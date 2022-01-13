Bebek ve çocuk modasına yön verenler Junioshow’da buluştu

BURSA (DÜNYA) - Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü üretiminin yüzde 80’ini tek başına gerçekleştiren Bursa, Junioshow Fuarı ile sektördeki ihracatını artırmayı hedefliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 15 Ocak’a kadar sürecek fuarda bebek ve çocuk modasına yön veren 200’e yakın firma 2022 ilkbahar/yaz koleksiyonlarını sergiliyor. Fuarın açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Özellikle UR-GE ve fuarcılık çalışmalarının tekstil sektörünün alt kolu olan bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe ihracatı artırdığını kaydeden Başkan Burkay, sektörün ihracatındaki başarısını rakamlarla anlattı. İbrahim Burkay, “Sektör özelinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 4 UR-GE projesinde yer alan 104 firmamız, ilk projeyi hayata geçirdiğimiz 2014 yılından bu yana 25 eğitim programı, 19 yurt dışı pazarlama faaliyeti, 17 alım heyeti ve 50’ye yakın ülkeden 11 bin katılımcı ile 38 bin civarında iş görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmalarımızın ardından UR-GE üyesi firmalarımızın yüzde 70’i ilk kez doğrudan ihracat yapma başarısı gösterdi. Burkay, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün ihracatının her yıl ortalama yüzde 30 seviyesinde artarken, UR-GE üyesi firmaların ise 3 yıllık proje sürecinde ihracatlarını yüzde 150 seviyelerine kadar yükseltmeyi başardıklarını söyledi.

Sektörün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 70’in üzerinde ülkeden yoğun katılımla düzenlenen fuarın kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Vali Canbolat, “Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüze yönelik fuarı 2 yıl aradan sonra tekrar düzenliyor olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Daha zinde bir şekilde firmalarımız fuarda yerlerini aldı. Bursa’mız, Türkiye’nin tekstil sektörünün en önemli dinamiklerinden biri konumunda. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe lider bir kent. Sektörde modayı belirliyoruz. Üretimin yüzde 80’ini Bursalı sektör temsilcilerimiz tek başına gerçekleştiriyor. Fuarımızın sektörümüze, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, bebe ve çocuk sektörünün kalbinin attığı Junioshow Fuarı’nı tüm sektör temsilcilerinin özlediğini ifade ederek, “Bugün 2 yıl aradan sonra fuarlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birbirimizi ve bu salonları çok özledik. Bu süre zarfında, sektör temsilcileri olarak fuarın sektörümüz ve şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Junioshow, sektörümüzün bu coğrafyadaki buluşma merkezi oldu. İnşallah bir daha fuarlarımıza ara vermek zorunda kalmayız. Üretmeye, ihracat yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. İhracat ve kalite odaklı mottomuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İlkbahar ve yaz modelleri görücüye çıktı”

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, iki yıllık bir aradan sonra düzenlenen Junioshow Fuarı’nın sektörün iç ve dış ticaretine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. İlhan Ersözlü, “On binlerce ilkbahar ve yaz modelleri fuarda görücüye çıktı. Birbirinden renkli ürünler bu fuarda sergileniyor. Bu fuarla birlikte 2022 yılı fuarlarına start verdik. Yılsonuna kadar farklı sektörlere yönelik 8 fuar gerçekleştireceğiz. Bölgenin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.