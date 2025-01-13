Başkan Erkoyoncu: Soma'da zarar ediyoruz, kapatmak istiyoruz

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

22 Haziran 2015 tarihinde Soma B Termik Santrali Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan devralınmıştır. Bu süreçten sonra Konya Şeker’in santral yüzünden sürekli zarar ettiğini belirterek gazetecilere düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pankobirlik Başkanı Ramazan Erkoyuncu, enerji bizim işimiz değil, Soma’yı satmak istiyoruz.

Radikal bir karar aldık borcu biten tesisi enerji bizim işimiz değil diyerek elimizden çıkarmak istiyoruz. Soma Konya Şeker’e çok zarar verdi bu kurumun sahibi çiftçiler biz bildiğimiz işlerde ilerleyelim istiyoruz dedi. Konya Şeker tarafından satın alınan Soma Termik Santrali’nin büyük zarara yol açtığını ifade eden Pankobirlik Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Soma Termik Santrali bizi borç batağına soktu. Bazıları bu santralin Konya Şeker’e peşkeş çekildiğini söylüyor.

Bu söylemler iyi niyetli değil. Kaybımız olan yer bize nasıl peşkeş çekilsin? Ettiğimiz zarar dudak uçuklatıcı boyuta geldi. Son iki yılda Soma santrali çok zarar etti bu santrali ya kapatmamız ya da satmamız gerekiyor. Kapatmak istiyoruz ama sözleşme olduğu için kapatamıyoruz” ifadelerini kullandı. Zararın büyük olduğunu belirten Erkoyuncu, “Soma battı. Konya Şekeri batıracak kadar zarar verdi. Soma’dan 1 kuruş kazanmadık. Soma Termik Santrali, alındığı günden bu yana sürekli zarar etti. Soma’yı satmak istiyoruz” dedi.

Gıda sektöründe şu an için durumlarının iyi olduğuna dikkat çeken Erkoyuncu, “markamıza kamuoyunda büyük bir güven var ve bildiğimiz iş olan gıda, tarım ve tarım ürünlerinde büyümek istiyoruz. Bisküvi- çikolatada ve Panagro tarafında büyüyelim istiyoruz. Et ve süt üretiminde seneye kapasite büyüteceğiz. Gıda haricinde ilerleyen yıllarda gübre yatırımı yapabiliriz” diye konuştu.