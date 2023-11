Beklenen evlilik kredisi iç pazara hareket katar

Takip Et

Züccaciye sektörünün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) düzenlediği 12. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi’ye başta Almanya, Kuveyt, Mısır, ABD, Rusya, Arjantin olmak üzere 50 ülkeden 80’i yabancı olmak üzere 120’den fazla yerli ve yabancı satın almacı firma katıldı. Yaklaşık 5 binin üzerinde görüşmenin yapıldığı zirvede ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 2022'de verdiği 4,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türk züccaciye sektörünün dünyanın en büyük 8’inci ihracatçısı konumunda olduğunu kaydetti.

ABD, Japonya ve Kanada’ya ihracata yoğunlaştıklarını söyleyen Öksüz, “Zirvemize de 50 ülkeden 120’den fazla yerli ve yabancı satın almacı katıldı. Kilogram başına ihracatımızı 3,38 dolardan 3,75 dolara çıkardık. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda da ihracatımızın yüzde 58’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa da en çok ihracat yaptığımız ilk 3 ülke” dedi.

Yatırımlar devam ediyor

Uzak Doğu pazarlarına ağırlık verdiklerini ve bu yüzden geçtiğimiz günlerde Vietnem’a bir ticari heyetle gittiklerinin altını çizen Mesut Öksüz, “Çin pazara hızlı geri döndü. Ciddi bir fiyat rekabetiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden pazarlarımızı çeşitlendirmemiz, mevcut pazarlarımızdaki ihracatımızı da artırmamız gerekiyor. Ticari heyetimizle ziyarette bulunduğumuz pazarlardan biri de Vietnam oldu.

Önemli temaslarda bulunduk. En büyük hedef pazarımız Uzak Doğu. Hedef pazarlarımız arasında, en fazla ithalat yapan ülke ABD, Japonya ve Kanada, bu ülkeleri önemsiyoruz. Çünkü bu ülkelerde onların toplam ithalatından aldığımız pay binde 3, on binde 3, on binde 5'ler seviyesinde. Dolayısıyla buraya yapacağımız her ciro, ihracattaki büyümemize önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

"Sektör, perakendede durağan bir dönem yaşıyor"

İç pazarda durağan bir dönem geçirdiklerini ancak evlilik kredisi ve yaklaşan yılbaşı alışverişiyle birlikte sektörde bir hareketlilik beklediklerini söyleyen Öksüz, “Bu sene turizm tarafındaki yatırımlar dolayısıyla HORECA tarafımızda büyüme gerçekleşti. Ancak iç pazarda perakendede ve online’da durağan bir dönem geçiriyoruz.

Online sitelerin kasım kampanyaları ve yaklaşan yılbaşı alışverişi sektöre hareketlilik katmaya başladı. Keza sektörümüzdeki güçlü çeyiz kültürü nedeniyle çıkacak 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL’lik evlilik kredisinin de sektör için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu. Mesut Öksüz, aynı zamanda küçük elektrikli ev aletlerinde, plastikte ve çelikte uygulanan ek gümrük vergilerinin de sektörü olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

İç pazarı yerlileştirmek için çalışıyor

2004 yılında kurulan ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği), Türkiye’nin önde gelen porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarını temsil ediyor. Türkiye züccaciye sektöründen 510 üyesi olan ZÜCDER yatırımları, teknolojiyi, ihracatı artırmak iç pazarı yerlileştirmek adına çeşitli çalışmalarda bulunuyor.