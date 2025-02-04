BES ile TES, 2025 yılında yeni rekorlar kıracak
BES’in verimli bir tasarruf ve yatırım yöntemi olduğuna dikkat çeken HDI Fibaemeklilik Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, 2025'te hayata geçmesi planlanan TES ile birlikte de yeni rekorların yaşanacağını öngördüklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
BES’te istikrarlı büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söyleyen HDI Fibaemeklilik Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, TES’in zorunlu işveren katkısı ile daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde OKS’nin yerine geçerek toplam katılımcı sayısını ve hane halkı tasarruflarını ciddi bir şekilde artıracağını ifade etti.
2025 yılında BES ve hayata geçmesi beklenen TES hakkında görüşlerini DÜNYA Gazetesi ile paylaşan İleri, HDI Fibaemeklilik olarak düşük aylık ödemelerin gerçekleştirilebildiği ve BES giriş aidatı almadıkları planlarıyla katılımcılarını desteklediklerini kaydetti.
Her cebe uygun ürün yelpazesi sunuyor
“Gelecek kaygısının bireylerin üzerinde yarattığı yükü hafifletmek amacıyla, kurulduğumuz ilk günden bu yana herkesin birikim yapabilmesi için çalışıyor, her cebe uygun geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” diye İleri, şunları söyledi: “Buna ek, 18 yaşından küçüklere de BES başlatılabilmesi ve ailelerin çocuklarının geleceğini erkenden güvence altına almasını sağlamak için Gelecek Net planımız bulunuyor.
BES planlamalarımızda ekonomik dalgalanmalara ve piyasa değişkenlerine katılımcılarımızı korumak için bireylerin fon dağılım değişiklik haklarını Portföy Yönetim Şirketlerine Devretme hizmetimiz de bulunuyor. Katılımcılarımızı ayrıca yaş ve risklere göre sunduğumuz fon önerilerimizle destekliyor ve yılda 12 defa olan fon dağılım değişiklik haklarını en etkili şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.
Ayrıca emekli olmaya hak kazanan katılımcılarımızın birikimlerini değerlendirmeye devam edebilecekleri Emeklilik Gelir Planımız, belirlenen süre veya belirlenen tutar seçeneklerine bağlı olarak birikimlerin düzenli geri ödemelerle alınabileceği bir emeklilik seçeneği. Katılımcılar BES’ten emekli olup EGP’ye geçtiklerinde o zamana kadarki birikimleri ve devlet katkısı toplanarak maaş olarak ödeniyor. Böylece katılımcılarımız düzenli bir gelire sahip olarak geleceklerini güvence altına almayı sürdürüyorlar.”
İleri, gelişmiş ülkelerde son yıllardaki yüksek faiz oranlarının tasarruf unsurlu hayat sigortası ürünlerine olan talebi artırdığı ifade ederek, “Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024 yılının ilk yarısında Federal Reserve faiz oranlarında indirim sinyalleri verirken bile, ABD’deki toplam düzenli gelir sözleşmesi satışları, yüksek faiz oranı getirilerine bağlanmak isteyen müşterilerin etkisiyle, sabit tutar ödemeli düzenli gelir sözleşmeleri ile endekse bağlı düzenli gelir sözleşmelerinin satışlarında gerçekleşen yıllık bazda yüzde 19 oranındaki artışla 215,2 milyar ABD dolarına yükseldi.
Gelişmekte olan çeşitli ülkelerdeyse birikim veya tasarruf unsurlu hayat sigortası ve düzeli gelir sigortası sözleşmelerinde güçlü satış beklentileri mevcut. EY danışmanlık firmasının hazırladığı “2024 Küresel Sigortacılık Görünümü” raporunda da dünya çapında emeklilik tasarrufları açığı tutarı 1 trilyon dolar olarak öngörülüyor” diye konuştu.
Sigorta ve tasarruf sunan çözümler sektörü büyütür
Bu verinin mevcut sosyal güvenlik sistemleri ve bireysel çözümlerin yetersiz olduğunun resmini çizdiğini aktaran İleri, şöyle konuştu: “Bu açığın kapatılması için tüm paydaşlar arasında daha etkin ve verimli bir iş birliğine dayalı ekosistem geliştirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda TSB de sektörde tasarruf sağlayan hayat sigortası çalışmalarını teşvik ediyor.
