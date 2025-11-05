Başkan Kılca: Karatay’a 8 yeni sağlık tesisi kazandırdık
Karatay Belediyesi, iş insanı Celalettin Hakan Katırcı ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle kazandırılan merkez; sağlıklı yaşam hizmetleri ile aile sağlığı hizmetlerini aynı çatı altında buluşturarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Toplam bin 600 metrekare kapalı alanda bulunan merkez, çağın ihtiyaçlarına uygun donanımıyla yalnızca Akabe Mahallesi’ne değil, çevre mahallelerle birlikte tüm Karatay’a hizmet verecek.
Akabe Mahallesi’ne kazandırılan Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin hizmete açılışında konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, merkezin yaklaşık 15 bin vatandaşa güvenli ve erişilebilir birinci basamak sağlık hizmeti sunarak şehrin sağlık altyapısını daha da güçlendireceğini belirtti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Karatay’ın sağlık altyapısını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, “Son 7 yılda 8 yeni sağlık tesisini ilçemize kazandırdık” dedi.
İş insanı Celalettin Hakan Katırcı, aileleri adına topluma değer kazandıran bir sağlık yatırımını hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Sağlık alanında topluma fayda sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Katırcı, 2018 yılında Meram ilçesine kazandırılan 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından Karatay’a da aynı sorumluluk bilinciyle hizmet ettiklerini belirtti.