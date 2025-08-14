Baydoor, yeni yatırım ve projeleriyle vites yükseltiyor

GÜNEŞ DOĞDU SOYLU

Motif Group’un kapı, ka­pak ve mutfak üreti­mindeki amiral gemisi Baydoor, bu yıl sektörde 41. yılını yeni yatırım ve projeler ile kut­luyor. Türkiye’nin en büyük ka­pı, kapak, mutfak, ve tüm mobilya dekorasyon üreticileri arasında yer alan Baydoor, Türkiye ve dün­ya genelinde 500’den fazla bayi ve satış noktası ile bu yıl hem iç hem de dış pazarda önemli proje­ler yürütüyor.

İkinci tesisi ile kapasite yüzde 40 artacak

Gaziantep 1.OSB’de faaliyet gösteren tesislerine bu yıl ikin­ci tesislerinin ekleneceğini söy­leyen Motif Group Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Nuri Bay, “Gaziantep’te toplamda 50 bin metrekarelik alan üzerine kuru­lu modern tesisimizde yıllık 200 bin adet kapı, 72 bin metrekare mutfak ve banyo, 300 bin metre­kare de dolap kapağı üretim kapa­sitesine sahibiz. Gelen talepleri karşılamak için yeni bir yatırımı gündemimize aldık. Gaziantep 5. OSB’de yeni tesis yatırımımıza start verdik. Üretim kapasitemi­zi bu yeni tesis ile yaklaşık yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz. Yeni tesisimizin bu yıl tamamlanarak faaliyete geçmesini planlıyoruz” diye konuştu.

Bay, Baydoor’un, üretiminin yüzde 80’ini iç piyasaya sunar­ken, yüzde 20’sini de ihraç etti­ğini anlatarak şu bilgileri verdi: “15’in üzerinde ülkeye ihracat ya­pıyoruz. Son dönem Avrupa pa­zarıyla güzel gelişmeler yaşıyo­ruz. Özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere’de ürünlerimizi olan il­gi arttı. 300’ü aşkın kişinin istih­dam edildiği firmamız sektördeki pazar payını hem iç piyasada hem dış pazarda her geçen gün artırı­yor” diye konuştu

“Irak’tan önemli işler aldık”

2025 yılında yurt içi ve yurt dışında otelden hastaneye, top­lu konut projelerinde konsept villa projelerine kadar çok sa­yı proje üstlendiklerini anla­tan Bay şunları söyledi: “Irak’ta Gaziantepli Acarsan’ın yükle­nicisi olduğu 3 adet hastanenin mobilya işini Baydoor aldı. Yine Irak’ta Dutch Flower firmasının 980 adet özel villa projesinin Er­bil kentindeki Aram Village is­mindeki 450 adetlik villasında da Baydoor ürünleri tercih edil­di.

İç piyasada Adıyaman’da yü­rütülen TOKİ konutlarının 940 dairesinde ve Gaziantep Nurda­ğı’nde TOKİ konutlarının 1450 dairesinde Baydoor ürünleri kullanılacak. İç piyasada Bur­sa’da Akyükselen İnşaat’ın bin konutluk bir projede yine bizim ürünlerimiz olacak. Gazian­tep’in önemli inşaat şirketlerin­den olan Günsev’in de 100 dai­relik işini üstlendik. Ankara’nın büyük konut projeleri arasın­da yer alan Metafor’un mobilya ürünlerinde de Baydoor marka­sı kullanılacak.”

Bay, ayrıca Şanlıurfa’da Ra­mada Otel, Antalya Kemer’de L’Oceanica Beach Resort Otel’inde mobilya ürünlerinde Baydoor ürünlerinin tercih etti­ğini bildirdi.

“Önümüzdeki yıl ana bayilik sistemine geçiyoruz”

Küresel bazda yaşanan pande­mi ve ekonomik krizler güçlü ser­mayeli firmalara güveni artırdı­ğını belirten Bay, markalaşma­nın önemli olduğunu söyledi. Bay, “Sektörümüzdeki tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek firmamızda uygulan­ması ve ürünlerimize yansıtma konusunda sürekli yatırım yapı­yoruz. Önümüzdeki yıl satış nok­taları yerine ana bayilik sistemine geçerek kurumsal kimlik yapımı­za bir değer daha katmış olacağız. Sektördeki fuarlara katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Baydoor “Aile Anayasası” ile yönetiliyor

Baydoor’un bir aile şirketi ol­duğunu ve kurumsallaşmanın en önem verdikleri konu başlığı ol­duğunu söyleyen Bay, “Aile şirketi olan firmamız için kurumsallık en önemli konuların başında yer alı­yor. İki kuşak birlikte çalışıyoruz. Olası tüm durumları göz önünde bulundurarak şirketimizin yazı­lı bir anayasası bulunuyor. İkinci kuşağımız hep işin içerisindeydi ama yönetime yeni nesil gençleri­mizi dahil etmeye başladık. Oğlum Mehmet Bahadır Bay, şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cılığına seçilerek yönetimimizde aktif olarak yer alıyor” şeklinde ko­nuştu.

Baydoor, kendi enerjisini üretiyor

Dünya genelinde enerji kaynak­larının giderek azaldığı bir dönem­de, sürdürülebilirlik ve alternatif enerji kaynaklarının giderek önem kazandığına vurgu yapan Mehmet Nuri Bay, “Bu farkındalıkla hare­ket eden Baydoor, fabrika çatısına kurduğu güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üretiyor. 1 mil­yon dolar yatırım ile gerçekleşen proje, Baydoor'un üretim kapasi­tesine güç katmış durumda. GES projemiz ile yıllık 1.7 milyon kwh enerji üretimi hedefliyoruz” diye konuştu.