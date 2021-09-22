Beyaz eşya satışları ağustosta geriledi

Beyaz eşya satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 683 bin 799 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, satışlar yıllık ise yüzde 12 yükselişle 2,78 milyon adede yükseldi. İhracat ise yüzde 16 yükselerek 2,17 milyon adede ulaştı.

İç pazarda 8 aylık satışlar yüzde 12 yükselişle 5,85 milyon adet oldu Bu dönemde üretim yüzde artışla 22,4 milyon olurken, ihracat yüzde 32 artışla 16,7 milyon olarak kaydedildi.

ÖTV ve ek vergi çağrısı

ÖTV ve ek vergilerin gözden geçirilmesi çağrısında bulunan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Ar-Ge teşvikleri sağlanması, ek vergilerin ve ÖTV'nin tekrar gözden geçirilmesi uluslararası rekabet gücümüzü korumak adına önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Dinçer yaptığı yazılı açıklamada, "Çin'in önemli bir strateji değişikliği yaparak; nihai ürün üreticilerini desteklemek için çelikte ihracat teşviklerini kaldırıp, kapasitenin iç piyasada daha çok değerlendirilmesini hedeflemiştir. Benzer yaklaşımı Rusya da göstererek çelikte ihracat vergisi getirmiştir.” dedi.