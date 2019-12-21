Basılı yayıncılık ve dağıtımda sorunlar masaya yatırıldı

21 Aralık 2019

Yeni yıla kısa bir süre kala Dünya Eko Basım Yayın Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından düzenlenen toplantıya, sektörün can damarları olarak tabir edilen gazete ve dergi sahibi yayıncılar ve Tekel-Gazete Bayileri Odası yetkilileri katılım gösterdi. Ottoman’s Life Luxury otelde dün gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılının değerlendirmesinin yanı sıra 2020 yılı vizyonu da oluşturuldu.

Dünya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, sektörün tüm sorunları masaya yatırılarak, mevcut durumun iyileştirilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.

Dünya Yerli Yayınlar Dağıtım ve Satış Müdürü Mustafa Demir’in şirket faaliyetlerini ve dergi yayıncılığının Türkiye’deki son 15 yılını içeren sunumunun ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Toplantının ana gündemini ise; günümüz koşullarında basılı yayıncılık yapmanın zorlukları, dijital yayıncılığın okur tarafından ücretsiz olarak algılanmasının yayıncılar üzerinde yarattığı baskı, gelecekte yayıncılığın nasıl konumlandırılması ve korunması gerektiği gibi konu başlıkları oluşturdu.

Tekel-Gazete Bayileri Oda Başkanı Ferihan Karasu da yayıncıların kendisine yönelik sorularını yanıtladı. Karasu ayrıca, dergilerin okurla buluşma noktası olan mobo ve kioskların son satıcılar olarak, dağıtıcılar ile yaşadıkları sorunları da dile getirdi.

Keyifli bir kahvaltı ile devam eden toplantı, kolektif bir çalışma yapılarak sorunların çözülebileceğini belirten Dünya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem’in, soru-sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosya hazırlanarak yayıncılarla paylaşılacağını bildirmesinin ardından son buldu.