz.

Peki neden dünyaya yalnızca başarılı destinasyonlar sunmakla yetinelim? Neden dünya çapında yeni hospitality markaları, yeni konseptler ve yeni iş modelleri ihraç eden bir ülke olmayalım? Artık yalnızca turizme yatırım yapan değil, turizmin geleceğini tasarlayan bir ülke olmalıyız.”