Batılimanı’ı halka açacak gayrimenkule girecek
Ege Bölgesi’nin sanayi kuruluşlarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, başlattığı stratejik dönüşümle, gelecek beş yılda ana faaliyet alanlarında 500 milyon dolarlık ciro hedefliyor. Çimento üretim süreçlerinin tek çatı altında toplayacak olan ve Aliağa’daki yeni çimento tesis yatırımıyla da üretim kapasitesini yaklaşık 9 milyon tona çıkaracak.
Hamide HANGÜL
Ege ekonomisinde önemli yeri olan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, ihracat pazarlarında rekabet gücünü artırmak, pazar dinamiklerine hızla adapte olabilmek için yeniden yapılanma kararı aldı. Bu kapsamda amiral gemisi şirketlerinden Batıçim Batı Anadolu ve Batısöke Çimento stratejik dönüşüm süreci başlattı.
Yapılanma süreci, çimento üretim faaliyetlerinin tek çatı altında birleştirilmesi, ticaret unvanlarında değişikliğe gidilmesi ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi şeklinde üç adımdan oluştu. Unvan değişikliği ile Borsa İstanbul’da kullanılan hisse kodu da güncellenecek.
Unvanlar değişecek, ihracat artacak
Topluluk, çimento faaliyetlerini Batısöke Çimento’nun çatısı altında toplamayı planlarken, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. bir holding şirketi olarak konumlanacak. Yeniden yapılanma sürecinin tamamlanması sonrası Batıçim’in ünvanı ‘Batıçim Batı Anadolu A.Ş.’ olacak. Batısöke ise ‘Batıçim Çimento Sanayi Türk A.Ş.’ ünvanını kullanacak.
2021 yılında yaşanan hissedar ve yönetim değişimi sonrasında mali tablosunu güçlendirdiklerini ve yeni yatırımları gündeme aldıklarını belirten Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Yeniden yapılanma grubumuzun organizasyonel verimliliğini artırırken, daha güçlü bir finansal yapı inşa etmemizi sağlayacak” dedi.
“Ege’nin en büyüğü olacak”
Batısöke Çimento’nun mevcut fabrikasının kapasitesinin yıllık yaklaşık 4 milyon ton olduğunu belirten Candaş, şunları söyledi: “Batısöke, Batıçim’e ait Bornova’daki yıllık 1.8 milyon tonluk kapasiteli fabrikayı ve Batıliman’ın Aliağa’daki arazisinde kuracağımız yeni 3,5 milyon ton yıllık kapasiteli çimento öğütme ve pakatleme tesisini kiralayacak. Böylece Batısöke, kapasite açısından Ege Bölgesi’nin en büyük şirketi olacak. Limana yakın tesislerimiz sayesinde şu anda yüzde 20 olan çimento ihraç oranımız yüzde 40-45 seviyelerine çıkacak.
Fabrikalarımızın limanlara yakınlığı Akdeniz havzası ve Atlantik Okyanusu hattındaki pazarlarda bize rekabet avantajı sağlıyor. Aliağa’daki yatırımımız tamamlanınca çimento ihracatı açısından lojistik avantaj sağlanacak, navlun maliyetleri minimize edilecek ve global pazarlara erişim için çok daha rekabetçi hale geleceğiz. Amerika, Avrupa ve Afrika kıtasında 20’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl grup olarak toplam çimento ve klinker ihracatımız yaklaşık 1 milyon 450 bin ton oldu.”
Gayrimenkul projeleri geliştirecek
Çimento üretimi ve ünvan değişikliğiyle birlikte grubun stratejik dönüşümünde üçüncü adımı ise gayrimenkul ile yeni bir sektöre giriş yer alıyor. Batıçim tarafından geliştirilecek yeni iş modeli doğrultusunda, şirketin elindeki taşınmazlar değerlendirilecek. Bu kapsamda İzmir Bornova’daki yaklaşık 700 dönümlük fabrika arsası, Erzene Mahallesi’nde yer alan 180 dönümlük araziler ile birçok başka değerli gayrimenkuller kullanılacak. Bu arazilerin projeler geliştirilebilmesi için gayrimenkul yatırım fonlarına devredilecek.
Grup diğer iştiraklerini de halka açmayı planlıyor. Batıliman’ın halka arzı için SPK’ya başvuru yaptıklarını belirten Candaş, “Batıliman için SPK’dan gerekli izinlerin alınması ve halka arzının gerçekleşmesinden sonra diğer grup şirketimiz Batıbeton’u da halka açmayı planlıyoruz. Gayrimenkul projelerini bir kenara koyarsak, önümüzdeki beş yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ciroya, yüzde 20’nin üzerinde bir brüt kar hedefliyoruz” diye konuştu.
İlk 3 ayda iç pazarda canlandı, ihracat arttı
Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 2024 yılını 13,4 milyar TL’lik bir konsolide ciro, 27 milyar TL’nin üstünde bir aktif büyüklük, 20 milyar TL’ye yakın da bir öz kaynak toplamıyla kapattı. 2024 yılında finansman maliyetleriyle sektörde de rekabetin yüksek olmasıyla zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör, şunları söyledi: “Bu yıla baktığımızda henüz ilk çeyrek sonuçlarımız netleşmedi. Ancak yılın ilk 3 aylık döneminde iç piyasada talepte canlanma olduğunu görüyoruz. Bu yıl, 2024’te gerçekleşen miktar ve değer bazının üstünde bir bütçe oluşturduk.”
Suriye’de limanların açılmasını bekliyoruz
Suriye’ye yönelik bir soru üzerine, Rusya Ukrayna ve Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten topluluk yöneticileri, Türkiye’den, 1 milyona yakın savaş döneminde de çimento ihraç edildiğini belirterek, “Şu anda bir belirsizlik ortamı var, ocak-şubatta bir hareket vardı ancak, sonra kesildi. Beklediğimiz nokta Suriye’de limanların açılması. Onunla beraber biz de devreye gireceğiz. Benzer potansiyel Ukrayna’da da var” yanıtını verdi.