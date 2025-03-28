Bayram sonrası emlakçılıkta yeni dönem! Tabelalar değişiyor

TEDB Başkanı Hakan Akçam, emlak sektörünün kurumsallaşması için ofislerde 'E' tabela uygulamasını Ramazan Bayramı'ndan sonra başlatacaklarını ve Ankara'nın pilot bölge olacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofis girişlerine asacakları tabelalar 50x50 ölçüsünde olacak. Tabelanın etrafında kırmızı çerçeve yer alacak ve kırmızı ev görselinin üzerinde beyaz E işareti bulunacak.

Sahteciliğe karşı önlem

Tabelada yer alacak bilgilere ve sektörde sahteciliğe karşı alınan önlemlere dikkat çeken Akçam, "Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanıyla ilgili bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak. Vatandaşlar, QR kodunu okuttuğunda Ticaret Bakanlığının sayfasına yönlendirilecek ve emlakçıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. Emlak sektöründe birçok sıkıntılı işler duyuyoruz. Bu uygulamayla sorunlu ve sıkıntılı işlerin önüne geçeceğiz. Art niyetli insanların tamamen meslek dışına çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Mesleki yeterlilik belgesine dikkat!

Taşınmaz ticaret yetki belgesinin uygulamadaki önemine vurgu yapan Akçam, yetki belgesi almak isteyenlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunuysa en az 6 ay, bunların dışında kalanların ise en az 12 ay staj yapması gerektiğini ifade etti ve ekledi:

"Seviye 5 dediğimiz mesleki yeterlilik belgesi ve çevrimiçi eğitimin tamamlanması gerekiyor. Bu kriterlere uyduktan sonra Ticaret Bakanlığının internet sayfasından başvuru yaparak taşınmaz ticaret yetki belgesi alınabilecek. Eğer bu belge alınmazsa ve şartlara uyulmazsa mesleğe dahil olunamayacak... Emlak danışmanlarıyla birlikte çalışan sözleşmeli personelin yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor" dedi.