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Beşeri kalkınmada Ankara zirvede Ağrı sonuncu

BM Kalkınma Programı tarafından belirlenen sınırlara göre “Çok Yüksek Gelişmişlik” seviyesindeki ülkeler grubunda yer alan Türkiye’de beşeri kalkınma endeksi, 2018’de 0,844 iken 2022’de yüzde 1,1 artarak 0,854 oldu. En yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip il 0,891 ile Ankara olurken, endeksi en düşük olan il ise 0,748 ile Ağrı.

DÜNYA - İSTANBUL
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Türkiye’de en yüksek beşeri kalkınma en­deksine sahip iller bel­li oldu. Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK), 2018-2022 dö­nemine ilişkin “İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi” verilerini açıkladı. Buna gö­re, beşeri kalkınma endeksi, 2018’de 0,844 iken 2022’de yüzde 1,1 artarak 0,854 oldu. Türkiye, bu değerle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen sınır­lara göre “Çok Yüksek Geliş­mişlik” seviyesindeki ülkeler grubunda yer aldı.

Bu endek­sin alt bileşenleri olan yaşam beklentisi endeksi 2022’de 2018’e kıyasla yüzde 2,2 aza­larak 0,882 olurken eğitim en­deksi yüzde 3 artarak 0,807 ve gelir endeksi yüzde 2,6 artış­la 0,875 olarak kayıtlara geç­ti. 2022’de il düzeyinde en yüksek beşeri kalkınma en­deksine sahip ilin 0,891 ile Ankara olduğu görüldü. Baş­kenti 0,886 ile İstanbul ve Ko­caeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla izledi. Beşeri kal­kınma endeksi en düşük olan il 0,748 ile Ağrı olurken, bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis takip etti.

Endeks, yaşam beklentisi, eğitim ve gelirden oluşuyor

Beşeri kalkınma endek­sinin 2018-2022 yıllarında en çok artış gösterdiği ilk 5 il yüzde 4,1 ile Kilis, yüzde 4 ile Şırnak, yüzde 3,9 ile Çankırı ve Hakkari, yüzde 3,8 ile Ağ­rı oldu. Aynı dönemde, beşe­ri kalkınma endeksinin düşüş gösterdiği iller ise yüzde 0,2 ile Trabzon, yüzde 0,1 ile Or­du, yüzde 0,03 ile Rize ve yüz­de 0,02 ile Karabük olarak kay­dedildi.

TÜİK bülteninde, endekse ilişkin bilgiye de yer verildi.

Buna göre, bir ülkenin ikti­sadi kalkınma sürecinde, fiziki sermaye kadar beşeri sermaye yeterliliği de önem arz ediyor. Beşeri kalkınma endeksi de bu minvalde, ülkelerin beşeri ser­maye yeterliliklerinin tespiti amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanıyor. En­deks, yaşam beklentisi, eğitim ve gelir olmak üzere üç alt bi­leşenden oluşuyor. Beşeri kal­kınma endeksi, 0 ile 1 arasın­da değerlendiriliyor.

Endek­sin 0,8 ve üzerinde olması “Çok Yüksek Beşeri Kalkınma” se­viyesini, 0,7 ile 0,8 arasında ol­ması “Yüksek Beşeri Kalkın­ma” seviyesini, 0,55’in altında olması ise ilgili ülkenin “Dü­şük Beşeri Kalkınma” seviye­sinde yer aldığını gösteriyor. Türkiye’ye ait beşeri kalkınma endeks değerleri, bugüne ka­dar UNDP tarafından ülke dü­zeyinde üretiliyordu. Ortala­ma eğitim süresi ve muhtemel eğitim süresi göstergelerinin ilk kez 2023’te TÜİK tarafın­dan yayımlanmasıyla beşeri kalkınma endeksi Türkiye ta­rafından üretilebilir hale gel­di. Söz konusu endeks milli po­litikalara da yön verebilmesi amacıyla ilk kez ülke seviyesi­nin yanı sıra il seviyesinde de resmi istatistik olarak yayım­landı.