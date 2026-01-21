Bebe-çocuk konfeksiyonu ihracata odaklandı

Nezaket ÇETİN

Fuarın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Junioshow’un 21 yıldır kesintisiz düzenlenmesinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyledi. Bursa’nın bugün 117 ülkeyle 36 milyar doları aşan dış ticaret hacmine ulaştığını belirten Burkay, kentin 20 milyar dolarlık ihracat seviyesini yakaladığını, tekstil ve konfeksiyon ihracatının ise 30 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Bebe ve çocuk konfeksiyonunun bu ihracat içinde stratejik bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Bursa’nın bebek ve çocuk konfeksiyonunda yalnızca üretim gücüyle değil, tasarım ve trend belirleyici yönüyle de öne çıktığını dile getiren Burkay, Junioshow’un doğru alıcılarla doğru üreticileri buluşturan önemli bir ticaret platformu olduğunu kaydetti. Fuarda oluşturulan trend alanlarının, Bursa’nın moda ve tasarım alanındaki konumunu ortaya koyduğunu söyledi.

“İhracat bağlantıları bekliyoruz”

Küresel ekonomik görünüme de değinen Burkay, OECD ve Dünya Bankası verilerine göre 2026 itibarıyla küresel talepte toparlanma beklendiğini belirterek, bu sürecin ihracata olumlu yansıyacağını ifade etti. Fuara katılan yabancı alıcıların üç gün boyunca Bursalı firmalarla yoğun iş görüşmeleri gerçekleştireceğini aktaran Burkay, bu temasların yeni ihracat bağlantılarına dönüşmesini beklediklerini söyledi.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yılmaz ise fuarı 44 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı alıcının ziyaret ettiğini belirterek, organizasyonun sektör ve kent ekonomisi açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.