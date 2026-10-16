Belirsizliğe rağmen iklimlendirmede yıl pozitif geçti

İklimlendirme sektö­ründe ocak-eylül döneminde en fazla ihracat 635,1 milyon dolarla Almanya'ya yapılır­ken, bu ülkeyi 376,6 milyon dolarla Birleşik Krallık, 282,8 milyon dolarla İtalya, 254,7 milyon dolarla Fransa, 214,3 milyon dolarla İspanya ve 204,6 milyon dolarla Polonya takip etti.

Değer bazında ihracat ar­tışında 63,5 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 25,1 milyon dolar­la Fransa, 19,4 milyon dolar­la Ürdün, 15,4 milyon dolar­la Mısır ve 13,1 milyon dolarla Kırgızistan izledi.

Yılın 9 aylık döneminde ik­limlendirme sektöründe en fazla ihracat yapılan il, 2,1 milyar dolarla İstanbul ola­rak kayıtlara geçti. İstanbul'u 657,6 milyon dolarla Manisa, 480,1 milyon dolarla Bursa, 434,3 milyon dolarla İzmir ve 375,9 milyon dolarla Kocaeli takip etti. İklimlendirme Sa­nayi İhracatçıları Birliği Yö­netim Kurulu Başkanı Osman Baştaş, Türk iklimlendirme sektörü açısından yılın 9 ayı­nı küresel ticaretteki belirsiz­liklere ve maliyet baskılarına rağmen pozitif bir görünüm­le geçirdiklerini söyleyerek, “Hedefimiz, yılın son çeyre­ğinde fırsatları değerlendire­rek 8,1 milyar dolarlık ihraca­ta ulaşmak” dedi.