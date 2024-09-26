'Beton maliyeti 7 milyonluk dairede bir LED TV kadar'
Merkez Bankası’nın faiz yükseliş döngüsünün sonuna gelinirken, faizlerde beklenen düşüşle birlikte özel likle konut satışlarında da talep canlanacak. Sektör temsilcileri, faizlerde asıl düşüş için 2026’yı işaret ediyor.
Hamide HANGÜL
İstanbul’da metro inşaatlarına beton tedarik eden Albayrak Beton’un Genel Müdürü Erdal Albayrak, “Konut almak için en uygun zaman. Bugün konutlar maliyetine satılıyor” dedi. İnşaat tarafını büyütmek için uygun zaman olduğunu belirten Albayrak, devam eden iki projeleri olduğunu, Şile'deki projede 56 daire, Çekmeköy’de ise 118 daire yer aldığını söyledi.
“Uygun konut kredisi imkânlarından sonra önümüzdeki yılın mart, nisan ayında ağırlıklı bir satışa gireceğimizi tahmin ediyoruz” diyen Albayrak, şu an 2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki konutlara talep olduğunu, kredi çekilmeden alındığını söylerken, ‘beyaz yaka’nın iyi taksit ödeyeceği ortanın üstü konut isteyenlerde hareket olmadığını kaydetti.
Hatay’da 30 bin konut ihale edileceğini ve bu süreçte orada yer alacaklarını anlatan Albayrak, hazırbeton sektöründe rekabetin yoğun olduğunu ifade etti. Müteahhitlerin zaman zaman dile getirdiği ‘betonda fahiş zam’ konusuna da değinen Albayrak, şu değerlendirmeyi yaptı: “3+1 dairede toplam maliyetin içerisinde betonun maliyeti iyi bir televizyon maliyetidir. 2 bin-2 bin 500 doları geçmez betonun bir dairedeki maliyeti. 6-7 milyon TL'ye satılan dairede maksimum 3 bin dolarlık maliyet var. Yani 100 bin lira mı feryat ettiriyor? Bunun yanında musluk 3 kat artınca, 40 liralık seramiği 300 liraya alınca ses çıkmıyor” dedi.
“Standat regülasyon gelirse 300-400 beton firması gider”
Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi de olduğunu ve Türkiye'de betonun %75'ini üyelerin döktüğüne işaret eden Erdal Albayrak, “Bugün parasal anlamda makine, ekipmanı tedarik edenler, bir şey sorulmadan bir santral kurabiliyor. Hatta Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi olma şartı yok. Ancak çevre izni almadan tesisi çalıştıramaz” dedi. Albayrak, gazetecilerin, “Peki bir standart, regülasyon gelirse, piyasadaki firmaların yüzde kaçı sektörün dışına çıkar?” sorusuna, “Türkiye'de 1300-1400'e yakın beton firması var. Bir 300-400'ü gider” yanıtını verdi. Albayrak, halka arz planları olduğunu da sözlerine ekledi.
Faizde asıl düşüş 2026’da olacak
Faizler konusunda mart ayına kadar bir şey beklemenin anlamı olmadığını ifade eden Albayrak, “Merkez Bankası’nın faiz oranları marta kadar %40'ın altına gelecek. Bunun bir de psikolojik yansıması var. Piyasa bunun altında olabilir. Asıl 2026'nın ilk çeyreğidir konut kredilerinde düşüşün beklenmesi gereken zaman. Onu bekleyen de yüksek fiyatla alır. Biz planlarımızı 2026'ya göre yapıyoruz” diye konuştu.