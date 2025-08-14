  1. Dünya Gazetesi
Baydoor, yeni yatırım ve projeleriyle vites yükseltiyor

Sektörde 41. yılını kutlayan Baydoor, yeni yatırımlarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Gaziantep 1.OSB’de faaliyet gösteren tesislerine bu yıl ikinci tesislerinin ekleneceğini söyleyen Motif Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, şirket kapasiteni yüzde 40 artıracak olan yeni tesisin bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

GÜNEŞ DOĞDU SOYLU

Motif Group’un kapı, ka­pak ve mutfak üreti­mindeki amiral gemisi Baydoor, bu yıl sektörde 41. yılını yeni yatırım ve projeler ile kut­luyor. Türkiye’nin en büyük ka­pı, kapak, mutfak, ve tüm mobilya dekorasyon üreticileri arasında yer alan Baydoor, Türkiye ve dün­ya genelinde 500’den fazla bayi ve satış noktası ile bu yıl hem iç hem de dış pazarda önemli proje­ler yürütüyor.

İkinci tesisi ile kapasite yüzde 40 artacak

Gaziantep 1.OSB’de faaliyet gösteren tesislerine bu yıl ikin­ci tesislerinin ekleneceğini söy­leyen Motif Group Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, “Gaziantep’te toplamda 50 bin metrekarelik alan üzerine kuru­lu modern tesisimizde yıllık 200 bin adet kapı, 72 bin metrekare mutfak ve banyo, 300 bin metre­kare de dolap kapağı üretim kapa­sitesine sahibiz. Gelen talepleri karşılamak için yeni bir yatırımı gündemimize aldık. Gaziantep 5. OSB’de yeni tesis yatırımımıza start verdik. Üretim kapasitemi­zi bu yeni tesis ile yaklaşık yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz. Yeni tesisimizin bu yıl tamamlanarak faaliyete geçmesini planlıyoruz” diye konuştu.

Bay, Baydoor’un, üretiminin yüzde 80’ini iç piyasaya sunar­ken, yüzde 20’sini de ihraç etti­ğini anlatarak şu bilgileri verdi: “15’in üzerinde ülkeye ihracat ya­pıyoruz. Son dönem Avrupa pa­zarıyla güzel gelişmeler yaşıyo­ruz. Özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere’de ürünlerimizi olan il­gi arttı. 300’ü aşkın kişinin istih­dam edildiği firmamız sektördeki pazar payını hem iç piyasada hem dış pazarda her geçen gün artırı­yor” diye konuştu

“Irak’tan önemli işler aldık”

2025 yılında yurt içi ve yurt dışında otelden hastaneye, top­lu konut projelerinde konsept villa projelerine kadar çok sa­yı proje üstlendiklerini anla­tan Bay şunları söyledi: “Irak’ta Gaziantepli Acarsan’ın yükle­nicisi olduğu 3 adet hastanenin mobilya işini Baydoor aldı. Yine Irak’ta Dutch Flower firmasının 980 adet özel villa projesinin Er­bil kentindeki Aram Village is­mindeki 450 adetlik villasında da Baydoor ürünleri tercih edil­di.

İç piyasada Adıyaman’da yü­rütülen TOKİ konutlarının 940 dairesinde ve Gaziantep Nurda­ğı’nde TOKİ konutlarının 1450 dairesinde Baydoor ürünleri kullanılacak. İç piyasada Bur­sa’da Akyükselen İnşaat’ın bin konutluk bir projede yine bizim ürünlerimiz olacak. Gazian­tep’in önemli inşaat şirketlerin­den olan Günsev’in de 100 dai­relik işini üstlendik. Ankara’nın büyük konut projeleri arasın­da yer alan Metafor’un mobilya ürünlerinde de Baydoor marka­sı kullanılacak.”

Bay, ayrıca Şanlıurfa’da Ra­mada Otel, Antalya Kemer’de L’Oceanica Beach Resort Otel’inde mobilya ürünlerinde Baydoor ürünlerinin tercih etti­ğini bildirdi.

“Önümüzdeki yıl ana bayilik sistemine geçiyoruz”

Küresel bazda yaşanan pande­mi ve ekonomik krizler güçlü ser­mayeli firmalara güveni artırdı­ğını belirten Bay, markalaşma­nın önemli olduğunu söyledi. Bay, “Sektörümüzdeki tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek firmamızda uygulan­ması ve ürünlerimize yansıtma konusunda sürekli yatırım yapı­yoruz. Önümüzdeki yıl satış nok­taları yerine ana bayilik sistemine geçerek kurumsal kimlik yapımı­za bir değer daha katmış olacağız. Sektördeki fuarlara katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Baydoor “Aile Anayasası” ile yönetiliyor

Baydoor’un bir aile şirketi ol­duğunu ve kurumsallaşmanın en önem verdikleri konu başlığı ol­duğunu söyleyen Bay, “Aile şirketi olan firmamız için kurumsallık en önemli konuların başında yer alı­yor. İki kuşak birlikte çalışıyoruz. Olası tüm durumları göz önünde bulundurarak şirketimizin yazı­lı bir anayasası bulunuyor. İkinci kuşağımız hep işin içerisindeydi ama yönetime yeni nesil gençleri­mizi dahil etmeye başladık. Oğlum Mehmet Bahadır Bay, şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cılığına seçilerek yönetimimizde aktif olarak yer alıyor” şeklinde ko­nuştu.

Baydoor, kendi enerjisini üretiyor

Dünya genelinde enerji kaynak­larının giderek azaldığı bir dönem­de, sürdürülebilirlik ve alternatif enerji kaynaklarının giderek önem kazandığına vurgu yapan Mehmet Nuri Bay, “Bu farkındalıkla hare­ket eden Baydoor, fabrika çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üretiyor. 1 mil­yon dolar yatırım ile gerçekleşen proje, Baydoor'un üretim kapasi­tesine güç katmış durumda. GES projemiz ile yıllık 1.7 milyon kwh enerji üretimi hedefliyoruz” diye konuştu.

