Belediyeler ülke ekonomisini batıran kuruluşlar değildir
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, belediyelerin son zamanlarda ülke ekonomisini olumsuz etkileyen kurumlar olarak lanse edilmeye çalışıldığını söyleyerek, belediyelerin ülkenin bulunduğu enflasyonist ortam ve ekonomik durum nedeni ile zor bir dönem geçirdiğini ifade etti.
Özlem SARSIN
Belediyelerin yükünün gittikçe arttığına dikkat çeken Aras, “Son dönemde ülkedeki enflasyonist ortam, sosyal bozulma ve çöküş, insanların içinde bulunduğu sıkıntılar, belediyelerimizden beklentiyi büyük ölçüde artırmış durumda. Özellikle belde insanlarının ihtiyaçları ciddi biçimde artış gösterdi. Bu durumda belediyelerden beklentinin geniş alanlara yayılarak arttığını görüyoruz. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bazı reform çalışmalarının yapılması gibi müdahalelerin gerekli olduğunu biliyoruz..
Belediyelerin yükü gün geçtikçe artıyor. Bu durumda eğitimden sağlığa, sosyal yardımlara kadar pek çok konuda belediyeler şu anda büyük bir yük altına girmiş durumda. Belediyelerin mali durumlarının bozulması ülkedeki genel ekonomik gelişmelerin sonucudur. Belediyeler kendi hallerinde bu ekonomik durumlarını bozmadı. Borçlarını ödeyemiyorlarsa eğer bilin ki ya maaş ödüyordur ya da vatandaşa hizmet götürüyordur” diye konuştu.
“Gelir artmıyor, yük artıyor”
Yaklaşık 25-30 yıldır belediye gelirlerinde en ufak bir iyileştirme yapılmadan bir taraftan da yükün artırıldığına değinen Aras, "Belediyelerin gelirleri aynı kalırken bir taraftan giderlerin bu kadar yüksek ve çarpan şeklinde artması belediyeleri yönetilemez hale getirdi. Başkanlarımız, belediye yönetimleri ne yapsın?
Vergi, SGK borçları ile mi uğraşsın yoksa vatandaşın giderek artan ihtiyaçlarını karşılamaya mı çalışsın? Burada hükümetin üzerine düşen görev belediyelerin gelirlerini artırıcı önlemler almaktır. Bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği ve bizler de sık sık ilgili bakanlarımıza bunları iletiyoruz. Çok da uğraşmaya gerek yok. Bir gecelik kararnamelerle neler değiştiriliyor. O yüzden belediye gelirlerinin artırılması atla deve işler değildir” dedi.
“Turistler kent vergisi ödesin”
Turizmle uğraşan ve nüfus değişimi yaşayan kentlerde yaz dönemlerinde belediye yüklerinin çok fazla arttığını ifade eden Aras, “Nüfusu 100 bin olan bir kente 1 milyon turist geliyor. 100 bin liralık geliri olan belediye yaz sezonunda bunu 1 milyon olarak harcamak zorunda kalıyor. Altyapı, trafik, çöp, katı atık, su sistemleri gibi pek çok hizmette baskı oluşuyor ve ciddi problemler oluşuyor. Buna rağmen burada da bir iyileştirme yapılmıyor. Bu konu da çok kolay aslına bakarsanız. Sadece turistlere yüklenecek bir kent vergisi ile bu işler de büyük ölçüde çözümlenebilir. Ama bu basit adımlar atılmıyor maalesef” dedi.