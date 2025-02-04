BES ile TES, 2025 yılında yeni rekorlar kıracak

Sevilay ÇOBAN

BES’te istikrarlı büyü­menin devam edece­ğini öngördüklerini söyleyen HDI Fibaemekli­lik Satış, Pazarlama ve Müş­teri Hizmetleri Genel Mü­dür Yardımcısı Erhan İleri, TES’in zorunlu işveren kat­kısı ile daha etkin ve kapsayı­cı bir şekilde OKS’nin yerine geçerek toplam katılımcı sa­yısını ve hane halkı tasarruf­larını ciddi bir şekilde artıra­cağını ifade etti.

2025 yılında BES ve hayata geçmesi bekle­nen TES hakkında görüşleri­ni DÜNYA Gazetesi ile payla­şan İleri, HDI Fibaemeklilik olarak düşük aylık ödemele­rin gerçekleştirilebildiği ve BES giriş aidatı almadıkla­rı planlarıyla katılımcılarını desteklediklerini kaydetti.

Her cebe uygun ürün yelpazesi sunuyor

“Gelecek kaygısının bireyle­rin üzerinde yarattığı yükü ha­fifletmek amacıyla, kuruldu­ğumuz ilk günden bu yana her­kesin birikim yapabilmesi için çalışıyor, her cebe uygun geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” diye İleri, şunları söyledi: “Bu­na ek, 18 yaşından küçüklere de BES başlatılabilmesi ve ai­lelerin çocuklarının geleceği­ni erkenden güvence altına al­masını sağlamak için Gelecek Net planımız bulunuyor.

BES planlamalarımızda ekonomik dalgalanmalara ve piyasa de­ğişkenlerine katılımcılarımı­zı korumak için bireylerin fon dağılım değişiklik haklarını Portföy Yönetim Şirketlerine Devretme hizmetimiz de bulu­nuyor. Katılımcılarımızı ayrı­ca yaş ve risklere göre sundu­ğumuz fon önerilerimizle des­tekliyor ve yılda 12 defa olan fon dağılım değişiklik hakları­nı en etkili şekilde kullanmala­rını sağlıyoruz.

Ayrıca emekli olmaya hak kazanan katılımcı­larımızın birikimlerini değer­lendirmeye devam edebilecek­leri Emeklilik Gelir Planımız, belirlenen süre veya belirle­nen tutar seçeneklerine bağlı olarak birikimlerin düzenli ge­ri ödemelerle alınabileceği bir emeklilik seçeneği. Katılımcı­lar BES’ten emekli olup EGP’ye geçtiklerinde o zamana kadar­ki birikimleri ve devlet katkı­sı toplanarak maaş olarak öde­niyor. Böylece katılımcılarımız düzenli bir gelire sahip olarak geleceklerini güvence altına al­mayı sürdürüyorlar.”

İleri, gelişmiş ülkelerde son yıllardaki yüksek faiz oranla­rının tasarruf unsurlu hayat sigortası ürünlerine olan tale­bi artırdığı ifade ederek, “Ör­neğin Amerika Birleşik Dev­letleri’nde 2024 yılının ilk ya­rısında Federal Reserve faiz oranlarında indirim sinyalleri verirken bile, ABD’deki toplam düzenli gelir sözleşmesi satış­ları, yüksek faiz oranı getirile­rine bağlanmak isteyen müş­terilerin etkisiyle, sabit tutar ödemeli düzenli gelir sözleş­meleri ile endekse bağlı dü­zenli gelir sözleşmelerinin sa­tışlarında gerçekleşen yıllık bazda yüzde 19 oranındaki ar­tışla 215,2 milyar ABD doları­na yükseldi.

Gelişmekte olan çeşitli ülkelerdeyse birikim veya tasarruf unsurlu hayat si­gortası ve düzeli gelir sigorta­sı sözleşmelerinde güçlü satış beklentileri mevcut. EY danış­manlık firmasının hazırladığı “2024 Küresel Sigortacılık Gö­rünümü” raporunda da dünya çapında emeklilik tasarrufları açığı tutarı 1 trilyon dolar ola­rak öngörülüyor” diye konuştu.

Sigorta ve tasarruf sunan çözümler sektörü büyütür

Bu verinin mevcut sosyal güvenlik sistemleri ve birey­sel çözümlerin yetersiz oldu­ğunun resmini çizdiğini ak­taran İleri, şöyle konuştu: “Bu açığın kapatılması için tüm paydaşlar arasında daha et­kin ve verimli bir iş birliğine dayalı ekosistem geliştiril­mesi gerekiyor. Bu kapsam­da TSB de sektörde tasarruf sağlayan hayat sigortası çalış­malarını teşvik ediyor.

