Bebek hazır giyimi Çin'i geride bıraktı

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Avrupa standartları ve kalitesindeki üretimi Uzakdoğu fiyatlarıyla sattıklarını söyledi. Sektörün, üretimde yüzde 90 kapasiteye ulaştığını ifade eden Yıldız, “Yıllarca rakip olarak gördüğümüz Çin, artık rakibimiz değil. Pandemi döneminde butik ve esnek üretimde öne çıktık. Bu da bizi Çin’in önüne geçirdi” dedi. Bebek giyim sektörü, ihracatta atağa kalktı. 2020’yi bir önceki yıla göre yüzde 10-15 oranında kayıpla tamamlayan sektör, bugünlerde Bursa’da yüzde 90’lık kapasiteye ulaştı. Aynı zamanda üretimin yüzde 70’ini ihraç eden sektör, kaybedilen Suudi Arabistan pazarını Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Somali gibi yeni pazarlarla telafi ediyor.

İhracat pazarları genişliyor

Rakiplerin üretim yapamadığı bu dönemde esnek bir kabiliyet kazandıklarını söyleyen Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, “Avrupa pazarı hedeflerimiz arasındaydı. İhracat başlattık. Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Somali, Senegal gibi ülkelerden de müşterilerimiz olmaya başladı. Rusya, Yunanistan, Balkanlar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımız devam ediyor. Avrupa standartlarında ve kalitesindeki üretimi Uzakdoğu fiyatlarında sunuyoruz. İngiltere, Özbekistan ve Çin hedef pazarlarımızdan. Bugün Çin daha büyük bir pazar. Yıllarca rakibimiz olarak görülen Çin, artık rakibimiz değil. Pandemi döneminde Türkiye butik ve esnek üretimde öne çıktı. Bir fotoğraf üzerinden sipariş alabiliyoruz. Bu da bizi Çin’in önüne geçirdi” dedi.

Junioshow 9-12 Haziran’da yapılacak

Sektörün salgından kaynaklı iki fuar kaybettiğine de değinen Ömer Yıldız, yeni fuar takvimini ise 9-12 Haziran 2021 olarak açıkladı. Yıldız, bu fuarda sonbahar-kış kreasyonlarının sergileneceğini dile getirdi. Sektörün geleceğine dair umutlu olduklarını kaydeden Yıldız, bugün bölgedeki mağazalara 50 ila 60 ülkeden yabancı alıcının geldiğini ifade etti.