Baydoor, yeni yatırım ve projeleriyle vites yükseltiyor
Sektörde 41. yılını kutlayan Baydoor, yeni yatırımlarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Gaziantep 1.OSB’de faaliyet gösteren tesislerine bu yıl ikinci tesislerinin ekleneceğini söyleyen Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, şirket kapasiteni yüzde 40 artıracak olan yeni tesisin bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
GÜNEŞ DOĞDU SOYLU
Motif Group’un kapı, kapak ve mutfak üretimindeki amiral gemisi Baydoor, bu yıl sektörde 41. yılını yeni yatırım ve projeler ile kutluyor. Türkiye’nin en büyük kapı, kapak, mutfak, ve tüm mobilya dekorasyon üreticileri arasında yer alan Baydoor, Türkiye ve dünya genelinde 500’den fazla bayi ve satış noktası ile bu yıl hem iç hem de dış pazarda önemli projeler yürütüyor.
İkinci tesisi ile kapasite yüzde 40 artacak
Gaziantep 1.OSB’de faaliyet gösteren tesislerine bu yıl ikinci tesislerinin ekleneceğini söyleyen Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, “Gaziantep’te toplamda 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulu modern tesisimizde yıllık 200 bin adet kapı, 72 bin metrekare mutfak ve banyo, 300 bin metrekare de dolap kapağı üretim kapasitesine sahibiz. Gelen talepleri karşılamak için yeni bir yatırımı gündemimize aldık. Gaziantep 5. OSB’de yeni tesis yatırımımıza start verdik. Üretim kapasitemizi bu yeni tesis ile yaklaşık yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz. Yeni tesisimizin bu yıl tamamlanarak faaliyete geçmesini planlıyoruz” diye konuştu.
Bay, Baydoor’un, üretiminin yüzde 80’ini iç piyasaya sunarken, yüzde 20’sini de ihraç ettiğini anlatarak şu bilgileri verdi: “15’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönem Avrupa pazarıyla güzel gelişmeler yaşıyoruz. Özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere’de ürünlerimizi olan ilgi arttı. 300’ü aşkın kişinin istihdam edildiği firmamız sektördeki pazar payını hem iç piyasada hem dış pazarda her geçen gün artırıyor” diye konuştu
“Irak’tan önemli işler aldık”
2025 yılında yurt içi ve yurt dışında otelden hastaneye, toplu konut projelerinde konsept villa projelerine kadar çok sayı proje üstlendiklerini anlatan Bay şunları söyledi: “Irak’ta Gaziantepli Acarsan’ın yüklenicisi olduğu 3 adet hastanenin mobilya işini Baydoor aldı. Yine Irak’ta Dutch Flower firmasının 980 adet özel villa projesinin Erbil kentindeki Aram Village ismindeki 450 adetlik villasında da Baydoor ürünleri tercih edildi.
İç piyasada Adıyaman’da yürütülen TOKİ konutlarının 940 dairesinde ve Gaziantep Nurdağı’nde TOKİ konutlarının 1450 dairesinde Baydoor ürünleri kullanılacak. İç piyasada Bursa’da Akyükselen İnşaat’ın bin konutluk bir projede yine bizim ürünlerimiz olacak. Gaziantep’in önemli inşaat şirketlerinden olan Günsev’in de 100 dairelik işini üstlendik. Ankara’nın büyük konut projeleri arasında yer alan Metafor’un mobilya ürünlerinde de Baydoor markası kullanılacak.”
Bay, ayrıca Şanlıurfa’da Ramada Otel, Antalya Kemer’de L’Oceanica Beach Resort Otel’inde mobilya ürünlerinde Baydoor ürünlerinin tercih ettiğini bildirdi.
“Önümüzdeki yıl ana bayilik sistemine geçiyoruz”
Küresel bazda yaşanan pandemi ve ekonomik krizler güçlü sermayeli firmalara güveni artırdığını belirten Bay, markalaşmanın önemli olduğunu söyledi. Bay, “Sektörümüzdeki tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek firmamızda uygulanması ve ürünlerimize yansıtma konusunda sürekli yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki yıl satış noktaları yerine ana bayilik sistemine geçerek kurumsal kimlik yapımıza bir değer daha katmış olacağız. Sektördeki fuarlara katılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Baydoor “Aile Anayasası” ile yönetiliyor
Baydoor’un bir aile şirketi olduğunu ve kurumsallaşmanın en önem verdikleri konu başlığı olduğunu söyleyen Bay, “Aile şirketi olan firmamız için kurumsallık en önemli konuların başında yer alıyor. İki kuşak birlikte çalışıyoruz. Olası tüm durumları göz önünde bulundurarak şirketimizin yazılı bir anayasası bulunuyor. İkinci kuşağımız hep işin içerisindeydi ama yönetime yeni nesil gençlerimizi dahil etmeye başladık. Oğlum Mehmet Bahadır Bay, şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilerek yönetimimizde aktif olarak yer alıyor” şeklinde konuştu.
Baydoor, kendi enerjisini üretiyor
Dünya genelinde enerji kaynaklarının giderek azaldığı bir dönemde, sürdürülebilirlik ve alternatif enerji kaynaklarının giderek önem kazandığına vurgu yapan Mehmet Nuri Bay, “Bu farkındalıkla hareket eden Baydoor, fabrika çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üretiyor. 1 milyon dolar yatırım ile gerçekleşen proje, Baydoor'un üretim kapasitesine güç katmış durumda. GES projemiz ile yıllık 1.7 milyon kwh enerji üretimi hedefliyoruz” diye konuştu.