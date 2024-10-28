Belediyeler ülke ekonomisini batıran kuruluşlar değildir

Özlem SARSIN

Belediyelerin yükünün git­tikçe arttığına dikkat çeken Aras, “Son dönemde ülkedeki enflasyonist ortam, sosyal bo­zulma ve çöküş, insanların için­de bulunduğu sıkıntılar, beledi­yelerimizden beklentiyi büyük ölçüde artırmış durumda. Özel­likle belde insanlarının ihtiyaç­ları ciddi biçimde artış göster­di. Bu durumda belediyelerden beklentinin geniş alanlara yayı­larak arttığını görüyoruz. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bazı reform çalışmalarının ya­pılması gibi müdahalelerin ge­rekli olduğunu biliyoruz..

Bele­diyelerin yükü gün geçtikçe ar­tıyor. Bu durumda eğitimden sağlığa, sosyal yardımlara ka­dar pek çok konuda belediye­ler şu anda büyük bir yük altına girmiş durumda. Belediyelerin mali durumlarının bozulması ülkedeki genel ekonomik geliş­melerin sonucudur. Belediyeler kendi hallerinde bu ekonomik durumlarını bozmadı. Borçla­rını ödeyemiyorlarsa eğer bilin ki ya maaş ödüyordur ya da va­tandaşa hizmet götürüyordur” diye konuştu.

“Gelir artmıyor, yük artıyor”

Yaklaşık 25-30 yıldır belediye gelirlerinde en ufak bir iyileş­tirme yapılmadan bir taraftan da yükün artırıldığına değinen Aras, "Belediyelerin gelirleri ay­nı kalırken bir taraftan giderle­rin bu kadar yüksek ve çarpan şeklinde artması belediyeleri yönetilemez hale getirdi. Baş­kanlarımız, belediye yönetimle­ri ne yapsın?

Vergi, SGK borçla­rı ile mi uğraşsın yoksa vatanda­şın giderek artan ihtiyaçlarını karşılamaya mı çalışsın? Bu­rada hükümetin üzerine dü­şen görev belediyelerin gelirle­rini artırıcı önlemler almaktır. Bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği ve bizler de sık sık ilgi­li bakanlarımıza bunları ileti­yoruz. Çok da uğraşmaya gerek yok. Bir gecelik kararnameler­le neler değiştiriliyor. O yüzden belediye gelirlerinin artırılması atla deve işler değildir” dedi.

“Turistler kent vergisi ödesin”

Turizmle uğraşan ve nü­fus değişimi yaşayan kentler­de yaz dönemlerinde belediye yüklerinin çok fazla arttığını ifade eden Aras, “Nüfusu 100 bin olan bir kente 1 milyon tu­rist geliyor. 100 bin liralık geli­ri olan belediye yaz sezonunda bunu 1 milyon olarak harcamak zorunda kalıyor. Altyapı, trafik, çöp, katı atık, su sistemleri gibi pek çok hizmette baskı oluşu­yor ve ciddi problemler oluşu­yor. Buna rağmen burada da bir iyileştirme yapılmıyor. Bu ko­nu da çok kolay aslına bakarsa­nız. Sadece turistlere yüklene­cek bir kent vergisi ile bu işler de büyük ölçüde çözümlenebi­lir. Ama bu basit adımlar atıl­mıyor maalesef” dedi.