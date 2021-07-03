BDDK düzenlemesi sonrası hangi araca ne kadar peşinat ve aylık kredi taksidi ödenecek?

BDDK’nın taşıt kredilerine yönelik düzenlemesi sektörün de krediyle otomobil almayı planlayanların da hesaplarını değiştirdi. Taşıt alımında kullanılabilecek kredi tutarlarını düşüren BDDK, kredilerin taksit sayılarını da indirdi. Fakat ortaya çıkan çok ilginç bir sonuç var: BDDK’nın sınırlamaya gitmediği tek kategori, 48 ay ve araç bedelinin yüzde 70’i kadar kredi kullanımı belirlediği 120 bin TL’lik fiyatın altındaki taşıtlar. Peki bu kategoride piyasada kaç araç var? Sıfır!

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