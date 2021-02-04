Beşiktaş, ‘scrubber’da devler ligine yükseldi

Türkiye’nin önde gelen tersanelerinden Beşiktaş, bakım-onarım hizmetlerinde devlerle rekabet ediyor. Clarksons Research’ün araştırmasına göre, Avrupa'nın en aktif gemi tamir tersanesi Beşiktaş, 2020 yılında Çin dışında en fazla scrubber uygulayan tersane oldu. Tersane, 2020’de 19 ve bugüne kadar toplamda ise 35 scrubber projesine imza attı.

Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) deniz taşımacılığından kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak için belirlediği yeni regülasyonları 1 Ocak 2020’de devreye girmişti. Buna göre, gemilerde kullanılan yakıtlara yüzde 0.50 küresel kükürt üst sınırı zorunluluğu geliyor. Daha önce bu oran yüzde 3.5’tu. Özellikle büyük armatörler filolarını daha çevreci gemilerle yenilerken, bazıları ise gemi başına 2 milyon doları aşan emisyon azaltıcı ‘scrubber’ gibi baca gazı yalıtım cihazı taktırmayı tercih ediyor.

DÜNYA’ya konuşan Beşiktaş Tersanesi Ticaret Müdürü Gündem Gümüşkaynak, “Beşiktaş Tersanesi gerek iş kalitesi, mühendislik gücü, erken teslim ve gerekse de rekabetçi fiyat politikası ile dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinin gemi tamir bakım alanında takdirini kazanmış durumda. Armatörler özellikle yeni bir uygulama olduğunda güvenebilecekleri tersanelerle çalışmak

istiyor. Henüz yeni olan scrubber projelerinde en çok tercih edilen tersane olmamızın arkasında bize duydukları güven var” dedi. Gümüşkaynak, gemi bakım-onarım işinde özellikle Danimarka, İtalya, Yunanistan, Singapur gibi dünyanın önde gelen denizci ülkeleri başta olmak üzere 25 farklı ülkeden çok ciddi bir müşteri portföyleri olduğuna dikkat çekti. Gümüşkaynak, “Avrupa’da gemi tamir alanında ilk tercih edilen tersane

konumundayız. Scrubber projelerinde ise başta İtalya’dan Grimaldi olmak üzere oldukça önemli armatörlerle seri anlaşmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Dünya devi Maersk’ün 18 gemisine bakım yaptı

2020’nin Beşiktaş Tersanesi’nin uluslararası itibarının adeta tescillendiği bir yıl olduğunu vurgulayan Gümüşkaynak, “Dünyanın en büyük denizcilik firmalarından Maersk’ün 18 gemisini tamir ettik ve BWTS kurulumu yaptık. Akdeniz’in en büyük Ro-Ro ve Ropax firması Grimaldi’den 23 gemi ağırladık. Tüm pandemi şartlarına karşın 129 gemi tamir edip ciromuzu da 15 büyüttük” dedi.

2021’de ‘balast suyu arıtma’ projeleri artacak

Tersanenin 2021’de bakım-onarım alanındaki hedeflerini açıklayan Gümüşkaynak, şunları kaydetti: “IMO kuralları çerçevesinde 2021 ortasından sonra scrubber projelerinde bir azalma, bununla birlikte Balast Suyu Arıtma Sistemi (Ballast Water Treatment System-BWTS) projelerinde de bir artış bekliyoruz. Büyük denizcilik gruplarıyla henüz 2020 bitmeden 2021 ortasına kadarki süreyi kapsayan filo anlaşmaları yaptık. Buna önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Özellikle iş güvenliği ve insan kaynağı yönetimi konularını merceğe aldık ve müşteri beklentilerini karşılayacak yenilikçi bir yaklaşımla yatırımlarımıza yön veriyoruz.”

Şirket, 2020’de yatırımda altyapı çalışmalarına ağırlık verdi, atölyelerini yeniledi. Gümüşkaynak, “Tersane içindeki sosyal alanları çok daha modern ve insan odaklı hale getirdik. İş güvenliği ekibimizi büyüttük ve dijitalleşme adına önemli adımlar attık. Kurulduğu günden bugüne tersanede hiç bitmeyen bir yenilenme görürsünüz, atölyeler, havuzlar, ekipmanlar sürekli yenilenir. 2021’de bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Armatörlükte atağa geçen Beşiktaş Grubu, Temmuz 2020’de İsveçli Alba Tankers'in hissedarı olmuştu. Beşiktaş Denizcilik yetkilileri, “Besiktaş, Albatankers ortaklığı ile Kuzey Avrupa’da kendi segmentinde lider bir denizcilik şirketi olmayı hedefliyor. Ortaklık; güven ve şeffaflık ilkelerine dayalı olarak tek bir takım ruhu prensibiyle çok iyi yönde ilerliyor ve yeni iş fırsatlarına kapı aralıyor. Ortaklık sonrasında işletmesinde artan gemi sayısına bağlı olarak Albatankers filosu daha güçlü hale geldi. Bu güçlenen filo sayesinde ise Albatankers tarafından çeşitli taşımacılık kontratları (CoA) kazanıldı. Besiktaş, Kuzey Avrupalı müşterilerinin doğal bir seçeneği haline geldi” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’de rekabetten çok birlik var”

Türkiye’nin bakım onarım faaliyetleri alanındaki gelişimini değerlendiren Gümüşkaynak, şöyle devam etti: “Türkiye gemi tamir alanında önemli bir potansiyel taşıyor, sektör içinde tüm tersanelerin kendilerini geliştirmelerini ve büyümelerini sağlayan güzel bir sinerji var. Rekabetten çok bir birlik duygusu hâkim. Bu çok az sektörde karşılaşabileceğiniz bir durum. Türkiye özellikle boğazlara yakın konumlanışı ile büyük bir avantaj sahibi. Bunun yanı sıra güçlü alt yapısı ve genç iş gücü ve hızlı teslimat süreleriyle haklı bir üne kavuştu. Önümüzdeki dönem getirisi yüksek kompleks yapıda tamir projelerinde yer aldıkça pazar payımızın artacağına eminiz.”

Türk tersaneleri 1.500 gemiye bakım yaptı

Türk tersaneleri, pandemiye rağmen geçen yıl bakım-onarım hizmetlerinde 2019 rakamlarını yakaladı. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Murat Kıran, Türkiye’deki tersanelerin 2020 yılında yaklaşık bin 500 gemiye bakım-onarım hizmeti verdiğini söyledi.

Bu hizmetlerden sağlanan ciro yaklaşık 700 milyon dolar oldu. 2019 yılında da yaklaşık bin 500 gemiye bakım-onarım hizmeti verilmişti. Kıran, geçen yıl ağırlıklı olarak Panama, Malta, Liberya, Rusya bayraklı gemiler başta olmak üzere birçok AB üyesi ülke bayraklı gemilere hizmet verildiğini vurguladı. Murat Kıran, “2021’de de pandemiye rağmen bakım-onarım hizmetlerinde bu seviyeyi korumayı hedefliyoruz” dedi. GİSBİR’den alınan bilgiye göre; Tersaneler, bugüne kadar 130’dan fazla ‘scrubber’ montajı gerçekleştirdi.