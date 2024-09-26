'Beton maliyeti 7 milyonluk dairede bir LED TV kadar'

Hamide HANGÜL

İstanbul’da metro inşaat­larına beton tedarik eden Albay­rak Beton’un Genel Müdürü Er­dal Albayrak, “Konut almak için en uygun zaman. Bugün konutlar maliyetine satılıyor” dedi. İnşaat tarafını büyütmek için uygun za­man olduğunu belirten Albayrak, devam eden iki projeleri oldu­ğunu, Şile'deki projede 56 daire, Çekmeköy’de ise 118 daire yer al­dığını söyledi.

“Uygun konut kre­disi imkânlarından sonra önü­müzdeki yılın mart, nisan ayın­da ağırlıklı bir satışa gireceğimizi tahmin ediyoruz” diyen Albay­rak, şu an 2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki konutlara talep oldu­ğunu, kredi çekilmeden alındığı­nı söylerken, ‘beyaz yaka’nın iyi taksit ödeyeceği ortanın üstü ko­nut isteyenlerde hareket olmadı­ğını kaydetti.

Hatay’da 30 bin konut ihale edileceğini ve bu süreçte orada yer alacaklarını anlatan Albay­rak, hazırbeton sektöründe re­kabetin yoğun olduğunu ifade et­ti. Müteahhitlerin zaman zaman dile getirdiği ‘betonda fahiş zam’ konusuna da değinen Albayrak, şu değerlendirmeyi yaptı: “3+1 dairede toplam maliyetin içeri­sinde betonun maliyeti iyi bir te­levizyon maliyetidir. 2 bin-2 bin 500 doları geçmez betonun bir dairedeki maliyeti. 6-7 milyon TL'ye satılan dairede maksimum 3 bin dolarlık maliyet var. Yani 100 bin lira mı feryat ettiriyor? Bunun yanında musluk 3 kat ar­tınca, 40 liralık seramiği 300 lira­ya alınca ses çıkmıyor” dedi.

“Standat regülasyon gelirse 300-400 beton firması gider”

Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi de olduğunu ve Türkiye'de be­tonun %75'ini üyelerin döktüğü­ne işaret eden Erdal Albayrak, “Bugün parasal anlamda maki­ne, ekipmanı tedarik edenler, bir şey sorulmadan bir santral kurabiliyor. Hatta Türkiye Ha­zır Beton Birliği üyesi olma şartı yok. Ancak çevre izni almadan tesisi çalıştıramaz” dedi. Albay­rak, gazetecilerin, “Peki bir stan­dart, regülasyon gelirse, piyasa­daki firmaların yüzde kaçı sek­törün dışına çıkar?” sorusuna, “Türkiye'de 1300-1400'e yakın beton firması var. Bir 300-400'ü gider” yanıtını verdi. Albayrak, halka arz planları olduğunu da sözlerine ekledi.

Faizde asıl düşüş 2026’da olacak

Faizler konusunda mart ayına kadar bir şey beklemenin anlamı olmadığını ifade eden Albayrak, “Merkez Bankası’nın faiz oranları marta kadar %40'ın altına gele­cek. Bunun bir de psikolojik yan­sıması var. Piyasa bunun altında olabilir. Asıl 2026'nın ilk çeyreği­dir konut kredilerinde düşüşün beklenmesi gereken zaman. Onu bekleyen de yüksek fiyatla alır. Biz planlarımızı 2026'ya göre ya­pıyoruz” diye konuştu.