Bayram tatilinde 3 milyon kişi havayolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı tatili dönemine ait havayolu ulaşım istatistiklerini açıkladı. Bayram tatilinde yoğunluk yaşanan hava yolunda yolcuların rahat ve konforlu seyahatleri için havalimanlarında tüm önlemlerin alındığını belirten Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını bildirdi.

İç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcunun seyahat ettiğini açıklayan Karaismailoğlu, "Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcu hava yolunu tercih etti." ifadesini kullandı.

Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını bildiren Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının 1 milyon 65 bin olduğunu belirtti.

Yolcu trafiğinin, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “COVID-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da gerçekleştirilen 1301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcuyla son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı.” dedi.

Turizm merkezlerinde hareketlilik yaşandı

Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, bu dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanın 163 bin 56, Antalya Havalimanının 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanının 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanının 62 bin 92 yolcu ağırladığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nda 58 bin 331, Gaziantep Havalimanı'nda 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanı'nda 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanı'nda ise 31 bin 898 yolcunun seyahat ettiğini aktardı.