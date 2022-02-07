Beş sektör ‘temsiliyet’ için güç birliğine gitti

İmam GÜNEŞ

Oda ve ihracatçı birliklerinde daha güçlü bir temsiliyet sağlamayı amaçlayan 5 sektör güçlerini birleştirdi. Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), İstanbul Dökümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (İSDÖK), Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB), Silivri Sanayi ve İş Adamları Derneği (SİAD) ve Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) arasında gerçekleşen güç birliği, daha yüksek bir temsiliyeti hedefl iyor. Beş sektör yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlarken 20,8 milyar dolarlık ihracata sahip. Hırdavat, mobilya aksesuarı, döküm, kalıp ve pencere üreticilerini temsilen katılımcı dernek başkanları, sektörlere ilişkin verilere ulaşamadıklarını, bu nedenle yatırım ve ihracatta büyüme için doğru tespitler yapamadıklarını söylediler.

Katma değerli ihracatı artıracağız

● HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Katma değerli ihracatımızı daha da artırmak adına dünyadaki fırsatları iyi analiz edeceğiz ve kuracağımız komitelerle ihracat artıracağız. Potansiyelimiz çok yüksek. Bulunduğumuz hırdavat sektöründe ve güçbirliği yaptığımız diğer tüm sektörlerde dünya pazarlarından daha fazla pay alacağız” dedi.

●MAKSDER Başkanı Tekin Çınar, “Mobilya aksesuarları olmadan mobilyanın ayağa kalkması mümkün değil. Mutlaka ray, menteşe gibi ürünlere ihtiyaç var” diye konuştu.

●UKUB Başkanı Şahan Eçin, “ Tesla’nın plastik kalıpları, TOGG’un hem plastik hem sac kalıplarını üretiyoruz. Ülkemizde katma değer ortalaması kilo başına 1-1,5 dolar iken kalıpçılıkta bu ortalama 25 ila 100 dolar arasında” dedi.

● İSDÖK Başkanı Aziz İyiokur, “Dökümcülük üretimde temel bir sektördür. Sektörümüz çevre temizliğine karşı aşırı duyarlı. Çöpe atılan malzemelerden her ay ekonomiye çok ciddi katkılar sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

● PÜKAB Yönetim Kurulu Üyesi İlker Teoman, “Almanya ve Çin’in ardından dünyanın 3’üncü büyük pencere üreticisi ülkeyiz. Ancak hiçbir kurumda verilerimize ulaşamıyoruz.” dedi.

● SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, “İSO 500 içerisinden de üyelerimiz var. Üyelerimizin toplam ihracatı 3 milyar 350 milyon dolar gibi önemli bir rakamda. Bu rakam 52 ilin ihracatından fazla” şeklinde konuştu.