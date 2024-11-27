Bayraktar, Alman yatırımcıları Türkiye'ye davet etti! 100 milyar dolarlık yatırım fırsatı

Bakan Bayraktar, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu'na katıldı. Forumda, Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile birlikte konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektörü ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin hızla arttığını, bu talebin karşılanabilmesi için yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı. 2022'de Türkiye'nin enerji ithalatının 96,5 milyar dolara ulaştığını belirten Bayraktar, bunun azaltılmasının ikinci büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yönelik iddialı bir hedef koyduğunu belirten Bayraktar, 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinde toplamda 120 bin megavat kapasiteye ulaşmayı planladıklarını söyledi. Bayraktar, "Türkiye bugün rüzgâr ve güneşte 31 bin megavat kapasiteye ulaşmış durumda. 2035'te bu kapasiteyi 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

100 milyar dolarlık yatırım fırsatı

Bayraktar, yenilenebilir enerjinin yanı sıra Türkiye'nin enerji iletim şebekesinin güçlendirilmesi için de büyük yatırımlar yapmayı planladıklarını belirterek, "28 milyar dolarlık bir yatırım planımız var. Avrupa ile elektrik şebekemizin kapasitesini üç katına çıkaracağız," dedi.

Bakan, bu çerçevede, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında 100 milyar dolara ulaşacak yatırım fırsatlarının bulunduğunu, Almanya'nın bu süreçte önemli bir işbirliği ortağı olabileceğini ifade etti.

Alman yatırımcıları Türkiye'ye davet

Bayraktar, Almanya'nın yenilenebilir enerji alanındaki tecrübelerinin Türkiye için çok değerli olduğunu belirterek, "Bu alanda birçok tecrübesi olan Alman yatırımcıları ve yeni yatırımcıları ülkemize bekliyoruz," dedi. Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendirecek en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türk-Alman işbirliğinin bu süreçte büyük önem taşıdığını kaydetti.