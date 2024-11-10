Benpetto’dan sokak hayvanları sorununa yenilikçi çözüm

Türkiye’nin bu önemli sorununa çözüm getirmeyi hedefleyen Benpetto mobil uygulaması, sokak hayvanlarına destek olmayı ve toplumsal huzuru artırmayı amaçlıyor.

Firma yetkilisi Gökhan Hocaoğlu ‘nun yaptığı açılma doğrultusunda ‘Büyüyen pet sektörü yeni sorunlar da doğurmuştur. Konunun uzmanları ve yapay zeka ile desteklenen Benpetto, oluşturduğu ekosistem ile sorunları giderecek tüm paydaşların dijitalleşmesini sağlayacaktır.’

Sokak hayvanlarına anında yardım: "Ben’in Sokak Dostu" özelliği

Benpetto’nun öne çıkan “Ben’in Sokak Dostu” özelliği, sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarına hızlıca çözüm sunmak için geliştirildi. Uygulama kullanıcıları, çevrelerindeki yardıma muhtaç sokak hayvanlarını tespit edip bildirerek bu dostlarımıza hızlı destek sağlanmasını mümkün kılıyor. Bu bildirimler doğrultusunda, çevredeki gönüllüler ve veterinerler harekete geçerek hayvanların beslenme, barınma veya sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Benpetto, bu sistem sayesinde hem hayvanların güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak tanıyor hem de olası insan-hayvan problemlerini en aza indiriyor.

Firma yetkilisi Gökhan Hocaoğlu :‘Toplumsal destek ağının güçlenmesi’

Benpetto, sokak hayvanlarının bakımında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla farklı özellikler sunuyor. Uygulamanın "Duyurular" bölümü, acil durumlarda barınma ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik yardım çağrıları içeriyor. Hayvanseverler, bu duyurulara yanıt vererek sokak hayvanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamaya destek olabiliyor. Böylece, her yaştan bireyin sokak hayvanlarına yardım etmek için katkıda bulunabileceği bir toplumsal ağ oluşuyor.

‘Benpetto ile daha güvenli ve huzurlu bir çevre’

Benpetto, sokak hayvanlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımıyla toplumda büyük bir fark yaratıyor. Uygulamanın sunduğu hızlı destek sistemi, sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırırken, aynı zamanda insanlar için de daha güvenli bir çevre sağlıyor. Her bireyin katkıda bulunabileceği bu platform, Türkiye’de hayvan hakları konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili toplumsal bir sorumluluğa dikkat çeken Benpetto, daha güvenli ve huzurlu bir çevre için sizleri de bu harekete katılmaya davet ediyor.