Hem sigorta koruması hem de ta­sarruf birikimi sunan, müş­terilerin yatırımlarını uzun vadede değerlendirmelerine olanak tanıyan ve yatırım fon­larına yönlendirilebilen Biri­kimli Hayat Sigortası da buna örnek olarak gösterilebilir. Bu sayede bireylere birikim alış­kanlığı kazandırılması, sigor­ta ile yatırımın entegre edile­rek sektörün büyümesine kat­kı sağlanması hedefleniyor.”

18 yaş altı BES’te 1,5 milyon aşıldı

Herkesin BES’in amacını ve sağladığı avantajları daha iyi anlaması, bilinçlenmesi ve fon yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi için Fonla Büyüt projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan İleri, “2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte 18 yaş altındaki bireylerin BES’e dâhil olması mümkün hale geldi. Bu sayede ailelerin çocuklarının geleceği için uzun vadeli birikim yapma fırsatına sahip olmasıyla birlikte emeklilik şirketleri için geniş bir pazar oluştu.

Verileri yakından incelediğimizde 18 yaş altındaki katılımcı sayısında etkileyici bir artış olduğunu görüyoruz. 2021 sonunda 170 binlerde olan 18 yaş altındaki katılımcı sayısı 2023 yılsonunda 1 milyona, 2024 yılı sonunda 1 milyon 400 binlere ulaştı. 24 Ocak itibariyle de bu rakam 1 milyon 622 bine geldi. Bu gelişme yalnızca bireylere uzun vadeli bir tasarruf ve birikim imkânı sunmuyor aynı zamanda sistemin genel fon büyüklüğünün artmamasına da önemli katkı sağlıyor” dedi.

Teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yapacağız

BES’te toplam fon büyüklüğünün devlet katkısı ve OKS de dâhil olmak üzere 2024 yılını yüzde 62,2’lik bir artışla kapattığı bilgisini veren İleri, “Rahat bir gelecek için en değerli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkan BES’in önünde bulunan potansiyel de değerlendirildiğinde 2025 yılındaki güçlü büyümesini sürdüreceğini söylemek mümkün. 2025 yılında hayata geçmesi planlanan TES ile birlikte de yeni yılda kısa sürede yeni rekorların yaşanacağını öngörüyoruz. Biz de HDI Fibaemeklilik olarak, teknoloji ve dijitalleşme alanında yapacağımız yatırımlarla müşterilerimize gelecekleri için en iyi olan planları, hizmetleri ve fonları sunmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Fibasigorta prim üretimini %131 artırdı

Fibasigorta, 2024 yılında prim üretimini yüzde 131 oranında büyütürken, Sürdürülebilir Gelecek Ferdi Kaza Sigortası ile Türkiye’de bir ilki de hayata geçirdiğini duyurdu. Şirketin son bir yılda yakaladığı ivmenin detaylarını paylaşan Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, şirketin söz konusu başarısında, geliştirdikleri dijital dünya, sürdürülebilirlik odağı ve güç birliği çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.

Kasko, konut, DASK, elektronik cihaz sigortası, cep telefonu sigortası, ferdi kaza sigortası, ticari paket ve iş yeri sigortası ile müşterilerine kapsamlı bir güvence sunduklarını dile getirdi. Öztürkoğlu, “2024 bizim için hedeflerimize ulaştığımız verimli bir yıl oldu. Poliçe sahiplerinin bir yıl boyunca oluşturduğu karbon emisyonunu dengeleyen Sürdürülebilir Gelecek Ferdi Kaza Sigortası ürünümüz Türkiye’de bir ilk.

Dünya Bankası’nın verilerine göre ülkemizde kişi başına düşen yıllık karbon salımı 4,9 ton civarında. Uluslararası denetleme kuruluşları da engellenen her 1 ton emisyon için 1 tonluk sertifika üretme hakkı veriyor. Biz de her poliçeye eklediğimiz ‘Gönüllü karbon sertifikası’ ile 5 tonluk karbon emisyonunun karbon nötr projelerle dengelenmesi gayesiyle Hatay’da bulunan Gold Standard sertifikalı Ziyaret RES rüzgâr enerjisi santralini destekliyoruz. Dünyamızın sürdürülebilirliği konusunda sorumluluk duyan herkesi de poliçemizi değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.