Beş günde 700'ü Rus bin 100 yabancıyı ihracat için Antalya'ya getirdi

Bu yılın ilk beş ayında 641 milyon dolar ihracat gerçekleştiren deri sektörü fiziki fuarlarla toplam ihracata verdiği katkıyı sürdürüyor. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) bu yıl 6’ncısını düzenlediği Leather&Fur Fuarı, 700'ü Rus olmak üzere 14 ülkeden yaklaşık bin 100 yabancı alıcıyı Antalya’da ağırladı. Fuarın açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katılım gösterdi. 60 katılımcı firma son kreasyonlarını küresel deri sektörünün en büyük alıcılarına ve zincir mağaza temsilcilerine sergiledi.

"Deri sektörü, yüksek katma değerli ihracatın başında geliyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "2020 yılında ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar doları, 169,6 milyar dolarlık ihracatla aşmayı başardık. 2021’de de, 200 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Bu hedefleri aşmamızda deri sektörünün, 2020 yılında 1 milyar 333 milyon dolarlık, 2021’in ilk beş ayında ise 641 milyon dolarlık ihracatla katkısı çok büyük. Deri ve Deri Mamulleri sektörümüz, 10 doların üzerindeki kilogram başı ihracat değeriyle en yüksek katma değerli ihracat gerçekleştiren sektörlerin başında yer alıyor. Türk Deri Sektörümüz kalitesiyle ve marka değeriyle tasarımın kilit unsurlarını gerçekten çok başarılı bir şekilde sentezlemiş, deyim yerindeyse kendini ispatlamış durumda. Bu anlamda sektörümüze güveniyor, bu amaç doğrultusunda üreticisi, tasarımcısı ve ihracatçısıyla durmaksızın çalışacağına yürekten inanıyoruz."

"Olmazı oldurduk"

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağının kalkmasıyla harekete geçtiklerini söyleyen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen ise, "Tabiri caiz ise olmazı oldurduk dersek abartmamış oluruz. Uçuş yasağının kalkmasından iki gün önce hazırlıklarımızı başlatmıştık. Buna hissiyat diyebiliriz. İnsan gücünun sınırlarını zorlayarak kısıtlı zamanda çalıştık. Beş iş gününde bu kadar misafiri davet ettik ve Antalya'ya getirdik. Charter uçuşlar 22'sinde başladı. Biz ise ayın 21'inde başladık. Moskova-İstanbul seferini yapacak uçaklar ABD'de park halindeydi. Çalışanlar sistemi unutmuş. Uçaklar için teklif alıp onaylatmak en az iki gün sürüyor. Öyle yanıtlar geldi ki olmaz diye ama biz olmazı oldurduk. Ruslardan yoğun talep almamız da bize itici güç oldu. Rusya'da 139 mağazası olan dünyanın en büyük deri ithalatçılarından biri olan şirket bu yıl da Türkiye'yi ve bizim fuarımızı tercih etti. Tüm çabamız ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve ülkemizin toplam ihracatına katkı vermek." ifadelerini kullandı.

30 Haziran'da sona erecek fuarda 60 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefleniyor.