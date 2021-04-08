BESD-BİR Başkanlığına Naci Kaplan seçildi

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'nin belirlendiği toplantıda başkanlık görevine Naci Kaplan seçildi.

Sektöre ilişkin değerlendirmede bulunan Naci Kaplan, sektörün geçen yıl koronavirüs şartlarına rağmen bir önceki seneyle benzer miktarda 2,2 milyon ton üretim gerçekleştirdiğine işaret etti. Bu rakamın 540 bin tonunu ihraç ettiklerini bildiren Kaplan, ülkenin, piliç eti üretiminde dünyada 10'uncu, ihracatında ise dünyada 7'inci sırada olduğunu aktardı.

Sektörün 94 ülkeye ihracat yaptığını belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Japonya'dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz sene kasım ayında ilk ihracatı gerçekleştirdik. Çin kanatlı ürünlerde yıllık ortalama 2 milyar dolarla dünyanın en büyük 4. ithalatçısı konumunda büyük bir pazar. Türkiye'nin kanatlı eti kalitesi ile bu pazarda hak ettiği yerini alacağını kuvvetle ümit ediyoruz. İhracat hedeflerine ulaşabilmek için yeni pazarlara ve bazı pazarların geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu hedeflere ulaşmak için biz çok çalışıyoruz ve konuyla ilgili ilerlemek için ilgili bakanlıkların mutlaka desteğini bekliyoruz."