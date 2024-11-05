BES’teki fon büyüklüğü 30 milyar TL’yi aştı

Katılım Emeklilik olarak katılım esaslı faizsiz fon seçenekleri ve yenilikçi ürünleriyle kendi alanında liderliği sürdürdüklerini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılımcılarımızın ilgisi ve güveni sayesinde fon büyüklüğümüzü ve pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Eylül ayı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yılın başından itibaren yüzde 85’lik artışla 30 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. Sektördeki 10’uncu yılımızı geride bırakırken BES’in önemli bir paydaşı olarak sunduğumuz 17 faizsiz fon seçeneğimizle de faizsiz bireysel emeklilik hizmeti veren şirketler arasında en çok fon tercihi sunan şirketiz. Güçlü dağıtım kanallarımız, entegrasyon altyapımız, yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla pazardaki rekabetçi gücümüzü artıracağız” dedi.

BES’in en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri haline geldiğini vurgulayan Ayhan Sincek, “Farklı tasarruf araçlarından gelir elde etmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği faizsiz fonlarda başarılı bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Katılım Emeklilik olarak hem gönüllü BES hem de otomatik katılım sistemi tarafında çeşitli katılım esaslı emeklilik planları sunuyoruz. Türkiye geneline yayılmış acente ve broker ağımız, yenilikçi ürün portföyümüzle katılımcılarımızın yanında oluyoruz. Ayrıca saha çalışmalarımızla katılımcıların ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleme ve ihtiyaçlarına cevap verme imkanına sahip oluyoruz” diye konuştu.

Altın, döviz, hisse senedi gibi katılım esaslı fonlarla BES katılımcılarına enflasyonun üzerinde getiri elde etme imkânı sağladıklarını belirten Sincek, “17 adet bireysel emeklilik fonumuz ile faizsiz bireysel emeklilik planı sunan emeklilik şirketleri arasında en çok fon tercihi sunan şirket olarak öne çıkıyoruz. Özellikle bu yıl sektöre kazandırdığımız sürdürülebilirlik temalı faizsiz emeklilik fonu ile kısa vadeli yatırım perspektifi olan emeklilik fonumuz faizsiz emeklilik alanında ilk fonlar olarak büyük önem taşıyor. Ayrıca halka arzını gerçekleştirdiğimiz temettü ödeyen şirketler hisse senedi fonumuz ve belirli bir gümüş payı da olan kıymetli madenler fonumuz da katılımcılarımız tarafından büyük ilgi görüyor” ifadesini kullandı.

BES’te kaçırılmayacak devlet katkısı fırsatı

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, BES katılımcılarına önemli bir hatırlatmada bulunan Ayhan Sincek, devlet katkısından maksimum seviyede yararlanabilmeleri için ödedikleri katkı paylarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Sincek, “Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 devlet katkısının üst limiti, asgari ücrete göre belirleniyor. Bu limit, yıllık toplam brüt asgari ücretin yüzde 30'unu aşamıyor. 2024 yılı içinde ödediği toplam katkı payı, belirlenen limitin altında kalan katılımcılar için, yüzde 30 devlet katkısından maksimum yararlanma imkânı yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyor. Her yıl için tanınan devlet katkısı hakkı, o yıl ile sınırlı oluyor. Bu nedenle, imkânı olan katılımcılara, aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmaları öneriyoruz. 2024 yılı boyunca bireysel emeklilik ödemelerinin en az 240.030 TL’ye ulaşması durumunda, katılımcılar yüzde 30 devlet katkısından en yüksek düzeyde, yani 72.009 TL’ye kadar yararlanabilecekler” diye konuştu.