Belirsizlikler sürüyor beklentiler bozuldu

Rapora göre, Hazi­ran 2026 itibarıyla yıllık tüke­tici enflasyonu yüzde 32,1 ile G20 ülkeleri arasındaki en yük­sek oranlardan biri oldu.

Hazi­ran ayında aylık enflasyon yüzde 0,99, mevsim etkilerinden arın­dırılmış aylık enflasyon ise yüz­de 1,75 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun son 12 aydır yüzde 30,7 ile yüzde 33,5 arasında dar bir bantta seyrettiği vurgulan­dı. Raporda, hem yurt içindeki gelişmelerin hem de Orta Doğu başta olmak üzere küresel geliş­melerin makroekonomik istik­rarın ve yapısal temellerin güç­lendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtil­di.

ABD, İsrail ve İran arasında­ki savaş nedeniyle enerji, emtia ve uluslararası taşıma fiyatları­na ilişkin belirsizliklerin sürdü­ğü, enflasyon beklentilerinin ise hâlâ çıpalanamadığı ifade edildi. Beklentilerdeki bozulmanın fi­yatlama davranışlarında atalete neden olduğu, ekonomi progra­mına yönelik şikâyetlerin de art­tığı kaydedildi.

“Yıl sonu hedefinin üzerinde kalacak”

TEPAV, enflasyonla mücade­lenin sürdürülebilirliğinin gide­rek zorlaştığını belirterek, mev­cut koşullar altında 2026 yıl so­nu enflasyonunun güncellenen hedefin de oldukça üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Raporda, temel soru­nun uygulanmakta olan ekono­mi programının önemli eksiklik­ler içermesi ve programın sürdü­rülebilirliğine ilişkin şüphelerin giderilememesi olduğu ifade edildi.

Raporda, belirsizlikle­rin yüksek olduğu bu dönemde kontrol edilebilir risklerin azal­tılması gerektiği belirtilirken, öncelikli olarak adil ve hızlı ça­lışan bir yargı sistemi oluşturul­ması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokratik de­ğerlere saygının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca ge­niş kesimler tarafından benim­senebilecek yeni bir kalkınma stratejisinin oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Maliye politikasının enflasyonla mü­cadeleyi desteklemesi amacıyla kapsamlı vergi reformu yapılma­sı, kayıt dışılıkla etkin mücade­le edilmesi, kamu harcamaları­nın etkinlik ve verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılması ve koşullu gelir garantilerinin göz­den geçirilmesi önerildi. Bunun yanında fiyatlama davranışla­rında atalete neden olan yapısal sorunların giderilmesi, rekabet ortamının iyileştirilmesi ve şir­ketler kesimiyle uzlaşma çaba­larının artırılması gerektiği be­lirtildi.

Raporda ayrıca, TCMB, TÜİK ve BDDK gibi kurumların politik baskılara karşı bağımsız­lığını güçlendirecek yasal dü­zenlemelerin hayata geçirilmesi ile verimliliği artıracak, yeşil dö­nüşümü hızlandıracak, eğitimin niteliğini yükseltecek ve gelir eşitsizliğini azaltacak yapısal re­formların sürdürülmesi gerekti­ği vurgulandı.

42’nci madde hatırlatıldı, faiz önerisi paylaşıldı

Değerlendirme notunun so­nuç bölümünde, Merkez Banka­sı Kanunu’nun 42’nci maddesi uyarınca belirlenen enflasyon hedeflerine ilan edilen süreler­de ulaşılamama olasılığının or­taya çıkması halinde nedenlerin ve alınması gereken önlemlerin kamuoyuna açıklanmasına iliş­kin hükmün yerine getirilme­si gerektiği ifade edildi. TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu ayrıca, politika faizinin yerini alan gecelik borç verme faizinin yüzde 40’ta, repo faizinin yüzde 37’de ve gecelik borçlanma fai­zinin ise yüzde 35,5’te tutulma­sını önerdi.