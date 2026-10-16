Belirsizliğe rağmen iklimlendirmede yıl pozitif geçti
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 9 ayında yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolar oldu. Bu dönemde iklimlendirme sektörünün ihracatı da 5,5 milyar dolara ulaştı.
İklimlendirme sektöründe ocak-eylül döneminde en fazla ihracat 635,1 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 376,6 milyon dolarla Birleşik Krallık, 282,8 milyon dolarla İtalya, 254,7 milyon dolarla Fransa, 214,3 milyon dolarla İspanya ve 204,6 milyon dolarla Polonya takip etti.
Değer bazında ihracat artışında 63,5 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 25,1 milyon dolarla Fransa, 19,4 milyon dolarla Ürdün, 15,4 milyon dolarla Mısır ve 13,1 milyon dolarla Kırgızistan izledi.
Yılın 9 aylık döneminde iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat yapılan il, 2,1 milyar dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u 657,6 milyon dolarla Manisa, 480,1 milyon dolarla Bursa, 434,3 milyon dolarla İzmir ve 375,9 milyon dolarla Kocaeli takip etti. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baştaş, Türk iklimlendirme sektörü açısından yılın 9 ayını küresel ticaretteki belirsizliklere ve maliyet baskılarına rağmen pozitif bir görünümle geçirdiklerini söyleyerek, “Hedefimiz, yılın son çeyreğinde fırsatları değerlendirerek 8,1 milyar dolarlık ihracata ulaşmak” dedi.