Hem sigorta koruması hem de tasarruf birikimi sunan, müşterilerin yatırımlarını uzun vadede değerlendirmelerine olanak tanıyan ve yatırım fonlarına yönlendirilebilen Birikimli Hayat Sigortası da buna örnek olarak gösterilebilir. Bu sayede bireylere birikim alışkanlığı kazandırılması, sigorta ile yatırımın entegre edilerek sektörün büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.”
18 yaş altı BES’te 1,5 milyon aşıldı
Herkesin BES’in amacını ve sağladığı avantajları daha iyi anlaması, bilinçlenmesi ve fon yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi için Fonla Büyüt projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan İleri, “2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte 18 yaş altındaki bireylerin BES’e dâhil olması mümkün hale geldi. Bu sayede ailelerin çocuklarının geleceği için uzun vadeli birikim yapma fırsatına sahip olmasıyla birlikte emeklilik şirketleri için geniş bir pazar oluştu.
Verileri yakından incelediğimizde 18 yaş altındaki katılımcı sayısında etkileyici bir artış olduğunu görüyoruz. 2021 sonunda 170 binlerde olan 18 yaş altındaki katılımcı sayısı 2023 yılsonunda 1 milyona, 2024 yılı sonunda 1 milyon 400 binlere ulaştı. 24 Ocak itibariyle de bu rakam 1 milyon 622 bine geldi. Bu gelişme yalnızca bireylere uzun vadeli bir tasarruf ve birikim imkânı sunmuyor aynı zamanda sistemin genel fon büyüklüğünün artmamasına da önemli katkı sağlıyor” dedi.
Teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yapacağız
BES’te toplam fon büyüklüğünün devlet katkısı ve OKS de dâhil olmak üzere 2024 yılını yüzde 62,2’lik bir artışla kapattığı bilgisini veren İleri, “Rahat bir gelecek için en değerli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkan BES’in önünde bulunan potansiyel de değerlendirildiğinde 2025 yılındaki güçlü büyümesini sürdüreceğini söylemek mümkün. 2025 yılında hayata geçmesi planlanan TES ile birlikte de yeni yılda kısa sürede yeni rekorların yaşanacağını öngörüyoruz. Biz de HDI Fibaemeklilik olarak, teknoloji ve dijitalleşme alanında yapacağımız yatırımlarla müşterilerimize gelecekleri için en iyi olan planları, hizmetleri ve fonları sunmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
Fibasigorta prim üretimini %131 artırdı
Fibasigorta, 2024 yılında prim üretimini yüzde 131 oranında büyütürken, Sürdürülebilir Gelecek Ferdi Kaza Sigortası ile Türkiye’de bir ilki de hayata geçirdiğini duyurdu. Şirketin son bir yılda yakaladığı ivmenin detaylarını paylaşan Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, şirketin söz konusu başarısında, geliştirdikleri dijital dünya, sürdürülebilirlik odağı ve güç birliği çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.
Kasko, konut, DASK, elektronik cihaz sigortası, cep telefonu sigortası, ferdi kaza sigortası, ticari paket ve iş yeri sigortası ile müşterilerine kapsamlı bir güvence sunduklarını dile getirdi. Öztürkoğlu, “2024 bizim için hedeflerimize ulaştığımız verimli bir yıl oldu. Poliçe sahiplerinin bir yıl boyunca oluşturduğu karbon emisyonunu dengeleyen Sürdürülebilir Gelecek Ferdi Kaza Sigortası ürünümüz Türkiye’de bir ilk.
Dünya Bankası’nın verilerine göre ülkemizde kişi başına düşen yıllık karbon salımı 4,9 ton civarında. Uluslararası denetleme kuruluşları da engellenen her 1 ton emisyon için 1 tonluk sertifika üretme hakkı veriyor. Biz de her poliçeye eklediğimiz ‘Gönüllü karbon sertifikası’ ile 5 tonluk karbon emisyonunun karbon nötr projelerle dengelenmesi gayesiyle Hatay’da bulunan Gold Standard sertifikalı Ziyaret RES rüzgâr enerjisi santralini destekliyoruz. Dünyamızın sürdürülebilirliği konusunda sorumluluk duyan herkesi de poliçemizi değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.