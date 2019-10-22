Beyaz eşya satışları eylülde yüzde 7 arttı
Sektörün iç satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış kaydetmesine rağmen, ocak-eylül dönemindeki daralma yüzde 10 oldu. Beyaz eşya, iç pazardaki daralmayı ihracatla dengeledi.
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