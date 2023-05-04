Baycan Elektrik, ilk çeyrekte yüzde 15 büyüme sağladı

Ayşe KAYTAN UÇAK

Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, piyasaların 14 Mayıs’ta yapılacak seçime odaklandığını belirterek, yaşanan deprem ve politik belirsizlikler nedeniyle ülkemizdeki enflasyonist sürecin devam edeceğine işaret etti. Kablo gruplama sektöründe iç pazarda bir daralma yaşandığını, şirket olarak bu durgunluğu yeni müşteriler ve ihracatla aşmaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, “Yeni müşteri talepleri ve ihracat tarafındaki gelişmeler bize hedeflerimiz doğrultusunda pozitif bir tablo veriyor. 2023 yılı içinde kurulu kapasitemizi 2,5 kat artırarak yüzde 25 büyümeyi hedefledik.

Bu doğrultuda yılın ilk çeyreğinde yüzde 15’lik bir büyüme yakaladık. İçinde bulunduğumuz durağan dönemin, yeni projeler ile önüne geçerek yıl içinde hedefimizi yüksek oranda yakalayacağız. Toplam ciromuzda ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 ila 30 artış var” ifadelerini kullandı.

Üretimi, yatırımla artırıyor

Engin Yılmaz, Eskişehir OSB’deki mevcut üretim alanlarına 5 bin metrekarelik ek alanda daha kazandırdıklarını ve bu yerleşkede üretime geçiş sürecinde olduklarını aktardı. Yılmaz, yeni yatırımlar hakkında şu bilgileri paylaştı: “İmişehir OSB’de iki ayrı parselde toplam 40 bin metrekarelik kapalı alan yatırımı gerçekleştirdik. 2023 yılı itibariyle bu arsalardaki inşaat sürecinin yüzde 60’ını gerçekleştirmeyi, önümüzde yıl ise tamamlamayı hedefliyoruz. Havacılık ve savunma sanayi müşterilerimizin denetimlerinin bittiği ve seri üretime geçtiği bir dönemdeyiz."