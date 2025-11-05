Başkan Kılca: Karatay’a 8 yeni sağlık tesisi kazandırdık

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Toplam bin 600 metrekare kapalı alanda bulunan merkez, çağın ihtiyaçla­rına uygun donanımıyla yalnızca Akabe Mahallesi’ne değil, çevre mahallelerle birlikte tüm Kara­tay’a hizmet verecek.

Akabe Mahallesi’ne kazandırı­lan Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin hizmete açılışında konuşan Kon­ya Valisi İbrahim Akın, merkezin yaklaşık 15 bin vatandaşa güvenli ve erişilebilir birinci basamak sağ­lık hizmeti sunarak şehrin sağlık altyapısını daha da güçlendirece­ğini belirtti. Karatay Belediye Baş­kanı Hasan Kılca ise Karatay’ın sağlık altyapısını her geçen gün da­ha da güçlendirdiklerini vurgula­yarak, “Son 7 yılda 8 yeni sağlık te­sisini ilçemize kazandırdık” dedi.

İş insanı Celalettin Hakan Ka­tırcı, aileleri adına topluma değer kazandıran bir sağlık yatırımını hayata geçirmenin gururunu ya­şadıklarını ifade etti. Sağlık ala­nında topluma fayda sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Ka­tırcı, 2018 yılında Meram ilçesine kazandırılan 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından Karatay’a da aynı sorumluluk bilinciyle hiz­met ettiklerini belirtti.