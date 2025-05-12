Batılimanı’ı halka açacak gayrimenkule girecek

Hamide HANGÜL

Ege ekonomisinde önemli yeri olan Ba­tı Anadolu Şirketler Topluluğu, ihracat pazarla­rında rekabet gücünü artır­mak, pazar dinamiklerine hızla adapte olabilmek için yeniden yapılanma kararı al­dı. Bu kapsamda amiral gemi­si şirketlerinden Batıçim Batı Anadolu ve Batısöke Çimen­to stratejik dönüşüm süreci başlattı.

Yapılanma süreci, çi­mento üretim faaliyetlerinin tek çatı altında birleştirilme­si, ticaret unvanlarında de­ğişikliğe gidilmesi ve gayri­menkul projelerinin gelişti­rilmesi şeklinde üç adımdan oluştu. Unvan değişikliği ile Borsa İstanbul’da kullanılan hisse kodu da güncellenecek.

Unvanlar değişecek, ihracat artacak

Topluluk, çimento faaliyet­lerini Batısöke Çimento’nun çatısı altında toplamayı plan­larken, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. bir hol­ding şirketi olarak konumla­nacak. Yeniden yapılanma sü­recinin tamamlanması sonra­sı Batıçim’in ünvanı ‘Batıçim Batı Anadolu A.Ş.’ olacak. Ba­tısöke ise ‘Batıçim Çimen­to Sanayi Türk A.Ş.’ ünvanını kullanacak.

2021 yılında yaşa­nan hissedar ve yönetim deği­şimi sonrasında mali tablosu­nu güçlendirdiklerini ve yeni yatırımları gündeme aldıkla­rını belirten Batı Anadolu Şir­ketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Yeniden yapılanma grubumuzun organizasyonel verimliliğini artırırken, daha güçlü bir finansal yapı inşa et­memizi sağlayacak” dedi.

“Ege’nin en büyüğü olacak”

Batısöke Çimento’nun mev­cut fabrikasının kapasitesinin yıllık yaklaşık 4 milyon ton ol­duğunu belirten Candaş, şun­ları söyledi: “Batısöke, Batı­çim’e ait Bornova’daki yıllık 1.8 milyon tonluk kapasiteli fabrikayı ve Batıliman’ın Ali­ağa’daki arazisinde kuracağı­mız yeni 3,5 milyon ton yıllık kapasiteli çimento öğütme ve pakatleme tesisini kiralaya­cak. Böylece Batısöke, kapa­site açısından Ege Bölgesi’nin en büyük şirketi olacak. Lima­na yakın tesislerimiz sayesin­de şu anda yüzde 20 olan çi­mento ihraç oranımız yüzde 40-45 seviyelerine çıkacak.

Fabrikalarımızın limanla­ra yakınlığı Akdeniz havzası ve Atlantik Okyanusu hattın­daki pazarlarda bize rekabet avantajı sağlıyor. Aliağa’da­ki yatırımımız tamamlanın­ca çimento ihracatı açısından lojistik avantaj sağlanacak, navlun maliyetleri minimize edilecek ve global pazarlara erişim için çok daha rekabetçi hale geleceğiz. Amerika, Avru­pa ve Afrika kıtasında 20’yi aş­kın ülkeye ihracat gerçekleş­tiriyoruz. Geçen yıl grup ola­rak toplam çimento ve klinker ihracatımız yaklaşık 1 milyon 450 bin ton oldu.”

Gayrimenkul projeleri geliştirecek

Çimento üretimi ve ünvan değişikliğiyle birlikte gru­bun stratejik dönüşümünde üçüncü adımı ise gayrimen­kul ile yeni bir sektöre giriş yer alıyor. Batıçim tarafın­dan geliştirilecek yeni iş mo­deli doğrultusunda, şirketin elindeki taşınmazlar değer­lendirilecek. Bu kapsamda İzmir Bornova’daki yaklaşık 700 dönümlük fabrika arsa­sı, Erzene Mahallesi’nde yer alan 180 dönümlük araziler ile birçok başka değerli gay­rimenkuller kullanılacak. Bu arazilerin projeler geliştirile­bilmesi için gayrimenkul ya­tırım fonlarına devredilecek.

Grup diğer iştiraklerini de halka açmayı planlıyor. Ba­tıliman’ın halka arzı için SPK’ya başvuru yaptıklarını belirten Candaş, “Batıliman için SPK’dan gerekli izinlerin alınması ve halka arzının ger­çekleşmesinden sonra diğer grup şirketimiz Batıbeton’u da halka açmayı planlıyoruz. Gayrimenkul projelerini bir kenara koyarsak, önümüzde­ki beş yılda yaklaşık 500 mil­yon dolarlık bir ciroya, yüzde 20’nin üzerinde bir brüt kar hedefliyoruz” diye konuştu.

İlk 3 ayda iç pazarda canlandı, ihracat arttı

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 2024 yılını 13,4 milyar TL’lik bir konsolide ciro, 27 milyar TL’nin üstünde bir aktif büyüklük, 20 milyar TL’ye yakın da bir öz kaynak toplamıyla kapattı. 2024 yılında finansman maliyetleriyle sektörde de rekabetin yüksek olmasıyla zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör, şunları söyledi: “Bu yıla baktığımızda henüz ilk çeyrek sonuçlarımız netleşmedi. Ancak yılın ilk 3 aylık döneminde iç piyasada talepte canlanma olduğunu görüyoruz. Bu yıl, 2024’te gerçekleşen miktar ve değer bazının üstünde bir bütçe oluşturduk.”

Suriye’de limanların açılmasını bekliyoruz

Suriye’ye yönelik bir soru üzerine, Rusya Ukrayna ve Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten topluluk yöneticileri, Türkiye’den, 1 milyona yakın savaş döneminde de çimento ihraç edildiğini belirterek, “Şu anda bir belirsizlik ortamı var, ocak-şubatta bir hareket vardı ancak, sonra kesildi. Beklediğimiz nokta Suriye’de limanların açılması. Onunla beraber biz de devreye gireceğiz. Benzer potansiyel Ukrayna’da da var” yanıtını verdi.